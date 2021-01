Tras el fracaso de su primer oferta, YPF anuncia modificaciones en el canje de deuda en dólares

Según publica Clarín Se extienden vencimientos y se da mejores garantías. El detalle de la nueva propuesta.

El directorio de YPF aprobó modificaciones y mejoras a la oferta de canje de deuda de casi US$ 6.226 millones, que ayer tuvo un traspié luego del fracaso de las negociaciones con los tenedores de bonos que no se presentaron a la conversación, tal como informó Clarín.

Según trascendió, el vencimiento final de la oferta se extenderá hasta el 5 de febrero y se pone en igualdad de condiciones a aquellos inversores que ya ingresaron al canje, como todos los que lo hagan hasta su vencimiento final.

Los cambios, explican desde la compañía, buscan fortalecer la “estructura de garantías del bono respaldado con flujo de exportaciones con vencimiento en 2026”. Esto apunta a atender la preocupación de los inversores sobre la inexistencia de flujos durante los próximos dos años.

-YPF decidió reforzar la estructura de garantías del bono 2026 por medio del ofrecimiento de una prenda en primer grado sobre acciones de su subsidiaria YPF Luz, una de las mayores desarrolladoras y operadoras de plantas de generación de energía eléctrica renovable y térmica del país.

-Se incorpora el pago de cupones en los tres nuevos bonos a tasas del 4% para el 2026, 2,5% para el 2029 y 1,5% para el 2033.

-La compañía incrementó la tasa de interés de los nuevos bonos 2026 y 2029 del 8,5% al 9%, aplicables desde enero de 2023. Por otro lado, también modificó las estructuras de amortización de los nuevos bonos 2026 y 2029 para acortar la vida promedio, entre otras.

Esta serie de cambios forma parte del tira y afloje con los tenedores de bonos en medio de los cambios en la presidencia de la compañía, con la salida anunciada de Guillermo Nielsen, que irá como embajador a Arabia Saudita, y el ingreso de Pablo González, referente kirchnerista en Santa Cruz, que dejará la Cámara de Diputados para recalar en la empresa.

En YPF marcan que estos cambios responden a la visión que tiene YPF sobre el diálogo con el mercado. ¿Cómo se traduce? Afirman que es la respuesta a las inquietudes planteadas por los inversores, siempre dentro de las posibilidades que tiene la empresa por la difícil situación financiera que atraviesa en medio de la pandemia, que hizo bajar la producción de gas y petróleo que la compañía arrastraba de años anteriores.

Las mejoras en la oferta son consecuencia del rechazo de ayer de la mayoría de los bonistas. “Debido a la falta de quórum necesario para sesionar, no fue posible abrir el acto en primera convocatoria y celebrar la misma”, comunicó la compañía.

El principal escollo para la compañía es un pago de US$ 413 millones que tiene que realizar el 23 de marzo. El Banco Central le comunicó a YPF que no le venderá los dólares para realizar esa operación. En consecuencia, YPF salió a ofrecerle un canje a sus acreedores.

Los acreedores esperan una nueva oferta por parte de la compañía, que aún no realizó comentarios. La acción de YPF cayó un 1,1% en los Estados Unidos, mientras que descendió un 5% en Buenos Aires.

El desacuerdo con el Central sobre el bono de US$ 413 millones que vence en marzo fue uno de los motivos de la renuncia de Guillermo Nielsen. En YPF dijeron que no hubo desacuerdos entre la entidad monetaria y la petrolera.

En su propuesta original, YPF ofrecía dos canjes diferentes según cuando se ingresara a ese proceso. Para la deuda que vence en marzo, ofrecía emitir una nueva ON (de US$ 1.025 por cada US$ 1.000 emitidos) más US$ 157 en efectivo, respaldado en las exportaciones de la compañía. Para los que ingresen al canje en forma posterior, la compañía prometía una nueva ON por US$ 1.182 (por cada lámina de US$ 1.000), pero sin premio de efectivo.

Aunque la acción de YPF se encuentra en mínimos, la compañía cuenta con ingresos de alrededor de US$ 10.000 millones. Para los analistas, no debería ser un problema un pago de US$ 413 millones.

YPF ya había reestructurado esta misma deuda durante 2020. En ese momento, el bono que vence en marzo rondaba los US$ 1.000 millones. La compañía tuvo un 58% de aceptación en esa negociación. (Clarín)