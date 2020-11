Crisis en Venezuela: la oposición lanza el operativo contra el fraude para las elecciones legislativas

Según publica Clarín Pretende registrar presuntas irregularidades en las legislativas del 6 de diciembre, a fin de presentarlas tanto al país como a la comunidad internacional.

La oposición de Venezuela llamó a los ciudadanos a dejar “vacíos” los centros de votación el próximo 6 de diciembre, cuando activará el “Operativo Contra el Fraude” con miras a registrar presuntas irregularidades en las legislativas, a fin de presentarlas tanto al país como a la comunidad internacional.

La actividad contará con el despliegue de observadores en los centros electorales, y se desarrollará el 5 y 6 de diciembre durante la primera fase de la Consulta Popular que a manera de plebiscito impulsa Juan Guaidó, jefe del Parlamento y reconocido como presidente interino por más de 50 países, para desconocer la “farsa” de las legislativas.

“Le decimos a la gente que no se participa en el fraude electoral de Nicolás Maduro el 5 y el 6 de diciembre. Vamos a desplegar el observatorio contra el fraude, en el que vamos a tener todo el sistema para recabar la información, las pruebas y las demostraciones que soporten la denuncia contra el fraude”, afirmó Emilio Graterón, miembro del Comité, en rueda de prensa en Caracas.

Además, explicó que, en la segunda Fase de la Consulta que es la de Participación Digital del 7 al 12 de diciembre, “todo venezolano mayor de 18 años con su cédula de identidad o pasaporte, vencidos o vigentes, podrá participar a través de las plataformas digitales”.

Detalló que la aplicación para celulares que se usará es de la empresa estadounidense Voatz, mientras que el desarrollo para redes sociales fue creado por la compañía colombiana Asistencia Ciudadana SAS.”Es un sistema auditable que garantiza el secreto y es confiable, no se puede hackear, no se puede trampear”, afirmó Graterón.

Además, precisó que con esta segunda fase se “activará la fase de movilización para pedir a los ciudadanos que participen en la consulta popular, ofreciéndoles acceso a la aplicación de votación”.

“El 12 de diciembre, será el día de la movilización mundial por la democracia y la libertad que denuncia el fraude y hace el llamado a elecciones libres, justas y verificables”, aseguró.

Instancias internacionales

Asimismo, dijo que la votación presencial de la consulta se hará con “cuadernos en blanco”, y que “cada renglón emitirá un código que se introduce al sistema, es decir, un código por voto, y luego los cuadernos se destruyen para evitar la divulgación de información privada”.

“El sistema y el modo de participación permite que se conozcan los resultados en tiempo real. La gran tardanza que puede haber es cuando se trasladen los votos del cuaderno hasta la aplicación”, manifestó.

A su vez, la ex magistrada Blanca Mármol León, también miembro del Comité de la Consulta, advirtió que sí el régimen no acata la manifestación de la voluntad popular y no hace valer su carácter vinculante, se acudirá a las organizaciones internacionales.

“Si aquí no se acata esa manifestación de la voluntad popular, la tenemos que hacer valer en cuanto a su carácter vinculante, se hará acudiendo a la Comunidad Internacional en la OEA, ONU, Bloque de Lima, Unión Europea, los países miembros del TIAR, los cuales tienen la obligación de mantener la democracia en el hemisferio”, enfatizó.

Destacó que la consulta es una expresión directa de la voluntad popular que está amparada en la Constitución y que se ejerce sin la partición del Consejo Nacional Electoral.

“Este derecho constitucional busca expresar todo ese sentir de la ciudadanía que no aguanta más los niveles de miseria”, apuntó.

La consulta, planteada dentro del “pacto unitario” suscrito por 37 partidos políticos y más de un centenar de organizaciones civiles, busca activar todos los mecanismos de presión nacional e internacional para lograr unas presidenciales y parlamentarias “libres, justas y verificables” y poner fin al régimen de Maduro. (Clarín)