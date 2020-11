Marcela Losardo y el fallo de la Corte: “No creo que Cristina Kirchner brinde con champagne”

Según publica La Nación La ministra de Justicia, Marcela Losardo, se refirió hoy al fallo de la Corte Suprema por el cual se puso un límite temporal a los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. “No creo que Cristina Kirchner brinde con champagne, acá no gana nadie y no pierde nadie, esto no es un Boca River”, aseguró la funcionaria al ser consultada sobre si la medida le daba cierto respaldo a la actual vicepresidenta de la Nación.

“El fallo le da la razón al Estado de Derecho y nos reafirma nuestro criterio de que los jueces no pueden ser trasladados a dedo y esos traslados no pueden serlo en forma definitiva y son temporarios”, explicó Losardo esta mañana, en diálogo con María O´Donell en su programa De acá en más, por Radio Metro. (La Nación)