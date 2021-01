Diego Lagomarsino: “Estoy recontra convencido de que Nisman se suicidó”

Según publica La Nación Diego Lagomarsino, el perito informático procesado como partícipe necesario de la muerte de Alberto Nisman por haberle llevado el arma de la que salió la bala que mató al fiscal, habló hoy en Más Info, por LN+. “Estoy recontra convencido de que Nisman se suicidó. Hay pruebas que lo ameritan”, afirmó.

“Cualquier persona en su sano juicio, le encuentra un montón de errores, incluso gente que sabe del tema. Peritos internacionales preguntan qué hizo esta gente de Gendarmería con la causa Nisman”, sostuvo. “Basarnos en una pericia trucha para decir que lo mataron, no es buscar la verdad”, continuó.

“Quiero pensar que fueron burros por el bien del país”, admitió. Hizo alusión a la ketamina argumentando que esta no dura más de un año en el suero. “Dicen encontrarla después de dos años y medio”, comentó. “Los golpes que el cuerpo medico forense no vio: ¿No vieron una fractura de tabique?”, sostuvo.

Se preguntó: “¿No sería bueno si buscamos la verdad y no nos quedamos con que a Nisman lo mataron?”. “Supongamos que dijo que no era depresivo, yo estuve también al borde del suicido por este caso en el 2015 y esa mañana mi mujer me dejó solo. ¿Vos te pensás que me hubiese dejado solo si hubiese sabido que yo iba a hacer eso?”, argumentó.

Actualmente, Diego Lagomarsino, está siendo investigado junto a la madre, la hermana y el propio Nisman por lavado de dinero por una cuenta bancaria en el banco Merril Lynch de Nueva York. Se le preguntó por qué accedió en su momento a figurar en esa cuenta si no tenía participación con ese dinero. “A veces hay que estar en el momento con la persona. Los que conocían a Nisman sabían como era él y como te obligaba a hacer cosas”, admitió.

“Hay que investigar todo y a todos, no solamente a Diego. No han encontrado absolutamente nada que indique que sea parte de un plan criminal”, afirmó. “Lo que si hay que investigar es que pasó, buscarlo con la verdad y no buscarlo con lo que nos sirva que nos digan”, continuó.

“La Justicia debe investigar, pero la Justicia investiga lo que le conviene”, sostuvo. “Jamás voy a entregarme. Tengo dos hijos y jamás en mi vida los voy a abandonar y no voy a dejar que no se sepa la verdad. Hay mucha gente que no le sepa eso”, admitió.

“Estamos pidiendo hace tres años que testifiquen los peritos de Gendarmería. Si buscamos la verdad deberíamos sacar cualquier duda que pueda existir. Hay que buscar la verdad con verdad”, finalizó.

Este martes se cumplen seis años de la muerte del fiscal a cargo de la investigación por el atentado contra la AMIA. Nisman murió de un disparo en la cabeza en su departamento de la torre Le Parc, en Puerto Madero. Cuatro días antes había denunciado a la entonces presidenta de la Nación Cristina Kirchner por el memorándum de entendimiento con Irán. La vinculó con una maniobra para encubrir a los sospechosos iraníes del atentado contra la mutual judía, en 1994, que dejó 85 muertos y 300 heridos. (La Nación)