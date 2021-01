En San Andrés de Giles vacunaron a 20 personas que no son personal de salud: dos son concejales del Frente de Todos

Según publica Clarín La municipalidad lo admitió y abrió un sumario administrativo. Las ediles, que responden a la número dos del Anses, pidieron licencia sin goce de sueldo por 30 días.

El plan de vacunación -por el cual deben tener prioridad los empleados de salud- se quebró en San Andrés de Giles, donde al menos 20 personas fueron vacunadas en forma irregular, entre ellas, dos concejales del Frente de Todos, que gobierna la municipalidad.

Las ediles pidieron licencia sin goce de sueldo por un mes, mientras el gobierno local abrió un sumario administrativo.

Las ediles vacunadas fueron Laura Branchini (40 años, presidenta de Concejo Deliberante) y Mariana Cané (30), responden políticamente a Marina Moretti, actual número de dos del Anses y mano derecha de Fernanda Raverta en el organismo. Oriunda también de San Andrés de Giles, en las elecciones de 2019 Moretti aspiraba a pelear la intendencia desde La Cámpora, pero el acuerdo del kirchnerismo con Sergio Massa dejó como candidato a Carlos Puglielli, que consiguió la reelección.

En medio del revuelo entre vecinos, el bloque opositor de Juntos por el Cambio sacó un comunicado para denunciar públicamente la situación y emitir un “energético repudio” por “la violación a los protocolos existentes”.

“Nos enteramos por los rumores que empezaron a surgir de los pasillos del mismo hospital y enseguida los medios locales tomaron el tema. Las concejales lo reconocieron, pidieron disculpas, pero oficialmente no explicaron cómo ocurrió. Dicen que estaban de casualidad ahí, que como los frascos de las vacunas son multidosis, sobraban dosis de gente que tomó el turno y no concurrió y para no desperdiciarlas se las aplicaron a ellas. No es coherente, porque el protocolo indica que no se puede abrir el frasco si no están presentes las cinco personas que se van a vacunar”, aseguró a Clarín la legisladora de Juntos por el Cambio, Mercedes Condesse.

En el texto, los cinco concejales opositores le pidieron a Puglielli que “actué acorde a lo que el pueblo espera de el por la investidura que ejerce”. “Que se proceda conforme a derecho y se adopten las decisiones acordes a la gravedad del hecho consumado”, concluyeron.

Desde la Municipalidad reconocieron el hecho y anunciaron que abrieron un “sumario administrativo”.

“Luego de un exhaustivo análisis de la situación y habiéndose detectado la vacunación por Covid-19 de personas no incluidas en esta etapa de la campaña de inmunización, se ordenó la sustanciación del sumario administrativo correspondiente a los fines de esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades de los agentes municipales involucrados”, anunciaron.

Por su parte, las concejales vacunadas emitieron un comunicado pidiendo disculpas y confirmaron que permanecerán de licencia sin goce de sueldo por 30 días.

“Asumimos con responsabilidad el error cometido, pero también queremos dejar en claro que no se ha tratado de un acto de mala fe, ni una forma de sacar ventaja amparadas en nuestra posición. Por el contrario, nunca entendimos que la representación que ejercemos nos otorga privilegios”, expresaron.

De acuerdo al medio local Infociudad, además de los dos concejales oficialistas, en el listado figuran familiares de un médico, de funcionarios locales y agentes municipales.

En San Andrés de Giles -donde residen unos 25 mil habitantes- recibieron 400 vacunas. Este jueves, detectaron 6 casos de covid y acumulan 653 casos positivos, 33 activos. (Clarín)