YCRT dio un aumento de salario encubierto de hasta el 240% en ítems que no tiene aplicación práctica porque en Santa Cruz nunca hubo (ni hay) clases presenciales

Recordemos que el 21 de octubre de este año, publicamos una nota con los audios donde el Coordinador de YCRT, Lucas Gaicerain, el segundo a cargo del yacimiento después de Aníbal Fernández, les reprochó a la dirigencia gremial que en la empresa hace un año no trabajan y pretenden cobrar más.

“Tenemos que tener en cuenta que la empresa hace un año no trabaja, la empresa no produce recursos propios, vivimos el 99% de los ingresos que tiene la empresa y dependen del Ministerio de Economía. En algún momento tenemos que empezar a producir y los problemas los tenemos que ir solucionando produciendo. Cuando llegamos a la empresa el problema era que no teníamos elementos de seguridad, elementos de protección personas, bueno ahora eso están disponibles; bueno, queremos empezar a trabajar”, dijo el funcionario a cargo, dejado por Aníbal Fernández.

Lea: Lucas Gaincerain de YCRT confirmó a OPI en todas sus notas: dijo que hace un año la empresa no trabaja, no produce y vive el 99% de fondos nacionales

Este sincericidio de la propia empresa, vino a corroborar todos y cada uno de nuestros informes sobre que YCRT desde el día de las PASO, donde Cambiemos perdió ante el kirchnerismo, dejó de producir y trabajar en el yacimiento, sin que por ello dejaran de llegar los sueldos y el presupuesto para funcionamiento.

Hasta aquí el conflicto desatado adentro del yacimiento por supuestas “licencias no tomadas”, que la dirigencia gremial parecía eigirle a la intervención hace 10 días atrás. Nuestras fuentes, en esos días, nos habían dicho claramente “el conflicto lo disfrazan de licencias no tomadas, pero en realidad se trata de un pedido de aumento salarial que la intervención no quiere dar debido a varias circunstancias: no trabajan hace un año, han aumentado el 70% el presupuesto y tienen miedo a un rebote público de este desastre que están haciendo en YCRT”, señaló nuestra fuente interna de la empresa.

Encontraron la forma

La Intervención ante la situación planteada por los sindicatos, la cual fue ampliamente discutida dentro de la conducción liderada por el Coordinador Lucas Gaicerain, decidió “buscarle la vuelta” para otorgar un aumento salarial encubierto al personal, sin que “se note” que es un aumento a la asignación mensual para evitar el rebote negativo de la medida. Pero no contaban con OPI y News que desenmascararían la operación. Y aquí va la maniobra.

En ese marco hace cinco días, exactamente el 28 de octubre 2020, las partes firmaron un acta acuerdo en las oficinas de YCRT donde estuvieron, además del Contador José Lucas Gaicerain, Facundo Damian Griguella como Gerente de Administración de RRHH de YCRT, por ATE (Asociación Trabajadores del Estado. Seccional Rio Turbio) Walter Ramos (Sec Gral), por el Sindicato Asociación del Personal Superior Profesionales y Técnicos, el Secretario General José Pablo Mercado, por el Sindicato Luz y Fuerza de la Patagonia, Seccional Cuenca Carbonifera, Luis Avendaño Segovia (Sec Gral) y por el Sindicato la Fraternidad Seccional Rio Gallegos, Guillermo David Barrionuevo (Sec Gral)

Todos ellos, en conjunto, decidieron “incrementar a partir del 1 de octubre de 2020, para todos los trabajadores con ámbito en el Yacimiento Carbonifero Rio Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en la ciudad de Río Gallegos y Punta Loyola -Y.C.RT., los siguientes rubros con los respectivos montos dinerarios que abajo se detallan”, dice el documento al que tuvo acceso OPI.

En el cuadro expuesto se establecen los siguientes montos_

Rubro Transporte Escolar: ACTUAL $ 734,88 DESDE EL 1º OCT $ 2.500,00 lo cual corresponde a un 240% de aumento.

Rubro Becas: ACTUAL: $1.837,19, DESDE EL 1º OCT $3.900,00 lo cual corresponde a un 111% de aumento.

Rubro Contribución Educativa: ACTUAL $ 918,59, DESDE EL 1º OCT $ 2.000,00 lo cual corresponde a un 117% de aumento.

Rubro Refrigerio: ACTIAL $ 1959,67, DESDE EL 1º OCT $ 4.000,00 lo cual corresponde a un 104% de aumento.

Obsérvese que los ítems aumentados por arriba el 100% y hasta un 240% no están relacionados con la productividad, porque obviamente, como dijo OPI y luego lo ratificó Gaicerán, YCRT hace un año que no trabaja. Por este motivo los gremios “peleaban” por las licencias, pero en el fondo le pedían a la intervención un aumento salarial que Aníbal Fernández no quería autorizar, en vista de la situación de crisis y la falta de producción desde antes que se iniciara esta nueva gestión.

Esto se solucionó mediante el aumento desproporcionados de ítems como los relacionados con la Educación y la escuela, que no tienen aplicabilidad práctica por cuanto las clases presenciales nunca se han dado en Santa Cruz este año y tampoco está previsto que eso suceda. Es decir, que lo otorgado por YCRT es un aumento trucho, ante la vergonzosa realidad de que no pueden dar aumento relacionado a la productividad, porque desde hace exactamente un año y dos meses, para ser más precisos el día después del 11 de agosto donde se hicieron las PASO en el país, los propios gremios bajaron los brazos ante la debilidad del gobierno saliente de poner condiciones. Cuando llegaron los kirchneristas, siguieron igual, solo que ahora, avalados por la propia intervención y el gobierno de los Fernández que les pagan y les aumentan el presupuesto, para hacer nada. (Agencia OPI Santa Cruz)