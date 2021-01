LA OBRA CAMBIÓ DE MANO, USAN LA MISMA TRAZA, LOS MISMOS MATERIALES Y LA MISMA INSEGURIDAD

Hace cinco años que en Río Turbio viene realizándose una obra de electrificado de la “Complementaria 20” una ruta internacional que deriva el tránsito desde y hacia Chile, obra que pasó por distintos estadíos, cobro de montos millonarios y nunca se ejecutó, con el agravante que, como expresamos en nuestro informe del 3 de enero 2020 titulado Pasos fronterizos sin luz mientras Vialidad Provincial tiene hace más de 4 años tirados los postes en un barrio de Río Turbio, Nación envió los fondos para el tendido de las líneas eléctricas, la obra se empezó pero nunca terminó, denunciamos que el material sigue abandonado por Vialidad Provincial en terrenos y a la vera del camino, lo construido está mal hecho, porque expone al tránsito a tener accidentes graves y en general ha demostrado ser un plan de inversión mal concebido.

Esto, claro está, no tiene nada que ver con la gran importancia que tiene la obra en si para electrificar la zona y especialmente los puestos fronterizos que sufren largos apagones, especialmente en invierno, cuando arrecian los temporales y dejan a oscuras los pasos Laurita, Dorotea y Cancha Carrera en Río Turbio, generando malestar de las autoridades chilenas, por cuanto en el vecino país se hicieron todos los trabajos necesarios y del lado argentino hace 5 años no se ha resuelto el problema.

El perro y el collar

Actualmente, OPI ha podido comprobar que las obras se ha reiniciado, pero esta vez con cargo a Servicios Públicos Sociedad del Estado, después de haber pasado por una mano privada, de la empresa Transportel Patagónica SA contratada por la Municipalidad de Río Turbio en épocas del Intendente Matías Mazú quien comenzó con los trabajos para llevar luz a Mina Uno y el centro de esquí Vadelén. Vialidad Provincial, marcó técnicamente los defectos y detuvo la obra, pero en este nuevo comienzo, no se tuvo en cuenta la modificación de la obra mal hecha y con serios peligros para el tránsito en la zona agravado por ser ruta internacional. Ahora, quien está a cargo de la misma, es SPSE, con la presidencia de Nelson Gleadel.

Contrariamente a lo que la lógica indica, después de tantos años, tantas falencias ampliamente demostrada y difundida con documentación por parte de nuestra Agencia e inclusive parada por la propia Vialidad provincial a causa de los gruesos errores de seguridad vial, Servicios Públicos retomó la electrificación de la traza de la Complementaria 20 en Río Turbio, en las mismas condiciones de inseguridad que planteamos en nuestras notas anteriores.

Servicios Públicos, en esta oportunidad, se hizo cargo de la continuidad de la obra que parte desde detrás del local de la UNPA Río Turbio, hasta Mina1 y junto con ello, procede a electrificar el complejo de invierno Vadelén, el cual quedaría integrado al interconectado, asegurando de esta manera una mejor provisión de energía, especialmente para hacer funcionar las pistas de esquí en toda la temporada. Hasta aquí la noticia es alentadora. Sin embargo, el problema no es qué, sino Cómo.

Lo grave de la situación actual es que Servicios Públicos está trabajando en las mismas condiciones de inseguridad que claramente ha marcado Vialidad Provincial, que pone en riesgo la responsabilidad civil y jurídica de la misma provincia, en caso de producirse un accidente fatal en el trazado, por el cual transitan muchos vehículos de carga, particulares y transporte de pasajero, por cuanto es una arteria que conecta con el paso fronterizo y tiene actividad las 24 horas del día en las cuatro estaciones del año con personas que van y vienen entre Río Turbio (Argentina), Puerto Natales (Chile) o Punta Arenas (Chile).

Nada se modificó a lo que oportunamente denunciamos en este mismo espacio a principio del año 2020 y notas anteriores. Como entonces, el material que se está usando es el que estaba abandonado en el Barrio Hielos Continentales de Río Turbio, el cual se está desplegando a los costados de la Complementaria 20. Fue colocado allí por SPSE en sectores muy peligrosos de trazado, sin señalización y poniendo en riesgo a quienes transitan por allí de día y de noche.

