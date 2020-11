Una inmobiliaria fantasma vende en Caleta Olivia muy buenas tierras a precios irrisorios ¿Quiénes están detrás de estas sospechosas maniobras?

Boleto de compra venta, donde se aprecia el valor de 200 mil pesos por un terreno en Caletea Olivia

De acuerdo a información recolectada por OPI, a documentos exhibidos y a testimonios de gente que conoce de cerca el tema que vamos a desarrollar, en Caleta Olivia existiría una operatoria ingeniosa de parte de algunos personajes del poder local, que buscan quedarse con tierras a bajo costo, pero que al momento de venderlas tampoco resultan a “valores de plaza”, es decir teniendo en cuenta el lugar de las tierras y el valor inmobiliario, se manejan precios incompatibles con terrenos cuya comercialización están invalidados por la justicia y provienen de viejos juicios que datan del año 2015, cuando en la intendencia estaba José Córdoba (FPV).

Todo salió a la luz cuando la jueza subrogante de Caleta Olivia, Dra Rosa González, le paró el negocio de tierras a una empresa que tiene fuertes vinculaciones con el poder político local y provincial y una inmobiliaria fantasma, cuyo registro no se ha podido encontrar ni en la AFIP ni en la nómina de inmobiliarias habilitadas en Caleta Olivia.

Parte de la resolución judicial ordena suspender las ventas de tierras y realizar modificaciones o construcciones en los terrenos hasta que exista sentencia definitiva; le ordena a SPSE y Disitrigas, no habilitar los servicios que contra todo ordenamiento, se instalaron en los lotes y le prohíbe al municipio de Caleta Olivia y al Concejo Deliberante, dar autorizaciones respecto de las tierras en cuestión. En este marco nadie puede vender, comprar o edificar sobre las tierras. Ello inhabilita el comercio de esas tierras, pero parece que hay una excepción.

Resolución judicial de la Dra González en la cual impide modificar, vender y/o construir sobre los terrenos que están siendo vendidos irregularmente

La empresa de Servicios petroleros involucrada se llama CAM SRL, a quien se menciona como acrónimo de los apellidos “Cotillo-Álvarez-Myburt”, haciendo alusión a la propiedad de la firma, aunque el intendente lo niega y la inmobiliaria en cuestión que negocia las tierras “Rukan Patagonia”, hasta ahora un nombre de fantasía para un negocio que no pudimos encontrar registrado en la AFIP, no posee CUIT y no figura en el Registro Profesional Inmobiliario de la provincia.

CAM, el inicio

Todo comenzó en Caleta Olivia en el año 2015 cuando allí estaba a cargo el intendente Manuel Córdoba, quien a principio de octubre de ese año abrió los sobres de la licitación Nº 02/15 para la venta de tierras fiscales, sobre el lote Circ 2 Secc 4 CD 2, Mzna 56, Prcela 0 con una superficie de 116.053,84 m2, dentro del ejido urbano y un precio base de 14 millones de pesos, ante lo cual las ofertas fueron: CAM ofreció $16.670.000, Bahía Blanca Viviendas ofertó $14.500.000, ambas de contado y Such Construcciones SRL ofertó $15.500.000 con pago financiado.

En ese momento OPI desnudó la operatoria donde la empresa CAM SRL estaba en las puertas de un gran negocio a partir de una inversión de poco más de 16,5 millones de pesos, a obtener un importante negocio de más de 100 millones de la misma moneda de aquel momento.

En aquel momento el entonces concejal Acuña Kunz (UCR), le indicó a OPI que esa venta la hizo Córdoba para pagar sueldos municipales, dado que no tenía fondos para hacer frente a los próximos dos meses de salarios. El problema fue que el intendente Córdoba hizo todo mal, no le dio participación al Concejo Deliberante, hizo todo en tiempo record CAM SRL hizo la escritura traslativa de dominio y esto y allí el edil advertía que se abriría una causa penal para investigar un presunto ilícito, puesto que el municipio ha enajenado a un valor de 30 mil pesos, 280 lotes cuyos valores son más de 10 veces superior a ese importe. Y así fue. Las tierras correspondían Ingeniero Agrimensor de Caleta Olivia, Raúl Martínez y CAM SRL nunca pudo obtener la escritura final por estar judicializado. Esos terrenos, hoy se siguen vendiendo ilegalmente en sospechosas operaciones financieras a través de la inmobiliaria “Rukan Patagonia”.

