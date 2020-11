Rejas cerradas: negaron el ingreso de trabajadores del hospital a casa de gobierno

La Casa de Gobierno tiene sus puertas cerradas para los trabajadores. No sólo sus puertas, ya que sus rejas, las que rodean el perímetro de la sede gubernamental, también están con candado. Esta simple descripción es una foto de lo que eso simboliza la Gestión de Alicia Kirchner, ya que esta mañana, un grupo de desesperados agentes del Hospital Regional no pudo ingresar, siquiera, a entregar una nota.

En uno de los accesos a la Casa de Gobierno, personal de guardia de la Policía de Santa Cruz cerró el paso y no posibilitó el ingreso de alguno de los representantes de los agentes que dependen del Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia, que pretendían entrar para dejar una nota por Mesa de Entradas con un pedido de audiencia urgente, para ser atendidos por algún integrante del Poder Ejecutivo. Conocidos son los reclamos del personal del saturado Hospital Regional de Río Gallegos (HRRG) que insisten, con decenas de misivas, en la falta de personal, en las carencias materiales y en el pago de horas de guardia y del bono provincial que, anunciado por Decreto de la Gobernadora, al día de la fecha parece haberse esfumado sin mayor explicación y fundamento. Ese cúmulo de reclamos y otros más, luego de dos horas de espera, no fue atendido y los peticionantes, los cansados enfermeros, médicos, personal de limpieza, de cocina, administrativos y tantos otros, fue entregado en la reja, porque no hubo autorización para que ni un solo representante pueda entrar a la sede del Gobierno Provincial.

En la vereda de Casa de Gobierno, el ingeniero Hugo Jerez, trabajador del HRRG, relató que minutos antes se había cruzado de manera ocasional con el ministro de Seguridad, Lisandro de la Torre, a quien le había planteado la situación: “le dije que queríamos entregar el pedido de audiencia y que vea la forma que algún representante del Ejecutivo nos reciba, para que nos escuchen. Y el ministro me dijo que no iba a haber problemas”. Esto, se lo dijo Jerez a los efectivos que custodiaban las rejas, cuando les negaron la posibilidad de entrar. Por ello, el profesional pidió que por favor ingresen y hablen con el funcionario, ‘para subsanar el inconveniente’. A partir de allí, casi dos horas pasaron para que la respuesta vuelva a ser la misma: no podían pasar, por lo que se limitaron a sellar la nota en la vereda, que fue recibida por un administrativo de Mesa de Entradas.

Cuesta creer y entender tamaño manoseo. El Gobierno no escucha a los agotados trabajadores de salud. Varios de ellos, habían trabajado toda la noche en el Hospital Regional y, sin dormir, fueron a la convocatoria con la esperanza de ser recibidos y escuchados por algún representante del Poder Ejecutivo. Así lo habían decidido el pasado viernes en la asamblea que se concretó en el hall del HRRG, donde votaron ir directamente a Gobierno, ya que en el Ministerio de Salud, del cual dependen, no los atienden y no han respondido con hechos a ninguno de los reclamos que han planteado en infinidad de notas que entregaron desde el inicio de la pandemia y anteriormente también.

Hoy, desesperanzados, pasado el mediodía, se retiraron de calle Alcorta, la cuadra donde se ubica la sede del Gobierno de Santa Cruz. “Es una nota más de cientos que presentamos. No tenemos respuestas ni tampoco más fuerzas. No sabemos qué pretende esta gente”, dijo una joven enfermera, con la voz quebrada.

Este martes 3 de noviembre a partir de las 10 horas, se realizará una nueva asamblea en el Hospital Regional, donde se evaluará lo sucedido ‘en la puerta de Casa de Gobierno’ y cómo seguirá el reclamo. (Agencia OPI Santa Cruz)