El dólar blue bajó a $ 151, el riesgo país cedió 2% y las acciones argentinas volaron en Wall Street por Biden y la vacuna

Según publica Clarín La misión del FMI y el lanzamiento del nuevo bono, junto con el triunfo demócrata y las buenas noticias de Pfizer, hicieron subir a las bolsas.

Por: Annabella Quiroga

Este lunes el dólar blue siguió bajando: cayó otros seis pesos y cotizó a $ 151. De este modo completa un derrumbe de $ 44 respecto de los $ 195 que había tocado en octubre.

En la apertura de la semana, el mercado se dejó llevar por las “buenas noticias”, lo que provocó otra baja al riesgo país, el indicador de JP Morgan que mide la sobre tasa que debería pagar Argentina por endeudarse. Este lunes empezó cediendo 5,4% y pasado el Mediodía recortó a una baja de 2,7% que lo deja en 1354 puntos básicos.

Además, el optimismo le dio aire a las acciones argentinas en Wall Street, que llegaron a subir hasta 25%, empujadas por bancos y energéticas y lideradas por Despegar y Corporación América.

Dólar Hoy – Video: así abren las cotizaciones del dólar blue, dólar oficial y dólar ahorro este lunes 9 de noviembre

El descenso marcado del dólar blue llevó a achicar la brecha cambiaria, que vuelve a ubicarse por debajo del 100% después de un mes de suba sostenida. Ahora llega al 91%, y si bien sigue estando en uno de los niveles más altos de la historia reciente representa una baja pronunciada con relación al 150% que tocó el 24 de octubre.

Entre las buenas noticias a las que le presta atención el mercado local está la colocación de un nuevo bono en dólares por US$ 750 millones para quitar presión al tipo de cambio y la llegada mañana de una misión del FMI para avanzar en las negociaciones y obtener un nuevo acuerdo que permita contar con un préstamo adicional.

En el mundo, las bolsas abrieron en alza como reacción a la confirmación del triunfo de Joe Biden en Estados Unidos, pero también por el impacto positivo que generó el anuncio de que la vacuna de Pfizer contra el coronavirus logró un 90% de efectividad en la fase 3.

La buena noticia con la vacuna empujó especialmente a las compañías relacionadas con el turismo. En Wall Street el índice Dow Jones salta 4,3% con picos de 12% para acciones como Boeing y Walt Disney, vinculadas a viajes y entretenimiento.

También hubo repuntes marcados para las energéticas y petroleras, con incrementos de hasta 11% para Chevron y para los bancos con recuperaciones en torno a 10%, como Citigroup.

En la bolsa porteña el Merval avanzó de 2,6%. Las acciones argentinas en Nueva York subieron mayoritariamente entre 4 y 10%. Las que más se destacaron fueron Despegar (18%) y Corporación América (25%), la empresa propietaria de Aeropuertos Argentina 2000.

Además, los ADR de los bancos argentinos mostraron repuntes de entre 7 y 11%, con el Supervielle a la cabeza. Del lado de las energéticas lideró YPF con 8%, mientras Edenor subió 2,8%, Central Puerto 1,6% y Pampa Energía, 0,5%.

En contrapartida a cotizaron a la baja -19los unicornios Globant (-1%) y Mercado Libre (-7%). Las tecnológicas fueron las grandes ganadoras de la pandemia y con la expectativa de ponerle fin al Covid con la vacuna, se movieron a la baja.

Por las mismas razones a nivel global Amazon retrocede 2,7%. La peor parte la lleva Zoom, la compañía de videollamadas y reuniones virtuales, que tras haber escalado 516% en el año ahora se derrumba 14%.

En cambio, compañías como Starbucks suben 6%.​

Este lunes el dólar mayorista, el segmento en el que operan los bancos y las grandes empresas, abrió en $ 79,35, veinticinco centavos por encima del cierre del viernes. Esto llevó al minorista a $ 84,95, y al dólar ahorro a $ 140.

El Banco Central tuvo saldo positivo en esta jornada y pudo comprar cerca de US$ 113 millones.​ Fue el mejor resultado desde junio, cuando la oferta de dólares abundaba en medio de la liquidación de la cosecha.

En lo que va de noviembre el organismo presidido por Miguel Pesce logró un saldo positivo de US$ 179,1 millones, que contrasta con el arranque de los tres meses previos, en los que perdía un promedio de US$ 400 millones. “Están funcionando los filtros para prevenir que no se importe en forma anticipada ni se cancelen deudas antes de tiempo”, indicaron desde el Central.

Del lado de los dólares financieros, tanto el contado con liqui, la transacción que permite sacar divisas del país, como el dólar MEP, al que se accede a través de operaciones en la bolsa porteña, hicieron gala de su alta volatilidad. Arrancaron a la suba, cerca del mediodía pasaron a la baja y ahora vuelven a subir.

De este modo, el contado con liqui aumenta 1%, a $ 148 y el MEP recupera 0,3%, para llegar a $ 142. (Clarín)