Los cruzados

Como en el ajedrez, desde el 2003 en adelante el intendente Fernando Cotillo, actual jefe comunal de Caleta Olivia junto a su entorno fueron delineando las tierras que más tardes pondrían a disposición de las empresas amigas, especialmente la señalada CAM SRL, la cual en Caleta Olivia se recuerda cuando en el 2008 la armó con su amigo “Pepo” Álvarez, que vendía verduras en ese momento, luego fue su funcionario en la intendencia, Gustavo Myburg (hoy abogado), quien por entonces carecía de recursos e integraba la empresa con su esposa maestra jardinera; y todos ellos, encararon una empresa de servicios petroleros.

La época más prolífica del negocio de tierras en Caleta Olivia se inició en el periodo de gobierno (en su segundo periodo consecutivo) de Fernando Cotillo entre 2007-2011 como intendente.

Su primer jugada fue la creación de la empresa CAM SRL de servicios petroleros en el año 2008 poniendo como caras visibles los antes mencionados, “En aquel momento “el pepo” que por las noches vendía verdura, los tres Álvarez, Myburg y su esposa sin capital comprobable, su función era figurar como dueños de la empresa ya que uno de los socios había sido reelecto intendente”, dijo la fuente agregando su Secretario de Hacienda en el periodo 2003-2007 fue Eugenio Quiroga, contador en ese momento. Posteriormente Quiroga asumió como Diputado por el Pueblo de Caleta Olivia.

Entre 2011-2015 a Eugenio Quiroga lo sucedió en el puesto de diputado por pueblo Alexis Quintana, socio en el estudio jurídico de Juan José Naves, el cuñado de Cotillo. A su vez Fernando Cotillo asumió la vice gobernaciónjunto a Daniel Peralta.

Juan José Naves posteriormente fue como concejal en Caleta y su socio, Alexis Quintana, quedó a cargo del Estudio Jurídico. Naves estuvo dos años como concejal y luego, el 07de noviembre de 2018 renunció como concejal y se fue a ocupar la gerencia de Servicios Públicos hasta la actualidad.

Entre 2015-2019 Fernando Cotillo pasó a la Presidencia de Distrigas y Pablo González a la Vicegobernación de Santa Cruz.

Ya en 2019, Eugenio Quiroga, aquel funcionario de Cotillo entre 2003 y 2007, pasó a la vice gobernación de la mano de Alicia Kirchner, Fernando Cotillo reasumió en la intendencia de Caleta Olivia y Juan José Naves continúa en la gerencia de Servicios Públicos Sociedad del Estado.

Este cruce de contactos y personajes, ayuda a entender que cuando CAM SRL se inició, existían colaboradores afines que sospechosamente coincide con los negocios inmobiliarios de CAM, la adjudicación de tierras a esta firma, la intervención de un agrimensor de apellido Oscar Peralta que firma las mensuras y con la colaboración de escribanos amigos, el negocio de las tierras comenzó a crecer, hasta que la jueza Rosa González le paró el negocio a la firma, debido a las irregularidades cometidas con la adjudicación y posterior venta de lotes que están en litigio, por el reclamo judicial del señor Raúl Martínez.

La operatoria detectada

De acuerdo a la publicidad que la inmobiliaria Rukan Patagonia exhibe en la web, todos los terrenos en venta en zonas exclusivas, la mayoría frente al mar, se venden en dólares, con precios que oscilan entre los 7 mil a los 75 mil dólares. Ahora bien, de acuerdo a la documentación a la que tuvimos acceso, los mismos son consignados en el Boleto de Compraventa con importes en pesos y a valores considerablemente menores de lo que en realidad valen esas tierras.

