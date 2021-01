Nación presiona, Arcioni reacciona y los diputados K accionan para apurar en la Cámara la zonificación minera en Chubut

(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Después del último encuentro en Buenos Aires, entre el gobernador Mariano Arcioni, Sergio Massa y posteriormente con el presidente Alberto Fernández, el gobernador, adelantándose inclusive a su llegada a la provincia, ordenó telefónicamente el tratamiento del proyecto de Ley 128/20 de zonificación minera mediante la convocatoria a una extraordinaria de la Legislatura.

Las fuentes consultadas por OPI fueron contundentes al momento de confirmar la orden “Arcioni está condicionado por Nación y si no se aprueba la zonificación minera en los departamentos de Telsen y Gastre, va a tener serios problemas de gobernabilidad porque le van a retacear las ayudas económicas, inclusive para pagar sueldos” y adelantó “Le dijeron – en línea general – que arregle la grieta que tiene entre propios y extraños y que todo lo que en la provincia se decida es responsabilidad de Arcioni”, dijo nuestra fuente.

La posición de parte del Ejecutivo, el Pj provincial y el Radicalismo, que no comparte el proyecto de zonificación minera, es el punto de partida para este conflicto. En Buenos Aires Arcioni fue reprendido por la falta de manejo político, especialmente luego que propios justicialistas como Carlos Linares que la semana pasada contradijo al propio Gioja, presidente del PJ a nivel nacional y férreo defensor de la megaminería en el país.

El “consejo” que le dieron al gobernador, es que apure la búsqueda de un “consenso” y “las manos necesarias” para aprobar el proyecto, aún en contra de cualquier oposición pública que pueda tener, porque la explotación minera en Chubut “es inminente y necesaria”. Sin duda Arcioni cuenta con los buenos oficios de su amigo Sergio Massa quien se comprometió a hablar con diputados del PJ y FPV de Chubut, oficiando (una vez más) de lobista político para “convencer” a los diputados provinciales, sobre la necesidad de arribar a un acuerdo inmediato sobre la explotación minera en Chubut.

Nuestras fuentes aseguran que la grieta en la provincia no es solo política, sino de orden económico. Señalan que el proyecto busca la participación acotada de ciertos actores digitados desde nación y sectores del PJ local no están de acuerdo con esa proyección de negocios que deja afuera a importantes sectores productivos de Chubut, que solo recogerían “migajas”, mientras el sector más allegado al presidente Fernández se llevará la mayor parte de los beneficios económicos de la explotación intensiva y en Chubut todavía no está decidido el porcentaje final de regalías que podría obtener; algunos hablan del 5% y muchos recuerdan que en Santa Cruz por años fue el 1,5% y después de gran revuelo legislativo, se llegó al 3% “en blanco” y algunas ayudas a los municipios impactados y un fondo minero que es una caja negra de la cual se sirve la política. En el orden político, hay un reflejo de preservación de algunos referentes políticos del PJ y de la UCR, quienes prevén que el futuro político de ellos puede opacarse si levantan la mano para integrar un debate trucho, que se está forzando solo a los fines del interés particular de Alberto Fernández, CFK y Gioja.

En tanto, OPI pudo establecer que dese sectores públicos-populares se sigue con gran atención las alternativas que maneja el gobierno. Ante la posibilidad de una sesión extraordinaria que podría organizarse antes de fin de mes, los sectores antimineros y otros se autoconvocados, tanto de la cordillera como de la zona Este, preparan un plan para generar una movilización y permanencia en las calles para repudiar el negociado que busca implementar el gobernador Arcioni a instancias del gobierno nacional, pasando por arriba leyes y posiciones públicas de los sucesivos gobierno provinciales sobre la necesidad de resguardar el medio ambiente y el agua. (Agencia OPI Chubut)