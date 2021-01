A contramano: con YPF a la cabeza, las acciones argentinas cayeron 11,8% en Wall Street

Según publica La Nación Hoy fue un día de euforia para los mercados internacionales: las acciones tocaron máximos históricos luego de que los inversores apostaran a que un importante estímulo económico del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ayudaría a compensar el daño económico causado por el coronavirus. Sin embargo, las acciones de empresas argentinas quedaron fuera del optimismo global: los paples que cotizan en Wall Street cayeron hasta 11,8%.

Las pérdidas fueron lideradas por YPF (-11,8%), cuyo valor no para de caer desde que anunció su ambicioso plan de reestructuración de deuda. Pero las demás empresas no se quedaron afuera, con caídas de Cresud (-6,8%), Edenor (-6,3%), IRSA (-5,2%) y Loma Negra (-5,1%).

“La Argentina está fuera del radar de los inversores, para peor todas las noticias que reciben son malas: YPF, con un cambio de quien la dirige en medio de una reestructuración que tampoco cierra; el país acelerando la inflación sin miras de poder controlarla, y los bonos, con rendimientos del 16% luego de la reestructuración. No hay noticias positivas sobre el país que produzcan un interés por parte del inversor”, explicó el analista financiero Christian Buteler.

Adrián Yarde Buller, economista Jefe en Grupo SBS, indicó que “hay una gran incertidumbre alrededor de la capacidad que van a tener las empresas de refinanciar sus deudas en este contexto, lo que genera la expectativa de que el sector corporativo va a tener que frenar planes de inversión para evitar defaults”.

“Sumado a esto, la dinámica electoral crea incentivos para postergar la corrección de los desequilibrios macro al menos hasta después de octubre, lo que aleja en el tiempo la llegada del esperado plan de estabilización que la Argentina necesita y también eleva los riesgos alrededor de las negociaciones con el FMI. Con todo, para que las valuaciones se recuperen hará falta ver señales políticas que respalden un camino de consolidación fiscal y monetaria, algo que por ahora no aparece en el horizonte”, agregó.

Finalmente, Leonardo Chialva, analista de Delphos Investment, explicó que todos los activos argentinos “tienen una posición técnica mala”. “Todo el mundo está comprado, entonces es un problema porque con cada suba que hay, los grandes fondos lo ven como una oportunidad para irse. Eso genera una presión a la venta”, dijo.

“En la cuarentena, que todos los países sufrieron, acá había todo tipo de restricción. No se podía contraer nueva deuda porque estamos en default y no se podía emitir moneda porque se iba todo a brecha cambiaria e inflación. No hay herramientas contracíclicas y eso pega en la actividad, en las ganancias de las empresas y en la incobrabilidad de los bancos. Además se le suma la reestructuración tan dura de la deuda soberana, que dejó secuelas y ahora se le agrega el tema de YPF”, concluyó. (La Nación)