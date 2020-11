Del Ibuprofeno Inhalado a la vacuna rusa. Detrás de la necesidad está el negocio y el kirchnerismo hace escuela en esto de corromper objetivos nobles

(Por: Rubén Lasagno) – Generalmente cuando nos referimos al krichnerismo en su conjunto, es porque lo vemos actuar desde hace tantos años, que el modelo instalado es siempre el mismo y no lo han modificado: siempre la necesidad genera un negocio para esta facción política. Si algo es fácil, gratis o propuesto o impulsado por alguien que no sean ellos, difícilmente prosperará, aún cuando su valía sea comprobada. Tal es el caso sucedido con el Ibuprofeno Inhalado, el cual es negado sistemáticamente desde el estado nacional y provincial, aludiendo a un protocolo de la Anmat que no es aplicable en este caso; pero el problema es que es fácil de obtener, gratis para la población y le impide al gobierno, además de capitalizar el “triunfo político”, hacer caja con la red de negocios que tienen sus amigos, sin experiencia de ningún tipo, para colgarse como proveedores del Estado y conseguir super ganancias fáciles sin riesgos.

Anoche, en el programa de Jorge Lanata en Canal 13, quedó al descubierto la trama oculta del afaire de la vacuna rusa Sputnik V, un peligroso medicamento que ni siquiera ha ingresado en la fase de prueba (Fase 3) en Rusia y pretenden aplicarlo en nuestro país.

Por supuesto, quien está atrás de todo esto es la multiprocesada ex presidente y actual vicepresidente Cristina Fernández, quien hizo el negocio directo con su amigo Putín, pero ocultando, como dejó en claro el programa de Lanata, que no hay evidencias de que al vacuna sea segura y eficaz y que en Rusia, recién en abril o mayo se completaría la fase 3, que es un ensayo sobre un universo grande de personas entre las cuales hay quienes reciben al vacuna y otros placebos, sin que ninguno de ellos sepan quién recibe la dosis real, para establecer los parámetros reales del medicamento, establecer sus efectos secundarios y el verdadero potencial curativo de la vacuna. Tan obvias son la inseguridades sobre la vacuna rusa, que médicos de ese país se negaron a colocarse las dosis.

Lanata se preguntó si el arreglo con Rusia es una decisión de Cristina para transformar a la Argentina en un gran laboratorio, teniendo a los argentinos como conejillos de indias, aludiendo que la decisión de la vicepresidente primó por sobre el acuerdo previo que tenía Alberto Fernández con el laboratorio de la vacuna AstraZeneca. En OPI el 3 de noviembre abordé éste tema, indicando que quieren a usar a los argentinos, como cobayos de laboratorio. La Universidad de Belgrano hizo una encuesta donde consta que el 40% de la población argentina, no estaría de acuerdo en ponerse la vacuna, sin embargo ese porcentaje queda muy reducido a la realidad donde se calcula que más del 60 o 70% tendría dudas de colocarse el medicamento no aprobado ni probado.

Lea: La vacuna “ideológica” del gobierno que es un buen negocio, buscan usarnos de “cobayos” y que juguemos a la ruleta rusa con 3 balas

Las caras conocidas

Anoche en un informe lleno de datos Jorge Lanata informó sobre el viaje a Rusia de una comisión “de notables” que lo hizo de manera reservada y fuera de la vista del público, tal como actúa el kirchnerismo, cuando se trata de cerrar negocios espurios a costa, como en este caso, con la salud pública en medio de la pandemia, tal como sucedió (y sucede) con los sobreprecios en los insumos y recursos para combatir el Covid, que a los pocos días de iniciarse la pandemia, mostramos cómo Alicia Kirchner sobrefacturaba compras super millonarias con amigos de empresas truchas creadas diez días antes en Buenos Aires.

En este marco Cristina Fernández mandó a Rusia a Mariana De Dios (los ojos de Cristina), que fue en la comisión en condición de “empresaria”, cuando solo es funcionaria del Ministerio de Salud. Hija de un conocido de Santa Cruz, Ángel de Dios, el cómplice de Néstor Kirchner en el manejo de los fondos de Santa Cruz, quien durante su titularidad en el Tribunal de Cuentas de la provincia marcó agenda en el arte de ocultar, encajonar y no investigar delitos administrativos en la provincia y su hermano Rodrigo de Dios es hoy el número dos de la Aduana, de acuerdo al informe de Jorge Lanata.

