Funcionarios municipales de Río Turbio chocaron, transgrediendo la veda de circulación impuesta por DNU

En las primeras horas del día sábado 23 de enero, en plena veda nacional impuesta por el gobierno nacional, ratificada por el gobierno provincial y acatada por cada municipio de la provincia, donde existe un horario de circulación que se inicia a las 23:30 de cada día, restricción instalada en el marco de la pandemia del Covid-19, funcionarios del Intendente de Río Turbio, Darío Menna y un asesor del diputado y una cuarta persona que presuntamente viajaba en una camioneta, chocaron contra un poste en una camioneta VW en la avenida Villagra de la ciudad de la cuenca carbonífera, sin consecuencias personales para quienes ocupaban el vehículo pero con consecuencias políticas para el jefe comunal, por el flagrante incumplimiento de la ley y las Ordenanzas dispuestas por su propia administración.

Si bien oficialmente no se reportaron quienes viajaban en la camioneta que colisionó en el centro de Río Turbio, los vecinos se encargaron de identificar a quienes iban a bordo de la camioneta que colisionó, ellos serían Ramón Llanos, Subsecretario de Políticas Habitacionales de la Municipalidad de esa localidad, el Secretario General del Concejo Deliberante de Río Turbio Daniel Juarez, el Asesor del Intendente Menna, Oscar Rodriguez ex pareja de la diputada provincial por Río Turbio Karina Nieto y una persona allegada a un Diputado nacional que no fue identificada aún.

Si Ud considera que OPI Santa Cruz le brinda un servicio informativo distinto y de calidad, lo invitamos a sumarse al listado de colaboradores adhiriendo a la Membresía del medio. Su colaboración ayudará a sostener este proyecto que nació sin dependencia del oficialismo ni la oposición y transita desde hace 16 años remando en el esfuerzo, el trabajo diario y la dedicación por el periodismo libre e independiente es una provincia donde no hacer periodismo complaciente, significa trabajar en soledad. Muchas gracias.

Dos de los vecinos próximos al lugar del choque, le confirmaron a nuestro corresponsal que cuando escucharon la colisión y salieron afuera, vieron claramente que eran 4 los ocupantes del vehículo, pero solo estaba allí el propietario, Oscar “osky” Rodriguez “Al rato apareció (Ramón) Llanos, haciéndose el boludo y como haciéndose el sorprendido por lo que le había ocurrido a su amigo, cuando nosotros lo vimos salir corriendo”, dijo uno de los vecinos indignados.

Fuentes de la policía provincia, señalaron a esta Agencia que “hasta el momento” el tema sigue en absoluta reserva y OPI pudo confirmar que no se le practicó la prueba de alcoholemia, lo cual quedó expresado en el informe policial. También se confirmó que rápidamente hubo intervención política desde varios sectores, municipales y provinciales, para evitar el escándalo y por tal razón los diarios de la provincia a este hecho, directamente lo ignoraron, excepto algunas radio de la cuenca que se encargaron de difundir lo ocurrido e indagaron sobre los actores de este suceso. “No hubo dosaje alcohólico, ni denuncia ni nada, solo una infracción al DNU por vulnerar la veda impuesta para circular desde las 23:30 a las 06 hs y no llevar barbijos”, afirmaron en off desde el área de Tránsito de la comuna.

- Publicidad -

De acuerdo a las opiniones recabadas en Río Turbio, el choque de los funcionarios municipales y socios políticos del intendente, pone en discusión (una vez más) el lema “Haz lo que yo digo, no lo que yo hago”, por cuanto desde el municipio existe el derecho de fijar obligaciones de cumplimiento para la sociedad, pero aparentemente no lo cumplen los funcionarios del Ejecutivo municipal, asesores y amigos que parecen tener la suficiente impunidad como para mantenerse al margen de las propias normas. (Agencia OPI Santa Cruz)