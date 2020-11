TDF: Las obras públicas que nunca llegan, la gallina de los huevos de oro

(OPI TdF) – El secretario general de la UOCRA Julio Ramírez cuestionó la demora en el inicio de la obra pública por falta de pago de las deudas que mantiene el gobierno con varias empresas. Aseguró que en el ministerio a cargo de Gabriela Castillo “no mueven los papeles” y la hizo responsable de la situación crítica de los trabajadores.

Consultado acerca de si habló con la ministra Gabriela Castillo, dijo que la vio “hace una semana y se enojó porque le dije que era mentirosa. Ella dice que estamos haciendo esto y lo otro, pero en realidad no están haciendo nada. La ministra miente y, a cualquier periodista que me quiera acompañar, lo llevo a todas las obras que nombra la ministra, para ver si están trabajando. No está trabajando nadie y está todo parado, la gente de la construcción está en banda directamente”.

El gobierno quiere que las empresas empiecen a trabajar. Las llama, les dice que larguen y empiecen a trabajar, pero el poncho no aparece. Las empresas le plantean que, si toman 70 personas cómo hacen para pagarles. Les dicen que empiecen, porque les van a pagar, pero saben que no les van a pagar, porque hasta ahora no les pagaron las redeterminaciones, por eso no quiere empezar nadie”, sostuvo.

Mencionó que “Proyectos Fueguinos tiene casi terminado el gimnasio, y hace tres quincenas que la gente no cobra. Yo fui a hablar con la empresa y me dicen que el gobierno les debe 7 millones de pesos y no pagan, que no tienen plata para pagarle a la gente. Tenemos las viviendas de ATE, donde falta poco para que se terminen. Si Proyectos Fueguinos toma 30 personas esas viviendas se terminan, pero ese proyecto es del IPV y parece que no hay nadie, no están los papeles, no hay nadie que se haga cargo de nada. Hay una deuda y tampoco se puede determinar. La gente está toda en banda. Si no paga el gobierno, las empresas no tienen plata para pagar y están arruinadas”, manifestó.

También indicó que a la empresa Cóccaro le deben más de 160 millones: “Yo no sé si tendrán algún problema personal con Cóccaro o qué pasará. Tenemos la obra de la margen sur, con 120 compañeros para que trabajen ahí, pero la empresa no se quiere arriesgar por temor a que después no quieran pagar. (Agencia OPI Tierra del Fuego)