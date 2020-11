Alberto Fernández habló sobre el ajuste a los jubilados y el FMI

Según publica La Nación El presidente Alberto Fernández se refirió esta tarde a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la reforma previsional, en una entrevista radial mientras se encuentra aislado por el contacto estrecho con un caso de coronavirus. “Estoy seguro que nos va a ir bien”, aseguró.

“Desde el primer día que hablé con Georgieva le planteé las dificultades que tiene la Argentina. Tenemos un alto porcentaje de trabajo informal y un 40 por ciento de la población debajo de la línea de la pobreza. Apostamos a crecer, y a que las cuentas fiscales se ordenen con crecimiento”, dijo el Presidente, en diálogo con Radio con Vos.

“Tenemos que ir recuperando el equilibrio fiscal afectado por la pandemia y trabajar con cuidado para que eso ocurra. Pero eso no se hace a costa de los jubilados y la gente que trabaja”, añadió.

“¿Y si el Fondo pide esas reformas?”, se le consultó. “Quiero ser franco, no quiero parecer un corajudo. Ellos saben que vienen a un país donde el Presidente piensa esto. Y además, se lo digo a la Directora Ejecutiva del Fondo: yo esto ya lo viví. Vamos a salir con nuestra lógica, como en 2003. Y estoy seguro que nos va a ir bien”.

“¿Estás optimista?”, se le preguntó en el programa de radio. “Absolutamente”, respondió. “Hay una permanente inyección de desánimo que se intenta poner sobre los argentinos, por más que estamos muy lastimados por la pandemia”, lanzó. Y agregó: “El año que viene va a ser mejor que este”.

Fernández habló desde su aislamiento por el contacto estrecho con su secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, quien dio positivo de coronavirus. El Presidente dijo que “hay una parte que no se ve” con respecto a los cuidados que toma para prevenir el contagio de coronavirus. “Cada vez que estoy en un acto, en una ceremonia, hay al lado mío un señor permanentemente tirándome una lluvia de alcohol”, dijo.

“En la ropa, en el pelo, hay mucho que en la foto no sale, y ocurre. Soy todo lo cuidadoso que puedo ser. A veces, tal vez, en algún momento no, pero trato de volver al cuidado. Nos debe pasar a todos, pero no debemos olvidar que el riesgo existe”, agregó. En ese sentido, sostuvo: “Que yo me relaje también está mal. Hay que cuidarse, porque el riesgo existe, está dando vueltas cerca nuestro”. (La Nación)