Minería en Chubut: fuente de trabajo e ingresos, el “salvavidas económico” que precisa la provincia

(OPI Chubut) – Si algo caracterizará el anuario de este convulsionado 2020 será la continuidad permanente del reclamo salarial y los “argumentos” que expuso el gobierno ante ésos. Hablamos de Chubut, una provincia sacudida por la crisis económica y política, un vasto territorio donde los empleados estatales trabajan con 2 meses y medio de retraso salarial (a excepción de los docentes, ausentes de las aulas –desde marzo- por la pandemia del Covid y con recurrente medidas de fuerza en el campus virtual y con manifestaciones en calle).

Chubut necesita dinero. Los compromisos y las deudas acordadas parecen no otorgar la respuesta necesaria para lograr el equilibrio financiero que ponga de pie a la provincia que camina en rodillas. Y en esa búsqueda de fondos se retomó el debate por la minería, debate vapuleado por cierto.

La lupa puesta en los yacimientos

“Chubut tiene el mayor yacimiento de plata en el mundo”, dijo Javier Castro, secretario general de AOMA Santa Cruz en un matutino valletano. El exminero y ahora referente de la Asociación de Obreros Mineros de la provincia vecina señaló que con la explotación de la plata “podría darle trabajo a más personas de todas las que hoy trabajan en Santa Cruz con seis proyectos en marcha”. Y agregó poniendo de ejemplo lo sucedido en su provincia, “es banal discutir minería sí o no. Hace 23 años que se desarrolla en Santa Cruz e hizo que muchas personas que estaban condenadas a ser mano de obra barata en cualquier trabajo, encontrara su lugar en el mundo; pudieron capacitarse y crecer ellos y sus familias”. “En Cerro Vanguardia se trabaja con cianuro y no hubo nunca un accidente. Ni nadie que haya sufrido alguna malformación, ni ninguna de las barbaridades que se dicen. No nos corresponde entrar en ningún debate y no queremos convencer a nadie que piense distinto. Lo único que podemos hacer es contar la realidad”. “La discusión en Santa Cruz es qué tipo de minería se hace y qué más se puede lograr. La minería tienen 8 mil personas trabajando de manera directa y 10 mil de manera indirecta, con servicios, hotelería y traslados”.



Regalías que motorizan

A nivel de aportes a la economía provincial, la industria minera generó en Santa Cruz un fideicomiso donde se aportan ganancias cuya utilidad es determinada por el Gobierno provincial. “Siempre se discute si el aporte debe ser mayor. Es importante lo que se aporta en impuestos. Somos los primeros productores de oro y plata en Argentina y quizás por eso haya algún resquemor en cuanto a cómo se redistribuyen las regalías”. Aunque inicialmente trabajaba personal especializado foráneo, esto se revirtió.

Castro explica que “las empresas no hacen beneficencia sino que vienen para hacer negocios”. En cuanto a las alternativas productivas con los proyectos que se estudian en Chubut, destacó la existencia de una de las reservas más grandes del mundo. “En la meseta se encuentra bajo el suelo el yacimiento más grande de plata cerca de Gan-Gan y Gastre, pueblos olvidados en el tiempo. Sería muy malo que por cuestiones políticas no se pueda desarrollar este proyecto. Con control y cuidado se puede desarrollar la actividad”.

Luz de alerta

Cuando se esfuma la capacidad de deuda contraíble, -se extingue al menos en la voluntad de los legisladores-, reaparece el debate minero. Necesario para un gobierno que necesita fondos genuinos. De allí la posibilidad de instalar –en principio el debate- para luego abrir las fronteras de las inversiones de esa industria.

“Platita fresca sin contaminantes” sería el pedido, aunque las aguas se apaciguan tras el acuerdo logrado por Chubut -en principio- con acreedores para reestructurar deuda. La provincia y su principal grupo de acreedores acordaron reestructurar u$s 680 millones que vencían en 2026 y canjearlos por bonos con vencimiento en julio de 2030. El acuerdo, que aún debe formalizarse, brinda a la provincia, con deuda garantizada en regalías hidrocarburíferas, un “alivio significativo en el periodo 2021-2023”.

El interés de los bonos modificados con vencimiento en 2030 devengará a una tasa anual de 7,50% hasta el 26 de octubre de 2021 y, en adelante, a 7,75% anual. La provincia requerirá el consentimiento del 75% o más del monto de capital total de los bonos en circulación para llevar adelante exitosamente el proceso.

Para entendedores y necesitados

La complejidad de las deudas contraídas y de los acuerdos de reestructuración, son solo comprendidos cabalmente por quienes transitan los carriles económicos. El resto de la sociedad solo entiende la palabra deuda y lo que ello implica. Pero si entiende -con conocimiento a flor de piel- lo que significa necesidad y falta de trabajo. En ese línea se apoyan quienes alientan el desarrollo de la industria minera. Por caso, las expresiones del geólogo y presidente de la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros, Gerardo Cladera, quien señaló que la explotación minera en Chubut otorgaría más de 7 mil puestos de trabajo solo en la extracción de plata en la meseta. Para ello comparó lo sucedido en Santa Cruz, donde se lograron 7 mil nuevos empleos directos, más 21 mil empleos indirectos. Para el geólogo es importante la explotación minera en Chubut ya que su suelo contiene “todos los minerales de la tabla periódica” y “depende de nosotros el cómo y cuándo se explote”. (Agencia OPI Chubut)