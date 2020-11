Impuesto a la riqueza: confiado en que tienen los votos, el kirchnerismo busca aprobar la ley en Diputados

Según publica Clarín Para la media sanción el oficialismo necesita 129 votos; sus punteos indican que tiene arriba de 133.

Por: Carlos Galván

Con Sergio Massa aislado en su casa de Tigre luego de que diera positivo de Covid-19 un integrante de la misión del FMI con el que tuvo contacto la semana pasada, es bastante probable que la sesión de este martes de Diputados, en la que se tratará el impuesto a la riqueza, sea presidida por el legislador del PRO Álvaro González.

Nada demasiado insólito, salvo que en la sesión se votará el proyecto kirchnerista de impuesto a la riqueza, algo a lo que González y su bloque se oponen abiertamente.

Por una jugarreta del destino, posiblemente el diputado porteño, en su caracter de vicepresidente primero de la Cámara, deberá comandar la sesión. Massa seguirá a la espera hasta este martes del resultado del tercer hisopado que le realizarán al jefe de la misión del Fondo que se encuentra en la Argentina, el venezolano Luis Cubeddu.

El primer test le dio positivo al funcionario del FMI y uno nuevo que se realizó este lunes, negativo.

Massa especulaba con que si a Cubeddu le diera este martes negativo el nuevo análisis, quizá a él las autoridades sanitarias le permitirían participar de la sesión.

El tigrense tiene previsto un nuevo hisopado recién para el viernes.

Más allá de quien presida la sesión de este martes, el oficialismo tendría los votos asegurados para aprobar la ley de impuesto a la riqueza que impulsa Máximo Kirchner y que espera recaudar $ 307 mil millones para destinarlos a planes de salud y proyectos productivos en medio de la pandemia.

Según la AFIP, menos de 10.000 personas quedarán alcanzadas por el gravamen. En la oposición desconfían que el universo de los alcanzados será bastante mayor.

Por tratarse de la creación de un nuevo impuesto -el oficialismo lo bautizó como “aporte extraordinario a las grandes fortunas-, para su aprobación se necesitan por lo menos 129 votos. Estarían asegurados.

Según el punteo que manejaban en el bloque del Frente de Todos, a sus 116 votos propios se sumarían 9 del interbloque Federal, 6 del interbloque Unidad Federal y al menos dos más de diputados que suelen jugar como aliados del oficialismo. Tanto en el kirchnerismo como en Juntos por el Cambio suponían que algún legislador radical ligado a alguno de los gobernadores de la UCRtambién podría acompañar.

Así, la norma tendría garantizado un piso de alrededor de 133 votos. Podría cosechar uno más, en caso de que Sergio Massa no pueda presidir y participe de la sesión de forma remota desde su casa.

En ese caso, Juntos por el Cambio tendría un voto menos en contra (el de Álvaro González, ya que el que preside solo vota en caso de empate).

El porteño González, como casi todo Juntos por el Cambio, se opone a la ley. “Es un impuesto más. Argentina ya tiene muchos impuestos y una altísima evasión. En vez de crear nuevos impuestos lo que se debe hacer es eficiente el cobro de los que existen”, dijo a Clarín.

Cecilia Moreau, diputada del Frente de Todos, defendió la iniciativa: “No es contra nadie, buscamos los consensos necesarios y casi todos los bloques parlamentarios acompañarán la iniciativa”. Y añadió: “Esperemos que sirva para ayudar en el esfuerzo que hace el Gobierno Nacional en la pandemia”.

Sin Massa, no hubo chances de que algún diputado oficialista presidiera la sesión. Es que el vicepresidente segundo es José Luis Gioja, que durante la pandemia solo participa de las sesiones de manera remota. El vice tercero es el radical Alfredo Cornejo. Y ahí se terminan las autoridades.

La única razón por la que González no presidiría la sesión sería si advirtiera que lo que se busca es alejarlo de su banca para que la oposición tenga un voto menos y, así, el oficialismo logre imponerse. Así lo dijo en su bloque. Pero no es el caso: el kirchnerismo tiene los votos y no hay ninguna maniobra detrás.

En la sesión de hoy, además, se tratarán la ley de fuego, también impulsada por Máximo Kirchner y que impide la utilización comercial de tierras que hayan sido afectadas por incendios forestales. También se debatirá la Ley Yolanda, que determina la realización de capacitaciones ambientales obligatorias en el ámbito de la administración pública.

El otro tema de la sesión será la sanción del Presupuesto 2021, que la semana pasada fue devuelto a Diputados porque le faltaban unas planillas anexas con obra pública. (Clarín)