La funcionaria “Tiene una empresa de tecnología que procesa recetas y órdenes médicas llamada Traditum y otra llamada Suministros y Equipamientos Médicos SRL. Esta última está en proceso de salida de la quiebra y mantiene irregularidades en el Banco Central” expresó el informe.

En Periodismo para Todos la periodista rusa María Khudyakova dijo que la vacuna Sputnik V está disponible al personal de riesgo (sanitarios, policías, profesores, médicos) y sin embargo nadie se la quiere colocar por las dudas sobre los efectos a mediano y largo plazo.

Artyom Rybalchenko un médico infectólogo ruso dijo “Antes de que empezara la segunda ola, a los médicos que planteaban trabajar con pacientes con coronavirus les propusieron vacunarse contra el covid. Hubo algunos que se vacunaron y otros no lo hicimos” y agregó “Quienes se vacunaron no tuvieron ningún tipo de efectos secundarios. Es decir que algunos tuvieron un pequeño malestar por un par de días pero en general esto no afectaba su trabajo” y sobre los efectos secundarios afirmó “Hablando de efectos secundarios a largo plazo, todos sabemos que la vacuna no ha sido del todo testeada y no sabemos los efectos secundarios que podría causar a largo plazo. Por lo tanto, lo que sucederá en el futuro lo evidenciará el tiempo“.

Luego mostraron una prueba en un periodista (Martín Álvarez) quien 12 horas después de recibir la vacuna tuvo 28 grados de fiebre y 24 horas después 37,5 como respuesta inmunológica a la vacuna rusa.

El presidente argentino dijo que a él le regalaron dos dosis pero “no se las coloca por respeto a la gente”. Esto levantó fuertes críticas desde distintos sectores haciendo hincapié que en realidad la desconfianza es tal que ni siquiera los propios impulsores de este negocio, son capaces de hacer frente a las consecuencias desconocidas del medicamento.

El negociado K

Todo está preparado para “manejar” los 25 millones de dosis de la vacuna rusa que llamativamente el propio país soviético dijo que no puede producir. Sin embargo HLB Pharma va a comercializar en Argentina la vacuna, un laboratorio que en el 2018 fue clausurado por falta de seguridad.

El más conocido integrante del grupo que maneja el laboratorio es un conocido

Ariel García Furfaro, un ex preso por defraudación, que también tiene el laboratorio Apolo el cual tuvo u n accidente en el 2016 y tras una explosión, dejó varios heridos. Como mayor antecedente comercial de Furfaro, consta que en el barrio de Flores fue propietario de la verdulería “Kolina”, donde se jactaba de vender “por debajo del INDEC” y es uno de los colaboradores más estrechos que tuvo Alicia Kirchner, la mentora de Kilina, precisamente.

Éstos van a manejar la comercialización de la vacuna rusa Sputnik V. A partir de estos datos vertidos, sin duda a los argentinos el gobierno ya nos vacunó. Ahora falta ver cuántos argentinos acceden a que le den el pinchazo y cuántos otros se harán los estúpidos, dejando pasar por alto este enorme acto de corrupción explícita de un gobierno que volvió por todo y lo está demostrando.

En unos días más, el gobierno nacional tiene la intención de promover a través de los “Artistas K” una campaña de vacunación que, como ya se anunció, no va a ser obligatoria. Habrá que ver quién les cree y cuantos, como quien esto escribe, no cederá su salud para que nos prueben como cobayos mientras desde el poder (como el presidente) se niegan a colocarse la droga.

Esto es muy comparable con lo sucedido el sábado en la mesa de Mirtha Legrand cuando la conductora le preguntó al Ministro Tortta si él estaba dispuesto a cambiar los dólares que tenía por pesos. El ministro se incomodó y buscó salir por la tangente y el Fiscal Capangnoli le pidió que no explique el origen de los dólares sino lo que le preguntaban: si iba a transformar los dólares en pesos. Y por supuesto, el funcionario hizo silencio. Como en el caso de la vacuna, él se quedó afuera de la recomendación que hace el gobierno de pesificar ahorros.

El lema K es: “Haz lo que yo digo y no lo que yo hago”. Esto sumado al otro “Detrás de cada necesidad hay un gran negocio”, conforman toda una forma de hacer política, que se refuerza y potencia, cada vez que lo votan a los kirchneristas. (Agencia OPI Santa Cruz)