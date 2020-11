Alberto Fernández: “Sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma a la Justicia Federal”

Según publica Clarín El Presidente lo dijo casi al mismo tiempo que la Corte Suprema se pronunciaba sobre el traslado de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

Casi al mismo que la Corte Suprema de Justicia se pronunciaba sobre el traslado de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, el presidente Alberto Fernández reclamó este martes que “la Cámara de diputados se digne a tratar la reforma a la Justicia Federal”.

Con énfasis, el mandatario aseguró que la reforma que propone “no busca” poner “jueces amigos y trasladarlos de un lado a otro, ni los ponga como subrogantes del juzgado que me conviene. Busca que tengamos jueces dignos, éticos, moralmente irreprochables y técnicamente preparados para que la ciudadanía tenga la Justicia que se merece”.

Lo dijo al encabezar el acto de inauguración de las obras de ampliación del edificio donde funciona el Departamento Judicial Avellaneda/Lanús, que permitirá facilitar el acceso a la justicia de los vecinos de la zona.

Insistió Fernández sobre la importancia de que que la “Justicie funcione”: “Eso significa que tengamos jueces preparados y probos, y una Justicia rápida. Son tres condiciones para que el Estado de derecho funcione. Los años del último Gobierno no fueron un buen ejemplo. Los espías entre los jueces no son una buena idea, usar a los jueces para perseguir opositores no fue una buena idea”, sentenció.

Las palabras del presidente en referencia al rol de la Justicia y su relación con el Gobierno fueron casi al mismo tiempo que la Corte Suprema dictaminó que los traslados de los jueces de un tribunal a otro no pueden considerarse como definitivos y que son provisorios hasta tanto se realicen los concursos previstos por la Constitución.

Ese fallo es un triunfo político para las intenciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien a través de los funcionarios que le responden en el Consejo de la Magistratura había cuestionado la forma en que llegaron Bruglia y Bertuzzi a la Cámara Federal.

Fernández, que pasó buena parte de su discurso celebrando el acuerdo de compra de la vacuna rusa, advirtió que por primera vez el país está “cerca de ponerle fin” a la incertidumbre que genera la pandemia.

“Ahora que ya sabemos cómo seguir caminando, ahora sí tenemos mucha libertad para hacer lo que queríamos hacer. Vamos a dar vuelta la Argentina de una vez y para siempre”, destacó el presidente.

El jefe de Estado estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

El acto se desarrolló en el edificio municipal “Beatriz Mendoza”, ubicado en Carlos Pellegrini 350, de la localidad de Piñeyro, sobre la ribera del Riachuelo.

El edificio lleva el nombre de la vecina de Avellaneda que inició hace años una de las causas judiciales que derivaron en la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), durante la presidencia de Néstor Kirchner, y la consiguiente decisión de comenzar con las políticas concretas de intervención en el saneamiento de la ribera. (Clarín)