Polémica en Pergamino por la inscripción para la vacuna contra el coronavirus en unidades básicas del kirchnerismo

Según publica Clarín El intendente Javier Martínez se quejó y pide explicaciones a la gestión de Kicillof. Son sedes de La Cámpora, el FdT y Nuevo Encuentro.

Por: Claudio Savoia

La difusión de un volante sobre la campaña de vacunación en Provincia de Buenos Aires con unidades básicas kirchneristas como punto de referencia para inscribirse para recibir información sobre la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus desató una polémica en Pergamino.

Por ello, el intendente Javier Martínez pidió al gobierno “información y certezas” sobre la campaña en su distrito, luego de que se difundiera como puntos fijos de asistencia a locales de La Cámpora y unidades básicas partidarias.

“Es muy triste que esto ocurra”, dijo a Clarín el jefe comunal, que pertenece a Juntos por el Cambio. Y detalló que en su distrito existen “27 Centros de Atención Primaria de la Salud, un Vacunatorio municipal equipado y con recurso humano especializado y una Secretaría de Salud con personal profesional que trabaja sin descanso desde que comenzó la pandemia”.

Sin embargo, la campaña del Gobierno bonaerense “Buenos Aires Vacunate” fijó como “puntos fijos de asistencia y ayuda para la inscripción” a una unidad básica camporista, otra de Nuevo Encuentro, la sede del bloque de concejales del Frente de Todos y un local del FdT de dicha localidad, entre otros.

“Los lugares del Estado, de los pergaminenses y de la Salud sin duda deberían ser a donde los vecinos puedan acudir para recibir información y para todo lo que tenga que ver con la vacunación”, agregó a este medio el intendente Martínez.

Tan ostensible es la selección política de los sitios en los que se promete información y “asistencia y ayuda para la inscripción”, que incluso en lo más alto de la oposición política sospecharon en principio de que se tratara de una fake news.

Pero no. A espaldas de las autoridades municipales, la militante de la Cámpora pergaminense Aurelia Alvarez Cárcamo posteó en sus redes sociales que “al gobierno local le inquieta que quienes estemos al frente de la campaña dando información a las y los vecinos seamos la militancia”. No habría nada que discutir, si no fuera porque esa supuesta información no llegó al intendente.

La campaña kirchnerista también se está difundiendo a través de uno de los directores del hospital provincial con sede en Pergamino, José Agudo -ex candidato a intendente por el Frente de Todos- y de su jefa de prensa, según pudo comprobar Clarín.

“Nos encontramos con este flyer que circula y que chequeamos es oficial, donde se corre al Estado municipal y pone unidades básicas, bloque de concejales y organismos provinciales como referentes en este tema”, señalaron desde la intendencia de Pergamino.

Junto a sus pares de San Nicolás, Manuel Passaglia; y de Ramallo, Gustavo Perie, el intendente Javier Martínez envió una nota a Walter Martínez, director ejecutivo de la Región Sanitaria IV, para pedirle información y sugiriendo que los municipios tengan un rol fundamental en la campaña de vacunación.

Los dirigentes argumentan que que la vacunación a los habitantes debe realizarse en espacios preparados y no en establecimientos escolares, los cuales deben preparase para el regreso a las clases presenciales.

Para el ex ministro de Salud Adolfo Rubinstein “lo mas complicado es que esta gente confunde el rol del Estado, el del gobierno y del partido. Esta mezcla, donde no hay límites precisos entre las atribuciones de cada estamento, hace que acá se confunda todo. Para ellos pareciera natural que el gobierno anuncie que la información se va a brindar a través de los centros partidarios. No ven problemas en eso”.

“Esto pasa con los gobiernos autoritarios, y son prácticas fascistas. Además saltean las estructuras sanitarias, sobre todo en los distritos gobernados por Juntos por el Cambio. Esas estructuras están perfectamente preparadas tanto para informar como para vacunar. Si el gobierno provincial descentraliza la comunicación debe hacerlo a través de los municipios, no de estructuras alternativas”, agregó.

El caso de Pergamino no es aislado. Denuncias similares vienen sumándose en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, con especial énfasis en aquellos gobernados por la oposición.

En Rauch, por ejemplo, este jueves se distribuía un flyer muy similar con una lista de lugares de “preinscripción” para vacunarse, donde además de las sedes locales de IOMA, PAMI y Anses -controladas por la Cámpora- se invita a asistir a una sede del Frente de Todos.

Sucede también en el conurbano bonaerense donde dirigentes kirchneristas también “hacen campaña” con la Sputnik V. Es el caso de Tres de Febrero, distrito que gobierna Diego Valenzuela de Juntos por el Cambio, donde el ex candidato a intendente Juan Debandi (vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado) que invita con flyers partidarios a inscribirse a mesas en la calle.

“La Municipalidad va a colaborar en todo lo que sea necesario para que nuestros vecinos puedan vacunarse una vez que llegue la partida de vacunas al municipio. Pero nos preocupa la politización de las vacunas, que se divulgue la campaña de un modo militante”, explicaron a Clarín desde el municipio.

La difusión de campañas políticas en torno a la vacuna rusa, según señalaron, ha generado dudas. “Tenemos casos de vecinos que nos preguntan si los van a vacunar en las mesitas partidarias donde en este momento están repartiendo folletos de vacunación con nombres de funcionarios”.

“Eso confunde y no corresponde en una campaña de estado que no debería tener bandera política alguna”, sostuvieron. (Clarín)