Arcioni, Castro y diputados K a un paso de cumplir la orden del gobierno nacional: minería a cualquier costo en Chubut

(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Desde hace mucho tiempo, digamos desde que Mario Das Neves gobernaba Chubut, el kirchnerismo, luego el macrismo y ahora otra vez el kirchnerismo, le vienen exigiendo al gobierno provincial la supresión de la ley 5001 y la entrega de los recursos naturales para su explotación en el macizo central de la provincia, un tesoro ansiado por muchos sectores : el político nacional, porque logra insertar a las multinacionales amigas en otro ghetto de explotación intensiva y sin los mínimos cuidados del medio ambiente, como en Santa Cruz; el gremial, que se beneficia directamente con la ampliación de los aportes sindicales, amplía su poder fáctico y también los negocios emergentes de la actividad, el político provincial porque logra aire que descomprima mínimamente la grave crisis financiera y económica local y recupera un ingreso de fondos ante una provincia quebrada.

Luego hay intereses alternativos dentro de Chubut que pujan porque la minería sea una realidad y están asociado a negocios directos con la actividad, empresas de servicio, proveedurías, transporte etc que públicamente la venden como un “polo de desarrollo regional y patagónico”, pero desde hace tiempo son proyectos de empresas armados desde el poder y en los círculos cercanos, donde se entrelazan intereses de funcionarios, ex funcionarios y testaferros de funcionarios provinciales, los cuales manejan información privilegiada y conexiones empresario/político y desde hace mucho tiempo están conectados políticamente para que en sus manos caigan los principales negocios de la minería cuando Chubut se abra a la actividad.

Estos son los lobystas provinciales que llevan a cabo un entramado de reuniones y conexiones políticas con el Congreso nacional, la legislatura provincial, la Cámara empresaria minera, de la cual no es ajeno el sindicato de minería (AOMA) y por supuesto, el gobernador Arcioni, quien además de las necesidades de fondos reales, tiene la presión política que parte de las oficinas del Instituto Patria, entre otros.

Tal como publicamos ayer en la noticia sobre el desarrollo minero en Chubut, la mayor excusa utilizada para voltear las barreras de la prohibición es el desempleo de Chubut, el retraso salarial de la provincia y el déficit provincial. Lamentamos darles una mala noticia: la minería no resolverá nada de esto.

El magro porcentaje de regalías que implica el desarrollo minero en cualquier provincia y el peor ejemplo en Santa Cruz, no deja absolutamente nada, no salva al pueblo, no remedia financieramente a ningún gobierno y solo sirve para engordar bolsillos de quienes están vinculados con el poder, al punto que en la vecina provincia, las mineras hacen fideicomisos, aportes insustanciales a los municipios, llenan bolsillos de intendentes y funcionarios provinciales y crean sospechosos “fondos comunes” de los cuales no hay seguridad en que se invierte ni a dónde van a parar esos dineros.

“Chubut tiene el mayor yacimiento de plata en el mundo. Podría darle trabajo a más personas de todas las que hoy trabajan en Santa Cruz con seis proyectos en marcha” dijo Javier Castro, secretario general de AOMA Santa Cruz a un diario, tal como lo informamos ayer. Sin embargo, la mentira tiene patas demasiado cortas como para que este sindicalista fuertemente vinculado al kirchnerismo, diga cualquier cosa sin hacerse cargo de sus propias palabras.

Fue el mismo Castro que cuando arreciaron los conflictos con las operadoras en Santa Cruz reconoció que más del 80% de la mano de obra minera en esa provincia, es foránea. Es decir, en Chubut, ensaya el mismo discurso alineado con el gobierno para tratar de convencer a la gente de un desarrollismo absolutamente falaz e inexistente, porque si bien mueve la economía regional, el 90% de lo que produce la actividad se saca fuera de la provincia y del país. Distinto sería si el gobierno de Chubut, busca generar una planta de procesamiento, eleva las regalías a percibir y exige la explotación como se hace en Canadá, la cual es sumamente cara por la tecnología que utiliza para evitar las consecuencias del impacto.

La desinformación en la que incurre el gremialista es total cuando dice “es banal discutir minería sí o no. Hace 23 años que se desarrolla en Santa Cruz e hizo que muchas personas que estaban condenadas a ser mano de obra barata en cualquier trabajo, encontrara su lugar en el mundo; pudieron capacitarse y crecer ellos y sus familias”. Falacia total. Primero que no se discute la minería, sino la forma de llevarla adelante. El resto es absolutamente mentira.

