TDF: El rector K se quedó sin excusas para no llamar a elecciones en la UNTDF

(OPI TdF) – Con la publicación este viernes en el Boletín Oficial de la Nación de la Decisión Administrativa Nº 1995/2020 que lleva la rúbrica del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, que habilita a las universidades e institutos superiores a reanudar sus actividades en forma presencial.

A partir de dicha decisión, resta saber si el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF), Juan José Castellucci, permitirá (a través de sus acólitos en el Consejo Superior) la celebración de elecciones para definir a las nuevas autoridades que rijan los destinos de la institución, dado que los mandatos han sido prorrogados desde hace casi un año.

Cabe recordar que el proceso electoral quedó trunco ya que en ámbito de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego continúa salpicado por la polémica, el rector fue denunciado ante la Fiscalía Federal de Ushuaia, por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público. La acusación surge como consecuencia de la omisión del desarrollo de los comicios para la elección de las nuevas autoridades de la Universidad.

Ese comicio debía realizarse entre los días 14, 15 y 16 de julio pasado, en cumplimiento al mandato aprobado orgánicamente por el Consejo Superior, el órgano de co-gobierno de la Universidad, conformado por integrantes de toda la comunidad universitaria (estudiantes, docentes profesores y asistentes, no docentes y graduados).

La demanda ratificada en sede judicial por la Consejera Superior Suplente del Claustro Docente Profesores del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación (IDEI/UNTDF), la Contadora pública Maia Gessaga, se extendió también contra los miembros de la Junta electoral, presidida por entonces por el Abg. Nicolás Barone, por considerarlos responsables solidarios de los delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos”, puesto que “el cuerpo tenía el deber de garantizar la legalidad, transparencia y pluralidad de los actos electorales prescritos por Estatuto. Incluso necesariamente debía velar porque el proceso se cumpliera y en todo caso intimar al Rector a que cumpliera con dicho mandato”, radica la solicitud.

Si bien se alegó desde el sector oficialista que la autonomía universitaria impide que se judicialice el proceso electoral interno de la casa de estudios, es verdad de perogrullo afirmar que no existe dicha autonomía en la UNTDF. ¿Cómo se explica sino la velada parcialidad que Castellucci asume invitando al ex presidente Evo Morales? ¿Cómo se explica sino la velada parcialidad que Castellucci asume participando de actividades junto al intendente de Ushuaia, Walter Vuoto? ¿Cómo se explica la cartelería semipartidaria contra el gobernador Gustavo Melella en el frente del edificio de la avenida Hipólito Yrigoyen? ¿Y qué decir de la firma de solicitada como parte de un frente de rectores peronistas cuando una Universidad no debe no sólo hacer gala de una posición partidaria sino que menos debe formalizarla en declaraciones públicas en medios de comunicaciones? ¿Y en relación a las intenciones de otorgar doctorados honoris causa a Cristina Fernández de Kirchner y al ex presidente de Ecuador, Rafael Correa? La autonomía no es una declamación: debe ser una realidad. Realidad que Castellucci ignora con alevosía. (Agencia OPI Tierra del Fuego)