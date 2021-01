“Al lobby minero en Chubut, lo quiere presentar como una mesa de acuerdo”

La minería en Chubut dejaría solo 13 millones de dólares anuales en regalías, 42 millones para Nación y un pasivo ambiental eterno

(OPI Chubut) – Un intendente de Chubut que pidió el anonimato de fuente, dijo “sentirse acorralado por la presión oficial” (refiriéndose al gobernador Mariano Arcioni) y consideró que el denominado “debate minero” y “Mesa de acuerdo” es un simple “Lobby minero” en el que están empeñados desde el gobernador para abajo, los diputados, el gremio minero, las empresas que pretenden entrar vender servicios y obviamente, las empresas multinacionales que hace rato intentan ingresar en Chubut, más precisamente en la meseta central.

El intendente dijo que “es una mentira de arriba abajo, lo que proponen las mineras y avala el gobierno de Arcioni”, haciendo referencia a la agenda presentada por el gobierno donde se afirmó que la zonificación minera no alcanzará la cordillera, respetará el río Chubut y no utilizará cianuro, ni tocarán las Ley 5001. “Son espejitos de colores, una vez que se asienten en la provincia harán lo que quieran y nosotros que somos los puntos de impacto (ambiental y social) no vamos en eso, solo migajas en un coparticipación mínima donde el costo-beneficio no tiene balance”, afirmó este intendente del interior chubutense quien señaló que existe un plan pre concebido para salir fuertemente “a convencer” con fondos y obras a los jefes comunales y trabajar fuerte sobre las poblaciones prometiendo mano de obra y desarrollo local y regional.

Las organizaciones antimineras y que rechazan la megaminería en la provincia, han comenzado a desplegar una contra propaganda de los sectores interesados en obtener la “licencia social” y de acuerdo a nuestras fuentes, no están seguros de poder torcer la decisión gubernamental, pero han prometido atacar políticamente al sector que se involucre en este “lobby” y dicen hacerlo previo a las elecciones de medio término y en la campaña 2023 a las elecciones generales.

Indudablemente el gobierno ha tomado la decisión de arremeter con todo con el tema minero en Chubut y nuestra fuente municipal aseguró que en las reuniones que hubo con intendentes, se notó que “hay intendentes de primera y de segunda en Chubut” y dijo saber que las preferencias son especialmente políticas. (Agencia OPI Chubut)