MIENTRAS CALETA OLIVIA DESBORDA DE CONTAGIOS COVID Y ALCANZA A RÍO GALLEGOS, EL INTENDENTE PIENSA EN LA GOBERNACIÓN 2023

Fuentes del sector político oficialista de Caleta Olivia han hecho llegar a un grupo cerrado de militantes del Frente para la Victoria, las fotos de remeras negras en cuyo frente se leen en grandes letras blancas “cotillo” y debajo en letras azules “Gob 2023”, en clara alusión a la candidatura del actual intendente de la ciudad de el Gorosito, para llegar a la gobernación en la elección general de ese año.

Nuestras fuentes ahondaron sobre el origen de la difusión de estas imágenes y algunos se las asignaron a ex funcionarios provinciales que estarían en la vereda de enfrente del intendente, no por no compartir sus ideas políticas, sino por rencillas internas del partido gobernante donde todos quieren ser y nadie se quiere quedar afuera del 2021 y menos aún del 2023, tal es el caso de María Esther Labado, quien estaba a cargo del IDUV y – nos indican – se las habría pasado a uno de sus contactos.

Todo apunta a que Fernando Cotillo se encuentra sumamente preocupado y ocupado en su campaña política, mientras Caleta Olivia es un verdadero desastre sanitario, los comercios cierran y están impedidos de abrir sus puestas, no se habilita ninguna actividad y los comerciantes están sumamente disgustados con la actitud de Intendente, quien no sabe como sustituir la obligación del Estado en el control social en pandemia y ha llegado a instituir la delación vecinal, como forma de reemplazar el trabajo de control de distanciamiento y aislamiento de los ciudadanos.

“Esto lo están haciendo correr en un grupo interno del FPV, porque parece que Cotillo “está haciendo los ensayos” para adelantarse a la campaña, ya que el pelado tiene al 2023 en la mira; quiere ser gobernador”, dijo nuestra fuente quien aseguró que ya hubo varias reuniones para el armado de la campaña política que tienen previsto iniciar el intendente, cuando el tema de la pandemia comience a disminuir con la llegada de las vacunas, remarcó, siendo ésta la estrategia que manejan dentro del FPV.

“En lo inmediato Cotillo cerró con Alicia (Kirchner) para que le mande los fondos necesarios para pagar sueldos y aguinaldo, pero para eso debió asegurarle a la gobernadora que no dará ningún tipo de aumento a los municipales de Caleta”, aseguró nuestra fuente del propio partido, quien no descartó que para tal fin ya tenga arreglado todo con la cúpula gremial, asegurándole el pago en tiempo y forma, con la contraprestación de no generar conflicto por la falta de aumento salarial. “A lo sumo acordaron algún pataleo mediático del Soemco, para no quedar mal parado y en silencio, pero en realidad nada va a suceder en la práctica”, remarcó nuestra fuente municipal.

Indebidamente inoportuno

Mientras Fernando Cotillo o sus colaboradores imprimen remeras, previendo la pelea política que se vendrá de cara al 2021 y 2023 y se prepara para ganar la calle y pelearle la interna a otros posibles candidatos, entre ellos Javier Belloni, Leonardo Álvarez, Pablo Grasso, Claudio Vidal y otros que asoman como posibles aspirantes a la casa rosada provincial, Caleta Olivia llegó a equiparar a Río Gallegos en contagios de Covid 19, demostrando una total incapacidad del Estado para hacer cumplir el ordenamiento dispuesto con el fin de prevenir que esta enfermedad pueda ser medianamente aislada y no afecte masivamente a la población de Caleta.

En el último parte oficial que emitió el gobierno provincial se informan 840 nuevos contagios en la capital y en Caleta Olivia 838, parte donde se detallan las localidades de influencia como Cañadón Seco con 12 casos, Fitz Roy con 1 y Jaramillo con 1 caso.

Cuando uno lee las cifras diarias, resume que el día lunes de esta semana Caleta Olivia tuvo 114 casos y Río Gallegos, donde está todo desbordado y con el doble de población, tuvo 57 contagiados. Al día de hoy, jueves 12 de noviembre Caleta Olivia contabiliza 32 muertos por Covid 19. Mientras esto sucede el intendente de la ciudad, Fernando Cotillo, juega a ser candidato, o al menos, calienta motores con la mira puesta en sus ambiciones política 2023. (Agencia OPI Santa Cruz)