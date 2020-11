TODOS TUS MUERTOS: 143 fallecidos por Covid desde el 24 de septiembre que diputados negó el Ibuprofeno Inhalado, igual que en la sesión de hoy

Se está terminando el “año legislativo” en una tarea por demás liviana y muy bien remunerada que han tenido los diputados provinciales y en esta sesión de hoy jueves 12 de noviembre 2020, los diputados del Frente para la Victoria, volvieron a dejar afuera del tratamiento legislativo, la utilización del Ibuprofeno Inhalado como tratamiento compasivo para los enfermos de Covid-19.

La diputada Nadia Ricci solicitó que el proyecto fuera tratado sobre tablas con el despacho de una sola Comisión y la mayoría de los diputados negaron el tratamiento porque aún está pendiente la resolución de la Comisión de Legislación General.

Y de esta manera, partiendo desde aquella sesión del 24 de septiembre de este año, cuando los diputados provinciales, por primera vez se negaron a aprobar el tratamiento con ibuprofeno inhalado, se han sucedido 143 fallecimientos por Covid en la provincia, que podrían haber sido tratados para lograr una mejor calidad de vida e inclusive para sortear la enfermedad o sus consecuencias y no lo pudieron tener legalmente, por disposición de los diputados del Frente Para la Victoria, que en bloque se han negado sistemáticamente a aprobarlo.

Mientras el intendente de El Calafate Javier Belloni (FPV) ha dicho públicamente que él está de acuerdo con que se aplique el tratamiento compasivo en la provincia, su diputado provincial Jorge Arabel vota negativamente en las sesiones donde el proyecto es presentado para su aprobación.

El petrolero Claudio Vidal (FPV), es otro que borra con el codo lo que escribe con la mano. Sus tres diputados votan negativamente para la aprobación del ibuprofeno inhalado en la provincia y desde el sindicato de petroleros, alientan el uso y hasta el médico sindical se ofrece para firmar las recetas a quien así lo solicite.

Lo de Belloni y de Vidal no se puede entender si no es en el marco de la demagogia política provincial. Ambos, no pueden escindirse de las decisiones políticas de la gobernadora que a su vez cumple el mandato de CFK a nivel nacional y para “no quedar pegados” con la negativa oficial, dicen a quien quiera escuchar que ellos están a favor de usar el Ibuprofeno en pacientes Covid, pero en paralelo, mandan a sus diputados a bajarle el pulgar en la Cámara de Diputados. La única explicación para esta clara contradicción entre el discurso y la acción, es que guardan para sí la posibilidad de mantenerse sin “manchas” de cara a las próximas elecciones. Para tener en cuenta en 2021 y 2023 donde cualquiera de los diputados que abajo reproducimos, aparezca en alguna lista electoral, deslizados como candidatos a algo.

La única diferencia que hubo hoy en la legisaltura es que cuando Ricci propuso el tratamiento sobre tablas el diputado Juan Manuel Miñones (Bellonista), los diputados Echazú, Hernán Ellorieta y José Luis Garrido (Vidalistas) votaron por la “incorporación del proyecto a la discusión” y todo quedó allí. Es decir, que hayan dado su aprobación (que luego fue abortada por la mayoría oficialista) no significa que en el hipotético caso que esa discusión se hubiera dado, éstos mismos no volvieran a repetir su voto negativo. Todo tiene más bien una apariencia de “acomodarse” ante la repercusión negativa que ha tenido la decisión corporativa de los diputados K de oponerse al tratamiento, que a una genuina posición a favor del ibuprofeno inhalado; de hecho siempre han votado en contra de que el mismo se implementara.

Los responsables

OPI reproduce aquí el listado de los diputados provinciales responsables, junto a la gobernadora Alicia Kirchner y su equipo de gobierno, de ser los que hasta hoy han impedido el uso de ibuprofeno inhalado en los hospitales de Santa Cruz:

Matías Mazú

María Rocío García

Jorge Arabel

Laura Hindie

José Luis Garrido

Martín Chávez

Eloy Echazú

Carlos Santi

Hernán Elorrieta

Miguel Farías

Guillermo Bilardo

César Ormeño

Claudio Barría Peralta

José Ramón Bodlovic

Juan Manuel Miñones

Karina Nieto

Leonardo Paradis

Patricia Moreyra

Hugo Garay

Liliana Toro

(Agencia OPI Santa Cruz)