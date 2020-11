Circulación comarcal habilitada y con restricciones: Senguer y Sarmiento limitan el ingreso de turistas

(OPI Chubut) – El Gobierno de Chubut anunció la apertura del turismo intracomarcal a partir del jueves 19 de noviembre. Sin embargo dos comunas ya advirtieron que restringirán el acceso de turistas considerando que el contagio por Covid está latente.

El intendente de Alto Río Senguer, Miguel López Gutiérrez, confirmó que en su localidad no habrá prohibición en el ingreso aunque si restricción de circulación.

Con idéntico criterio, el intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi afirmó que el ingreso a la localidad estará suspendido con fines turístico. Ambos posicionamientos se enmarcan en las nuevas medidas dispuestas para aquellas personas provenientes de localidades de la provincia con circulación comunitaria del Covid-19.

Término claros

López Gutiérrez, ante numerosas inquietudes por la determinación adoptada en su localidad, señaló que“nosotros no prohibimos, sino que restringimos. Toda aquella persona que sea trabajador esencial o de salud, o que tenga alguna actividad que se pueda evaluar, no tiene prohibido ingresar”. Son medidas “por precaución, nos parecía que correspondía. Así que estamos con este tema. Por lo pronto, se puede venir a la localidad y quiero aclarar esto. Lo que queremos evitar es que vengan a pasear. O muchas veces ha pasado que dicen que van a visitar a un familiar enfermo y resulta que el familiar no estaba enfermo”. Por eso pide que si la gente llega a la localidad por estos motivos, lleve alguna certificación o “si son personal esencial, son casos que se van a evaluar”.

Acceso a los lagos

En cuanto al acceso a los lagos Fontana y La Plata, dos destinos muy requerido por pescadores de la Comarca, el intendente señaló “lo que resolvimos dentro de la Municipalidad es que para la gente de Senguer no hay inconvenientes. Ya lo decidimos. Una vez que se abra la temporada de pesca, la gente del pueblo que quiera ir al lago no va a tener ningún inconveniente. Pero, estamos evaluando los de afuera”, expresó López. Aclaró, “no estamos en desacuerdo con que vengan. Pero, nos genera un poco de temor que venga gente de afuera y si no se cuida. Por eso es que lo estamos evaluando”.

Prevenir es mejor

Idéntico razonamiento expresa Balochi para Sarmiento. Por ello aclaró que todas las comarcas tienen realidades diferentes y dentro de la comarca cada localidad tiene su situación. “Uno tiene que pensar que somos 25 mil habitantes y estamos haciendo un esfuerzo muy grande”… “se autorizó el tránsito con fines turístico, no la libre circulación. La pandemia no pasó, no es que haya mejorado significativamente la situación epidemiológica”. Reafirmando la directiva, desde el municipio aclararon que todas las personas que pretendan ingresar a la localidad deben tramitar el permiso de circulación, “siempre que sea por una motivo justificable”y deberá presentar toda la documentación que lo respalde. (Agencia OPI Chubut)