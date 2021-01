La ironía de Horacio Pietragalla en Formosa: “¿Te pensás que estoy disfrazado así para el carnaval?”

Según publica Clarín El secretario de Derechos Humanos de la Nación le respondió así a un grupo de jóvenes que le exigió soluciones.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, llegó este miércoles a Formosa en medio de varias denuncias por las malas condiciones en la que están los formoseños en los centros de aislamiento por coronavirus.

En su primera aparición pública, el funcionario fue a visitar la escuela 224, que funciona como centro de aislamiento y que está ubicada en el Barrio Obrero, en el centro de la capital.

Cuando salió de allí, un grupo de jóvenes se acercó a Pietragalla y le pidió que tomara las acciones necesarias para frenar las medidas del gobernador Gildo Insfrán. Ante esto, de manera irónica, el secretario de Derechos Humanos respondió: “¿Te pensás que estoy disfrazado así para el carnaval?”.

Pietragalla, vestido con un ambo color celeste, se metió en la camioneta que lo trasladó hasta esa escuela mientras uno de los jóvenes le pidió que lo trate con respeto: “Yo le pido que me trate de la misma forma que lo tratamos a usted, por favor, no me chicanee. Necesitamos que dé soluciones y explicaciones por lo que está pasando”.

Según indicaron voceros de la Secretaría de Derechos Humanos, Pietragalla se reunió por la mañana con Insfrán y autoridades de su gabinete y por la tarde el funcionario visitó distintos centros de alojamiento preventivo y centros de asistencia sanitaria montados en el marco de la pandemia.

Para mañana jueves, el funcionario tiene pautadas reuniones con organismo de derechos humanos locales, dirigentes opositores y con integrantes del bloque de diputados provinciales de la UCR. Tras esas actividades, ofrecerá una conferencia de prensa.

El secretario aseguró que respondió a “todos los pedidos de reuniones” que le solicitaron, en relación a los comentarios compartidos en las redes sociales por la concejala opositora Gabriela Neme.

“Quiero aclarar que respondí a todos los pedidos de reuniones que me fueron solicitados y que mañana me reuniré con ella, tal como se lo hemos informado”, señaló Pietragalla a través de las redes sociales.

El viaje de Pietragalla tiene como fin “recabar información para ponerse a disposición de las autoridades y de la sociedad de Formosa para garantizar que se adopten todas las medidas necesarias para mitigar el impacto de la pandemia en los derechos humanos de todos y todas”, se informó en una declaración oficial.

La delegación está conformada por Pietragalla Corti, la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak; el director Nacional de Protección de Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Leonardo Gorbacz, y el subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud, Alejandro Costa.

“Es preciso aclarar que toda la comitiva antes mencionada cuenta con su certificado de PCR negativo” en coronavirus, destacó la Secretaría de Derechos Humanos. (Clarín)