PABLO GONZÁLEZ POR NIELSEN: LA POLÍTICA PARTIDARIA K SOBRE EL SABER, ENTENDER Y ADMINISTRAR

(Por Rubén Lasagno) – La sustitución de Guillermo Nielsen por Pablo González en la presidencia de YPF es, tal vez hasta hoy, la marca más indeleble que deja Cristina Fernández en el gobierno títere de Alberto, de su manejo político-partidario y el avance en el control de las principales cajas, empresas del Estado y reductos económicos y de poder, que se haya destacado desde la asunción del presidente en diciembre de 2019. Es parte del “plan pulpo” de sofocar al gobierno elegido por ella y parasitarlo definitivamente con su veneno político.

Guillermo Nielsen es un hombre preparado, un catedrático, fue diplomático, es economista y político con consensos probados, aún entre quienes no abrazaron nunca el peronismo “o esto” que hoy gobierna el país.

Pablo González es un abogado gris de quien nunca se supo que haya ejercido como tal, un operador político del kirchnerismo desde su cuna, siempre funcionario provincial o senador levantamanos, vicegobernador a destajo para armonizar los intereses K con el interés político del partido, un lobista político que nunca salió de la provincia y sabe menos de petróleo o de administrar una empresa petrolera de la magnitud de YPF, como quien esto escribe hablar en Chino Mandarín. ¿Pero quién dijo que se necesita saber y ser profesional para ocupar un cargo en la era kirchnerista/cristinista?. Solo basta revisar la historia política y los sucesivos gobiernos en Santa Cruz, para darse cuenta.

De esta forma, CFK va ganando lugares como en el juego de la Oca y aquel supuesto gobierno “peronista” que ganó las elecciones del 2019 bajo una piel de cordero y pretendiendo que volvían mejores, con los favores inestimables de Alberto Fernández y Sergio Massa, se va transformando en lo que realmente es: una serpiente de dos cabezas que cambia su piel y deja aflorar su verdadera esencia, la antropofagia política que termina por destruir el cuerpo que lo alojó (peronismo) y deja vivo lo peor de su resurgimiento, donde solo queda lo peorcito en el mercado de pases de funcionarios afines al objetivo K, de controlar el propio gobierno desde adentro, con personajes propios, de escasos escrúpulos, destacada obediencia y obscenas prácticas desde el poder como es el caso de Donda, Pietralla, Aníbal Fernández, Wado de Pedro, Daniel Arroyo, Rossi, Ginéz García, Cabandié etc, solo por nombrar algunos impresentables K que han retomado vigencia.

Si Ud considera que OPI Santa Cruz le brinda un servicio informativo distinto y de calidad, lo invitamos a sumarse al listado de colaboradores adhiriendo a la Membresía del medio. Su colaboración ayudará a sostener este proyecto que nació sin dependencia del oficialismo ni la oposición y transita desde hace 16 años remando en el esfuerzo, el trabajo diario y la dedicación por el periodismo libre e independiente es una provincia donde no hacer periodismo complaciente, significa trabajar en soledad. Muchas gracias.

Por lo tanto, no es a nosotros a quien no asombra el cambio de conducción de YPF una de las mayores empresas de energía del país, desde hoy bajo control directo del kirchnerismo a través de Pablo González, alguien que no mueve un dedo si no se lo ordena CFK. En santa Cruz ya conocemos sobradamente la práctica de ocupación de puestos claves, donde, como lo dijo Alberto, se no es necesario la existencia de méritos para acceder a ellos. Galuccio en la década ganada, al menos era un técnico; sin embargo, cabe destacar que mal no le fue. Hoy es un potentado empresario petrolero, después de haber precedido YPF. ¿Casualidad o causalidad?.

Esto le va a permitir al sector del gobierno nacional y provincial, administrar los negocios del petróleo como mejor se les ocurra. El capitalismo de amigos que lleva adelante el progresismo trucho que despliega el kirchnerismo, acaba de ganar un casillero de lujo en la cooptación definitiva del poder económico y político del devaluado gobierno albertista.

Todas las rencillas internas en la empresa reestatizada y hasta el conflicto con el sindicato petrolero, indudablemente tenían como fin hacer saltar el fusible que impedía el desarrollo de los planes futuros para implementar en los próximos 3 años de gobierno. A Guillermo Nielesn, al final, uno más de los que capitularon a los pies del kirchnerismo/cristinismo, lo conforman con un buen cargo regado con dólares, como embajador en el paraíso de los petrodólares y finalmente, como de carne somos, el bueno del Nielesn termina cerrando la boca, poniendo cara de “yo no fui” y aceptando su nuevo estatus, aprovechando para vacacionar en este tramo de la vida donde el economista prefiere “pertenecer” más que se criticado y perseguido. Ya habrá tiempo, si el kirchenrismo se debilita, de salir a hablar y decir exactamente lo contrario a lo que hace actualmente. ¿No lo hicieron Alberto Fernández y Sergio Massa y hoy están al lado de Cristina?.

YPF es actualmente la compañía que peor cotiza en el mercado energético-petrolero mundial, incumple a gran escala los compromisos de pagos y han presentado un plan de canje de duda donde le advierten a los acreedores que si no acuerdan una reestructuración, suspenderán definitivamente los pagos, actualmente las acciones cotizan en caída histórica y acreedores internacionales ya piensan en acudir a los Tribunales extranjeros para exigir el respeto a los compromisos, tras incumplir (con este gobierno) por tercera vez en 100 años, sus obligaciones financieras.¿Alguien puede pensar que si Nielsen con toda su reconocida capacidad y trayectoria como economista, no ha podido revertir esta situación económica de YPF, lo podrá hacer Pablo González quien tiene “cero conocimiento” en la materia?.El comodín de CFK tiene, en cambio, una gran experiencia en relacionarse con las empresas, es master en aprietes políticos y juró obediencia debida y de vida a la viuda.

Es sin duda un cambio de neto tinte político, donde a sus apropiadores no le importa ni YPF, ni el país, ni el endeudamiento. Solo buscan articular la empresa con los intereses propios y de sus amigos, para obtener la mayor rentabilidad posible para la gavilla que retomó a la política nacional, con el solo fin de recuperar el tiempo perdido y aprovechar la experiencia recogida en la década ganada, a fin de perfeccionar el enriquecimiento propio y de amigos a costa de hundir, fundir y destruir lo poco que aún queda en pie. (Agencia OPI Santa Cruz)