De la misma manera que en nuestro informe denunciamos por parte de fuentes de Vialidad Provincial que se construyeron bases para postes, vulnerando las más elementales reglas de seguridad vial y demarcación de rutas, por cuanto la fijación de los pilares se encuentran prácticamente sobre la cinta asfáltica, razón principal por la cual el organismo provincial ordenó detener la obra, decimos hoy que SPSE ha retomado las labores de electrificado, con el mismo material abandonado por años y sin modificar los errores graves de la obra inicial y sin que, en esta oportunidad, Vialidad de la provincia se haya expedido sobre el particular.

“El tendido no guarda las distancias reglamentarias para seguridad de quienes transiten por allí y en un futuro no habría forma de evitar juicios millonarios ante posibles accidentes que pudieran ocasionarse con vehículos en tránsito por el lugar, tanto de chilenos como argentinos, quienes por desvíos de alguna naturaleza o maniobra evasiva o de escape ante alguna contingencia (cruce de animales en ruta, peligro de colisión o adormecimiento del conductor), puedan chocar una de estas columnas que han sido dispuestas prácticamente en el borde mismo de la cinta asfáltica, donde hoy permanecen las bases de los postes cementados; por este motivo y no otro, Vialidad Provincial no dejó que continuaran con los trabajos”, nos dijo nuestra fuente en esa oportunidad.

Fijadores de postes prácticamente “pegados” a la ruta

La corrupción, siempre presente

El origen de esta obra tiene su explicación. En el Plan de Obras Públicas Temporada 2015 (Anexo III), elevadas por el municipio de Río Turbio bajo la intendencia de Matías Mazú, en el Item Imputación 2.1.2.3.5 expresa: “Convenio Ampliación de Red De Media Tensión, Baja Tensión y Alumbrado Público Mzna 163 a y b 165, 275 a 278 y fracción 25 por $ 4.330.940,00” entre otras obras que se iniciaron en la provincia con aportes nacionales.

En virtud de lo detallado, la responsabilidad del tenido de los postes y la infraestructura necesaria para el tendido eléctrico desde ese momento, estuvo a cargo de una empresa privada llamada Transportel Patagónica SAcontratada por la Municipalidad de Río Turbio que comenzó con los trabajos para llevar luz a Mina Uno y el centro de esquí Vadelén pero, transcurridos los primeros meses y cuando los trabajos del tendido comenzaron sobre la Complementaria 20 que culmina en Mina Uno, la obra se detuvo. Desde entonces, hace más de 5 años que la obra no avanza.

Transportel Patagónica S.A. (CUIT 30-71136201-7) es una empresa de la cartelización que jugó un fuerte papel en la década K y el dueño principal es Aldo Benito Roggio y de acuerdo al Nosis el directorio lo conforman Carlos Guillermo Wagner como Presidente, Juan Carlos Forte como Vice, Director Mauro Pablo Guatti y Dorotea Wagner, entre otros, integran el Directorio de la empresa.

Es una de las conocidas empresas de obras en Santa Cruz y especialmente en la capital (Río Gallegos) donde tuvo a su cargo el tendido de líneas eléctricas desde la estación transformadora de esta ciudad, la estación de La Esperanza a la estación de la cuenca carbonífera. Siempre estuvo vinculada a la obra pública (Luz, gas, agua, etc) de la provincia y la nación y varios de sus integrantes están imputados y procesados en la causa de los cuadernos.

Aquellos casi 4,5 millones de pesos desaparecieron, las obras no se terminaron, lo que se hizo se hizo mal. Ahora y sin rendir cuentas, el gobierno retoma la obra con Servicios Públicos pero en la misma situación de inseguridad por la cual oportunamente Vialidad Provincial ordenó que se detenga.

¿Qué pasó de diferente desde el 2015 en que la empresa privada consumió los fondos, lo que construyó está mal hecho, nunca nadie reclamó, ni denunció ante la justicia y hoy Servicios Públicos retoma el tendido sobre la Complementaria 20 en las mismas críticas condiciones que en años anteriores?

Hace muchos años que la obra está parada, ¿SPSE hizo magia o Vialidad está mirando para otro lado, en esta oportunidad?. Son preguntas que hasta el momento, carecen de respuestas. (Agencia OPI Santa Cruz)