OPI Santa Cruz desde el año 2009 viene informando con pruebas fehacientes y concretas el desastre que hace la minería en Santa Cruz, el ínfimo rédito que deja para la provincia, el enorme negocio que hacen unos pocos, la escasa mano de obra local que ocupa, lo cual es refrendado cada vez que algún intendente de las zonas mineras no está conforme con lo que recibe su localidad y básicamente el daño ambiental que han causado en todos estos años, al amparo de un gobierno provincial que no controla ni denuncia, especialmente la cantidad de derrames de cianuro, los daños irreparables de la lixiviación y ni hablar, como en el caso de Cerro Vanguardia, los enormes pits que se ven desde el espacio y sobre los cuales, hace unos años consultamos a un Gerente de la empresa para conocer cómo remediarían los enormes huecos de 200 mts de lago por 90 de ancho y 100 de profundidad y al aire en Fm News dijo “Bueno, la provincia los puede llenar de agua, poner peces y explotar el turismo”, dijo con tanto sarcasmo como impunidad para hablar. Esa es la respuesta de un gerente de empresa minera, cuando la megaminería en una provincia se lleva adelante sin ninguna responsabilidad y total impunidad por el desastre ambiental que deja.

“En Cerro Vanguardia se trabaja con cianuro y no hubo nunca un accidente. Ni nadie que haya sufrido alguna malformación, ni ninguna de las barbaridades que se dicen. No nos corresponde entrar en ningún debate y no queremos convencer a nadie que piense distinto. Lo único que podemos hacer es contar la realidad”, dijo Castro de una verdadera “tomada de pelo” hacia el auditorio y/o los lectores. Lo que no dice el dirigente gremial es que el secretismo en Santa Cruz cubre todo los deshechos, tanto de las empresas mineras como petroleras y la poca información sobre derrames, contaminación, abandono de pilas de lixiviación, falta de cierre (controlado) de minas transporte de cianuro sin las medidas de seguridad (a cargo desde hace años de la empresa de trasporte del Jefe de Gabinete Leonardo Álvarez) y el colado de cianuro sin mallas, directamente al terreno, como así también la contaminación de acuíferos subterráneos, el uso indiscriminado del agua que falta en las localidades del norte, etc, fueron informados exclusivamente por OPI Santa Cruz, apoyados por documentación, fotografías y videos propios, a lo largo de estos años.

Luego Castro lo lleva todo a un extremo para ridiculizar las críticas, al mencionar los de “las malformaciones”, hecho que no nos consta, pero que tampoco descartamos como hace Javier Castro que parece tener algún informe científico sobre el cual cimienta sus afirmaciones pero no revela, como tampoco puede rebatir la incidencia que tiene la contaminación minera y petrolera a los acuíferos y la relación directa que algunos médicos de Caleta Olivia han hecho de este fenómeno con la aparición de ciertos cánceres, especialmente de colon, estómago y páncreas, en índices sensiblemente superiores a los de otros lugares de la provincia.

Concluyendo. Los problemas del gobierno en Chubut para incluir la minería no es un problema ideológico, porque a estas alturas nadie descree de la importancia de la minería en el mundo. El problema es cómo se hace en la Argentina, donde se hace a la vieja usanza, no hay estándares de seguridad medio ambiental suficientes como para cuidar el enorme impacto que produce, además de ser la megaminería (o minería a cielo abierto) la más evidente y desastrosa desde el punto de vista del medio ambiente y la contaminación.

Santa Cruz no es ningún ejemplo de minería, como pretende el titular de AOMA o en todo caso es un buen ejemplo de los que le espera a Chubut si acepta suprimir la Ley 5001 para que la minería use el cianuro para lixiviar que es la forma más económica de obtener el oro y la plata a expensas de la contaminación de los suelos.

La resistencia minera en Chubut es histórica y si aún hoy ese negocio no ha sido desarrollado en la provincia, es exclusivamente por decisión del pueblo, movimiento que inicialmente se produjo en Esquel y a los pocos años llegó a la costa atlántica. Obvio, dentro de esos grupos hay nichos que apuestan al desorden y el caos, pero es una cuestión de orden político, lo que puede poner freno a estos desmanes.

Lo ciertamente claro es que en Chubut si no se adopta un sistema de explotación minera como del primer mundo (caro y que les achica el margen de ganancias) es poco probable que obtenga la licencia social. Si bien hoy existen más intendentes dispuestos a firmar su aprobación por un mendrugo para su localidad y diputados tentados por la billetera y la corrupción empresarial y estatal, hay muchos que están desesperados por ingresar este negocio supermillonario a Chubut y especialmente desde el gobierno nacional y provincial están dispuestos a facilitar todas las leyes y las posibilidades para entregar los recursos a cambio de fondos frescos.

Chubut podrá tener minería, podrá tener algunos fondos más, pero lo que ciertamente no tendrá es un diferencia significativa en el bienestar de la gente. De aprobarse la explotación minera en las actuales condiciones, le extraerán los recursos naturales por monedas para la provincia y le dejarán un pasivo ambiental exorbitante, que nadie remediará, tal como sucede en Santa Cruz, la provincia que Javier Castro intenta usar como modelo a seguir y es, en realidad, el modelo de lo que no se debe hacer en materia de explotación minera. (Agencia OPI Chubut)