Publicidad de venta de tierras por parte de Inmobiliaria Rukan Patagonia

“Estas operaciones las hacen en dólares y si se hace la conversión a pesos, lo tasan al valor del dólar Blue”, dijo una de las fuentes inmobiliarias consultadas quien agregó “pero el Boleto es en pesos y por un monto ínfimo, con lo cual me da la impresión que atrás de esto hay evasión fiscal, manejo ilegal de divisas y estafa, porque esos terrenos legalmente no se pueden vender”, nos dijo

Precisamente tuvimos a la vista un Boleto de Compraventa de un terreno perteneciente a la empresa CAM SRL, negociado a través de la inmobiliaria referida

De acuerdo a los testimonios recogidos en Caleta Olivia, los archivos reflotados, documentación histórica y notas de OPI, pudimos reconstruir el derrotero de esta empresa y los personajes que sostuvieron su existencia. Obviamente Cotillo ha negado sistemáticamente su vinculación con la misma, pero los datos fácticos lo contradicen. El intertítulo tiene que ver con las interrelaciones de todos los actores en negocios, funciones y política, obviamente todo indica que siempre hubo y hay intereses comunes.

El inmueble identificado catastralmente como: PARCELAS ONCE (11) Y VEINTE (20), de la MANZANA CIENTO SETENTA (170) SECCION 4. CIRCUNSCRIPCION 2, con una superficie total de SETESCIENTOS VEINTINUEVE CON 12 CENTIMETROS (386,41 M2), el cual se negoció por la suma de 200 mil pesos, tal como consta en el documento más todos los gastos de escrituración que se efectuarán en la escribanía del escribano Gastón Ignao de Caleta Olivia.

El 31 de agosto de 2020, cuando consta en el Boleto haber realizado la operación, el dólar oficial estaba 78,40 y el blu superaba los 125 pesos. Es decir que en teoría si esos 200 mil pesos debiéramos transformarlos en dólares blu, estaríamos ante una venta real y concreta de la tierra en 1.600 dólares por un lote de 396 m2. Rukan Patagonia, jamás tuvo en su pantalla en oferta, un terreno por ese monto, por lo tanto habría que preguntarse ¿Cuánto costó en realidad ese terreno allí facturado por magros 200 mil pesos y cuánto pagó realmente el adquierente?.

Averiguaciones practicadas dan cuenta que el comprador de esas tierras habría pagado una suma de varias decenas de miles de dólares para hacer su casa, entonces la pregunta sería ¿Qué pasó con la diferencia? ¿Cómo se manejan sumas en miles de dólares sin bancarizar, en medio de una prohibición oficial existente para este tipo de movimiento de divisas y haciendo el boleto por una suma en pesos e insignificante para el valor real del bien?. No hay respuestas, solo especulaciones. Algunos aluden a un fraude impositivo y otros a blanqueo de capital evitando los gravámenes colocados al dólar, del 30% inicialmente, más un 35% luego. El otro gran problema es que, el adquirente, se ve imposibilitado de tomar posesión legal del inmueble y decidir su uso, porque no puede ejecutar ninguna obra en un terreno que está en proceso judicial.

Como pudimos reconstruir posteriormente a través de nuestra investigación, el 31 de agosto de 2020, se presentó uno de los interesados en adquirir uno de los terrenos ofrecidos, en la (supuesta) Inmobiliaria “RUKAN PATAGONIA” ubicada en calle Bernardino del Hoyo 27, Oficina 5, Caleta Olivia, Correo: info@rukanpatagonia.com.ar, teléfono: 2974035540, de acuerdo a datos aportados por la firma, para comprar un lote en el barrio denominado “Altos del Mirador”, para luego edificar allí su casa. Pero en ese domicilio pudo comprobar que no existe tal inmobiliaria, sino que funciona una tienda de ropa denominada “TOUCHE SPORT”, el dueño – a su vez “representante de la inmobiliaria” y que atiende en la Boutique mencionada es Adrian Martel, que a su vez pudimos comprobar, es empleado de salud en el Hospital Zonal.

