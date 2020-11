Nueva improvisación de Grasso: no pudieron organizar a los repatriados y los mandaron a sus casas

Tal como lo adelantó OPI ayer, fue un caos el arribo del vuelo que llegó este miércolespasado el mediodía de Capital Federal a Río Gallegos con 170 ‘repatriados’. Hubo de todo menos organización. La conclusión: a las 17 horas, al grupo que llevaron para hacer el aislamiento en un centro deportivo, los dejaron ir a sus domicilios por sus propios medios. Y ninguna autoridad apareció en el lugar para hacerse cargo de la situación.

El vuelo de Aerolíneas Argentinas llegó alrededor de las 13.40 horas de este miércoles 4 de noviembre a la capital provincial santacruceña. Tras el retiro de equipaje, algunos abordaron vehículos de alquiler y optaron por retirarse, desafiando las improvisadas directivas de los funcionarios provinciales y municipales, que habían dispuesto a último momento aislarlos en distintos espacios, sobre los que no brindaron mayores detalles, lo que exacerbó los ánimos de los viajeros.

Otros pasajeros, emprendieron vía terrestre el viaje hacia sus localidades, ya que son nativos de distintas ciudades del interior santacruceño.

Otro grupo grande, abordó los colectivos dispuestos por el COE local, donde estuvieron más de dos horas y media esperando, sin saber qué destino los esperaba. Tras ello, emprendieron un corto viaje que los depositó en el albergue del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CEPARD), ubicado sobre la avenida Lisandro de la Torre.

Allí estuvieron, con quejas, con reproches que no tenían un destinatario particular, ya que ninguna autoridad estuvo en el lugar del supuesto aislamiento, para hacer frente a la (des) organización.

Uno de los pasajeros, mayor de edad, se contactó con OPI y contó indignado que subió al avión con dos testeos negativos de COVID-19 y dijo: “nos trajeron a un centro (deportivo) que tiene habitaciones con seis cuchetas que tiene que compartir la gente que va a quedar alojada aquí. Yo tengo autorización para ir un hotel con un hisopado negativo pero la gente del Ministerio De Salud no está presente aquí”.

No sólo éste tripulante del vuelo, sino también otros pasajeros contaron que tenían sus testeos negativos y que en ningún momento los separaron de otros compañeros de viaje que no contaban con ese análisis. “Dicen que nos quieren cuidar y nos juntaron a todos. El vuelo venía completo, no había un asiento de por medio de distancia y después nos metieron casi tres horas en un colectivo. Fue todo un desastre”, contó otro ‘repatriado’.

En definitiva, todos los recién llegados que fueron llevados al CEPARD, por las discusiones que se generaron en el lugar y la falta de claridad y respuestas y las discusiones que fueron subiendo de tono, terminaron en sus domicilios.

“Hace un rato me llamó mi hija que había quedado en el albergue para que la busquemos. Fue un manoseo tremendo. Cuando llegaron al Cepard nadie los esperaba, no los organizaron, ahí los tuvieron hasta que la cosa se tornó insoportable y les dijeron que los vayamos a buscar, que se podían ir”, relató una madre.

Hasta última hora de la tarde de este miércoles, la Municipalidad de Río Gallegos no emitió una información oficial sobre lo sucedido, teniendo en cuenta que fue la Comuna local que en su propia fan page ayer posteó que los ‘repatriados’ debían realizar una cuarentena de siete días, por disposición de la autoridad sanitaria provincial. Y las autoridades provinciales, tampoco se han pronunciado al respecto. (Agencia OPI Santa Cruz)