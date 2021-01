Terremoto en Argentina: tuvo epicentro en San Juan y se sintió en Mendoza y gran parte del país

Según publica Clarín Tuvo una magnitud de 6.4 según informó el Instituto Nacional de Previsión Sísmica. No hubo reporte de daños graves ni víctimas.

Un terremoto de magnitud de 6.4 en la Escala de Richter tuvo epicentro en la provincia de San Juan en la medianoche de este lunes, según informó el Instituto Nacional de Previsión Sísmica (INPRES). Hasta las primeras horas de la madrugada no se reportaron daños de envergadura, ni víctimas fatales.

El sismo, registrado exactamente a las 23.46 del lunes, se sintió en parte del país como Mendoza, Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Buenos Aires e, incluso, barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Según el reporte de usuarios de redes y vecinos, los daños materiales que se produjeron en las zonas más afectadas por el fenómeno fueron rajaduras en edificios, pavimentos y vía pública y caída de postes.

Después del primer sismo y a lo largo de toda la madrugada, se registraron más de 30 réplicas en San Juan, con magnitud de entre 2.6 a 4.9.

El epicentro original se produjo a 112 kilómetros al norte de Mendoza, en la localidad de Media Agua, en San Juan, a 54 kilómetros al sudoeste de esa capital provincial. Se reportó una profundidad de 8 kilómetros, una situación que implicó que los remezones se sintieran con mayor intensidad. Media Agua es un pueblo que se utiliza mucho como lugar de paso.

​En San Juan se cortó la luz de manera intermitente, y en la madrugada de este martes aún seguían muchas zonas con suministro eléctrico inestable.

​A las 00.22 de este martes, se pronunció el gobernador de San Juan, Sergio Uñac en sus redes sociales para “transmitir calma a las familias”.

“En este momento quiero transmitir calma a las familias, tras el sismo que hemos vivido en #SanJuan. Pongamos en práctica todas las medidas que hemos aprendido para prevenir incidentes, mientras estamos abocados a conocer el impacto del mismo para colaborar en todo lo necesario”, escribió Uñac en Twitter.

Entrada la madrugada, Uñac brindó una conferencia de prensa en la que precisó que hay cuatro personas evacuadas pertenecientes al departamento de Zonda, al tiempo que dio un reporte detallado de los daños registrados en cada una de las jurisdicciones.

El gobernador anunció que el martes la administración pública trabajará “de manera normal” y dijo que espera que sea “de la misma manera” en toda la provincia. Sin embargo, aclaró que sí se suspenderá el plan de vacunación contra el coronavirus.

El impacto también fue sentido en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires como Caballito y Belgrano, y también en el Gran Buenos Aires. Hubo reportes por ejemplo en la localidad sureña de Banfield.

“Voy a la cocina y me empiezo a marear. Entonces fui al baño y me empiezo a mover para adelante y para atrás. Mi marido -que también se mareó- me dice: ‘Se está moviendo el edificio y él empezó a ver cómo se movía la cortina roller”, contó a Clarín Karina, vecina de Caballito, quien vive en un piso 31.

Agregó: “Siguió moviéndose por un rato el edificio”. ​

Elizabeth Dominguez vive el piso 9 de un edificio en la localidad de Banfield. Contó a este diario: “Acá se movió todo. Empezó a sonar el llamador de ángeles a full. Se movía la puerta”.

Desde el centro sismológico de Mendoza explicaron a Todo Noticias que por ser “tan grande la magnitud y tan pequeña la profundidad” se ha percibido en otras zonas del país, ya que “las ondas sísmicas viajan muchos kilómetros, más cuando se trata de una magnitud de esta envergadura”. (Clarín)