Después del salariazo de los funcionarios políticos de TDF, ATE piensa pedir no menos de 50 mil pesos de piso en los salarios

ATE es un gremio que a nivel nacional y en general en todas las provincias, siguiendo a la conducción de Pablo Michelli, responde prácticamente y de manera partidaria al kirchnerismo, sin embargo, quizás por presión de las bases, en Tierra del Fuego el sindicato salió a adelantar que en las próximas paritarias que se encuentran en estudio con el gobierno de Melella, se va a insistir en que los afiliados tengan un piso de 50 mil pesos y se discuta seriamente las condiciones de vuelta a clases presenciales, entendiendo que hay indicios de que no están dadas todas las garantías necesarias para el personal no docente, encuadrado en su Convenio Colectivo.

ATE fijó esta posición tanto en Ushuaia como en Río Grande a través de sus respectivos representantes y éstos, señalaron fuentes del propio sindicato, están obligados a salir a fijar posición pública por pedido de los propios afiliados y ante la inacción sindical, claramente expuesta, cuando el gobierno provincial dio un aumento a funcionarios políticos de entre el 89 y 95% en salario que son unos de los más altos del país en relación a lo que cobran los gobiernos provinciales.

En el curso de la pandemia, ATE logró dos aumentos salariales pero de muy poca magnitud que no alcanza a equiparar el notable aumento registrado en los bienes personales, insumos y básicamente en la canasta familiar en esta provincia. Si bien la dirigencia gremial en la provincia no da acuse de recibo de manera pública, un amplio espectro de los afiliados considera que la ex gobernadora Bertone los perjudicó enormemente desde lo salarial y el actual gobernador Melella, si bien le reconocen una apertura más importante, fijando próximas paritarias, observan que podría tratarse de una forma de mantener calmo al sector y con pocas perspectivas de lograr un acuerdo con un aumento sustancial, luego que legisladores y el sector político se duplicaron sus haberes. (Agencia OPI Tierra del Fuego)