Frente de la Boutique donde “funciona” la inmobiliaria

Accediendo a la web, pudimos corroborar que el propio Adrián Martel publica en su facebook ventas y alquileres, entre ellos figura los lotes de “Altos del Mirador” y también alquileres de “Departamentos de 2 Habitaciones a Estrenar Ubicación: Bernardino del Hoyo e Independencia, Caleta Olivia”, edificio que pudimos establecer es propiedad de Gustavo Alberto Myburg y José Martín Álvarez, dueños de CAM SRL y tal vez, casualmente, el local de la “inmobiliaria” y la tienda de ropa, están en el local pegado al edificio.

Lo barato sale caro

Como mencionamos anteriormente, la inmobiliaria RUKAN PATAGONIA no tiene CUIT, por ende no existe inscripta en AFIP, ni en ningún registro, de la misma manera no está matriculada en el Colegio Profesional Inmobiliario. Esto la constituye en una empresa fantasma, excepto que alguien pudiera demostrar que nos es así.

Los precios que ofrece la inmobiliaria distan mucho de los precios del mercado, pues vende terrenos por valores que de U$D 7.000, U$D 10.000, U$D 12.000, U$D 14.500, U$D 15.000 y más en los barrios: Patagonia, Vista Hermosa, entre otros y por menores precios, inclusive.

A criterio de operadores inmobiliarios consultados es imposible e incongruente que el terreno de 386 m2 en un sector casi exclusivo y hasta privilegiado como es “Altos del Mirador”, tenga un valor de U$D 1.600 , o bien, como detallaron en el Boleto de Compra – venta de $ 200.000. Nada es congruente con la realidad a menos que se trate de una gran estafa, por cuanto las tierras están en litigio judicial y haya detrás de la maniobra financiera un aspecto no revelado, como indicaron las fuentes.

“Con estos valores que figuran en el boleto de compra venta y lo que realmente pagó el comprador, se presume que posiblemente los representantes de la empresa CAM SRL podrían estar evadiendo impuestos a la AFIP y lavando activos productos de transacciones de ventas terrenos en miles de dólares y haciéndolos pasar por sumas ínfimas en pesos argentinos”, indicó un abogado de la localidad, quien señaló además que el letrado de la empresa CAM es Ferreira de las Casas, un abogado de Comodoro Rivadavia (Chubut).

Denuncia y arrepentimiento

En el 2018 un ex empleado de CAM SRL, Gabriel Horacio Sánchez, hizo una demanda laboral lo cual derivó en una gravísima denuncia en contra de los integrantes de la empresa José Martín Álvarez y el abogado Gustavo Myburg, que no fue bien receptado en la justicia provincial y estuvo “tabicado” como sucede en Santa Cruz, cuando las causas rozan el poder. En la oportunidad Sanchéz recorrió medios y generó publicaciones acusatorias, denunció aprietes y se conocieron fotos de valijas de dólares y pesos, que remitieron a la ruta del dinero K.

CAM SRL comenzó a transitar un problema judicial, además del que ya venía arrastrando con el litigio multillonario por las tierras de la firma “Salas y del Río” con el municipio de Caleta, del cual parte el tema de la venta de tierras que describimos más arriba.

Sin saber por qué ni quién o qué operó en el medio, aunque en la comunidad de Caleta Olivia se conocen los pormenores de la situación, Sanchez se arrepintió de las acusaciones contra los integrantes de CAM SRL, levantó las denuncias y como tantas otras cosas en Santa Cruz, todo pasó a ser una anécdota. Hoy, nos enteramos que todo terminó, menos los negociados de quienes están muy cerca del poder. (Agencia OPI Santa Cruz)