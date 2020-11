Santa Cruz: egresados 2020 piden tener su acto de colación

Prácticamente sin clases durante todo el año, los estudiantes santacruceños no tienen certezas del regreso ni qué planea el Consejo Provincial de Educación (CPE) hasta que llegue la esperada vacuna. Mientras ello sucede, alumnos de quinto año de distintos colegios de Río Gallegos se pusieron en contacto y activaron un pedido, que este domingo se viralizó a través de redes sociales, donde solicitan a las autoridades poder realizar su colación con un protocolo, de manera presencial. Los jóvenes se preguntan ¿se puede ir a restaurantes y cervecerías y no podemos tener nuestro acto de egreso?

El regreso a la presencialidad es una incógnita en la provincia de Santa Cruz. Las autoridades de la cartera educativa provincial, al parecer, no evalúan por ahora la asistencia de los alumnos, ni siquiera en las localidades menos afectadas por la pandemia. Al parecer, estaría todo dispuesto para continuar con la virtualidad sin siquiera avanzar en alguna alternativa presencial para el inicio del ciclo lectivo 2021.

En este contexto, está por cerrar el actual año escolar, con un puñado de días de clases que se dieron a principios del mes de marzo. Luego, la cuarentena imposibilitó la asistencia a los establecimientos educativos. En esa situación están todos los alumnos de Santa Cruz pero, los egresados 2020, de distintos colegios de Río Gallegos comenzaron a reunirse de manera virtual, con la intención que las autoridades de sus establecimientos educativos y del CPE autoricen, al menos, el acto de colación de manera presencial.

Así fue que el fin de semana se conoció a través de su viralización en redes sociales de un pedido y un reclamo de los futuros egresados.

Ellos expresan a través de un flyer: “No pudimos asistir presencialmente, no tuvimos nuestro viaje, no tuvimos nuestra fiesta. ¡Pedimos nuestro acto presencial!” Y se preguntan ¿Se puede ir a restaurantes y cervecerías y no podemos tener nuestro acto de egreso?

Además de esa publicación, también en redes se leyó el siguiente texto: “No tuvimos clases presenciales. No tuvimos interbandos. No tuvimos convivencias. No tuvimos cena. No tuvimos viaje. No pudimos disfrutar de nuestros amigos, compañeros y profesores. Bastante duro fue nuestro año, QUEREMOS LO QUE NOS MERECEMOS ¡¡Dejen de criticar y apoyen nuestro acto de egreso por favor!!”

Según pudo saber OPI, en esta movida están estudiantes de los colegios Salesiano, María Auxiliadora, Ladvocat, Poplar’s, Nuestra Señora de Fátima, Austro, Secundario 25, Secundario 17, República de Guatemala entre otros, todos de la capital santacruceña.

De acuerdo a los datos recabados por esta Agencia, en algunos establecimientos ya se han concretado reuniones vía remota para diagramar el acto virtual de sus egresados para la semana del 8 de diciembre venidero. Pero, los chicos también cuentan que ‘nosotros aceptamos el acto por internet porque no había otra alternativa, pero no es lo que queremos. Ahora, pedimos que nos escuchen y se arme algún protocolo que nos permita hacer un acto en la escuela”.

En diálogo con Silvia, mamá de una alumna de quinto año del Secundario 17, admitió que le duele la forma en que a su hija le toca terminar quinto año. “Mi hija se ha perdido todos los ritos del egresado” y contó a modo de ejemplo que “los chicos se pidieron la campera y les llegó a mitad de año y fue todo un operativo con mucho cuidado entregar eso a cada chico. También nos tocó cancelar el viaje de egresados que estábamos pagando y sobre la cena que pensábamos que podía ser posible, también quedó en la nada”.

Respecto del acto final, Silvia contó a OPI que cuando se enteraron que se lo proyectaba desde la institución concretarlo de forma virtual, su hija les adelantó que no iba a participar. “Es una carga emocional muy fuerte”, dijo describiendo la situación, que va mucho más allá de la cuestión educativa propiamente dicha.

En su caso, no han sido al momento convocados desde el colegio y, con esta iniciativa de propiciar algún protocolo que permita la realización de un acto en el establecimiento, dijo que “no pedimos un acto como el que se hace siempre. Que sea con medidas de seguridad, con protocolo, donde pueda ir una o dos personas por familia para acompañar al egresado, que se haga con las limitaciones del caso, pero que se haga”, sostiene.

Por ello y por la repercusión que la idea ha tenido en las últimas horas, es que entiende que esta semana será crucial. “Trataremos de ponernos en contacto con otros padres de otros colegios para que las autoridades de cada institución, como del Consejo Provincial de Educación, nos puedan ayudar a concretar esta idea que sale de los chicos”. (Agencia OPI Santa Cruz)