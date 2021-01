Cumbre virtual del PRO, con Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta: “Sin unidad no hay alternativa”

Según publica Clarín También participó Patricia Bullrich, jefa del partido. Buscarán limitar el poder de Cristina en el Senado.

Por: Martín Bravo

Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich se juntaron de manera virtual en una foto con dirigentes del PRO de Mendoza. En la previa de la campaña, los referentes de los dos espacios del partido participaron de una reunión por Zoom organizada por el diputado Omar de Marchi en la que hubo arengas electorales, elogios a la unidad de Juntos por el Cambio y críticas al kirchnerismo.

“Todos estos días me han pedido que volvamos a poner a la Argentina en el camino de la modernización, de la integración al mundo, del respeto institucional, de un Estado al servicio de la gente”, aseguró Macri en el cierre del encuentro, del que participaron 570 dirigentes del PRO de la provincia.

De vacaciones en el Sur, el ex presidente comenzó a levantar sus apariciones públicas de cara al inicio de la disputa electoral y las definiciones sobre las candidaturas. Ya con menos preponderancia que en años anteriores, tanto en el partido como en Juntos por el Cambio, en la conformación de las listas habrá discusiones con el sector liderado por Rodríguez Larreta, además de las pulseadas con el radicalismo y la Coalición Cívica.

“La oposición se ha mantenido unida, eso es un golazo. Lo mismo a nivel partidario. Hay un muy buen trabajo de haber mantenido la coalición unida. Sin unidad no hay alternativa”, dijo el jefe de Gobierno porteño. Esta vez no habló directamente de “superar la grieta” como en otras reuniones virtuales. Macri en ese momento no lo escuchaba: se había desconectado y volvió al final.

Rodríguez Larreta también remarcó la necesidad de Juntos por el Cambio de aprovechar las posibilidades de sumar senadores en este turno electoral, con el objetivo de limitar el poder del kirchnerismo en esa Cámara. También de conservar el número de diputados para que el Frente de Todos no alcance la mayoría propia en ese ámbito. Mendoza será una de las provincias en las que se elegirán senadores, con Alfredo Cornejo perfilado a encabezar la boleta, aunque el titular de la UCR dejó trascender que esperará un tiempo para tomar esa decisión.

El ex presidente y Bullrich coincidieron en la necesidad de construir una estructura partidaria para canalizar los reclamos de las movilizaciones de los últimos meses, “estar a la altura” en palabras de la ex ministra de Seguridad. “Queremos convertir al PRO no sólo en una fuerza electoral sino también en una fuerza de carácter social que tenga arraigo en la conciencia social, del esfuerzo como valor”, apuntó Bullrich en ese sentido.

“El populismo es el mal de la Argentina, aunque creo que con el kirchnerismo el populismo ha entrado en un proceso de agonía. Argentina merece otro destino. Necesitamos recuperar el gobierno de la República en 2023”, sostuvo De Marchi, titular del partido en la provincia. “Vamos a fortalecer Cambia Mendoza fortaleciendo el PRO. Esto tiene que ver con eso”, agregó el vicepresidente de la Cámara de Diputados, que buscará disputarles a los radicales la gobernación de Mendoza en 2023. En la reunión quedaron en reforzar la campaña de afiliación en el distrito.

También hablaron Sol Salinas -de la Juventud-, Cecilia Páez -de PRO Mujeres-, Gustavo Cairo -presidente del bloque de Diputados provinciales- y el ex legislador Enrique Thomas, de origen peronista.

Antes de participar de este encuentro, Macri había reclamado con una carta el regreso de las clases presenciales con críticas al Gobierno, a los gremios docentes y un pedido a Axel Kicillof para que siga la postura de Rodríguez Larreta sobre ese punto. También el PRO difundió un una arenga del ex presidente. “Nunca hubo un espacio político que habiendo perdido una elección esté de pie como estamos nosotros. Les agradezco que estén comprometidos y con entusiasmo”, dejó como mensaje en un breve audio difundido por redes sociales. (Clarín)