Errores y rebrote: la situación sanitaria de Tierra del Fuego en grave estado y una vacuna a medio camino

(Por: Mario Bermejo para OPI TdF) – El Dr. Carlos Sánchez Posleman, Director Médico de la Clínica San Jorge de la capital fueguina, en una entrevista radial se refirió a las incoherencias y erróneos manejos del sistema sanitario fueguino, es así que el galeno atribuye este rebrote que no se logra controlar en la capital fueguina y aportó su propio análisis. “En Ushuaia se hizo un excelente trabajo en los meses de marzo y abril. La sociedad dio una respuesta muy buena y logramos controlar ese primer brote.

El aislamiento como isla nos sirvió para ir recuperando una vida normal poco a poco. Llegamos a tener una vida casi normal y empezamos a no cumplir con los protocolos que habíamos diseñado. Fundamentalmente con juntadas en lugares cerrados, tanto en lugares privados como bares públicos, donde no había registro de quiénes estaban en ese lugar, a qué hora habían estado. Cuando apareció un brote en un bar donde había más personas de las previstas y sin control, se disparó el virus y demostró su rapidez para multiplicarse. La gente se relajó y no tomó conciencia, creyendo que esto no iba a pasar.

Acá no hay culpa de nadie, ni de la sociedad ni de las autoridades ni de los que trabajamos en salud. Simplemente nos fuimos confiando porque logramos pasar el primer brote y creíamos que el segundo iba a ser como el primero y lo íbamos a poder controlar. La forma de presentación no fue la misma, y desbordó todo el sistema que se había preparado de control pre-hospitalario, hasta que pudimos reorganizarnos”, expuso. “Veremos hoy cómo vienen los indicadores, pero extraoficialmente parece que estas dos últimas semanas la cosa se ha venido tranquilizando un poco. No lo suficiente como para que estemos tranquilos y no tomemos ninguna medida”, sostuvo.

Refuerzo al Cochocho (Polideportivo adaptado como hospital de campaña) : Para Sánchez Posleman en función de los contagios por venir “va a haber que aumentar la cantidad de personal en el Cochocho Vargas para habilitar más camas con uso de oxígeno, y trabajar entre el sector público y privado para sostener la cantidad de pacientes”, dijo. “Hoy no se están usando a pleno las primeras 14 camas, pero por como viene la evolución, mi propuesta va a ser habilitar esas 14 camas y mejorar la circulación de enfermos entre el hospital, la clínica y el Cochocho Vargas, para que sea más ágil. Tenemos que ofrecer a los pacientes de mayor riesgo el hospital, y que el de menor riesgo vaya al Cochocho, ya sea al inicio o al final. Yo propongo que también lo usemos de inicio, porque hoy se está usando en la etapa final de recuperación, dos o tres días antes de que el paciente se vaya de alta. Creo que va a haber necesidad de poner pacientes de inicio, que puede que anden bien o que se compliquen y haya que mandarlos al hospital o la clínica. Hay que aceitar esa logística, que va a requerir de ambulancias, de traslados, y hay que prepararse para esto”, manifestó.

La vacuna rusa: Finalmente se le preguntó sobre las expectativas por el anuncio de la compra de vacunas a Rusia. “El problema de la vacuna es que la información no está en medios científicos. A veces hay intereses en juego que hace que uno no tome con la veracidad suficiente la información que recibe. Por otro lado, nos preocupa a los que estamos habituados a todo el protocolo para el desarrollo de un fármaco, que por la presión política y de la población, se quemen muchas etapas. Muchos dudamos de la seguridad de la vacuna y de los efectos colaterales que puede traer, porque el tiempo de prueba ha sido muy cortó. Hay que tomar como positivo el esfuerzo que están haciendo, pero no puedo decir si es mejor la vacuna rusa, la de Oxford o la de China. No hay información cierta en trabajos científicos presentados para tener una opinión formada”, concluyó. (Agencia OPI Tierra del Fuego)