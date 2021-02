Con 522 muertes, Santa Cruz sigue sin aprobar tratamientos compasivos y nadie duda que con la gobernadora usaron hasta lo último recurso

(Por: Rubén Lasagno) – Santa Cruz registra oficialmente 33.802 casos positivos de Covid desde que empezó a contabilizarse enfermos en pandemia y 522 fallecieron en la provincia. Desde el año pasado, cuando llegó por primera vez un proyecto para aprobar el uso del ibuprofeno inhalado a la Cámara de diputados y los legisladores del frente para la Victoria se negaron a tratarlo, en aquella sesión del 24 de septiembre de 2020 y Santa Cruz enfrentaba la cifra de 71 fallecidos, la provincia registra actualmente 522 fallecidos; es decir, que desde entonces han ocurrido nada menos que 451 muertes y se contabilizan cerca de 39 mil contagiados.

La Cámara de diputados, recién volverá a sesionar el 27 o 28 de febrero, seguramente de manera virtual, porque a diferencia de los maestros, los empleados de comercio, el personal de minería, el petróleo y otras actividades “esenciales”, los diputados tienen un estándar especial. Lo que no se logra entender es si no son esenciales por la poca o nula producción que generan o son tan esenciales (más que otros) a los que debemos cuidar para no perder su enorme aporte a la sociedad. Lo cierto es que los legisladores, con una Cámara sobresaturada de “asesores”, empleados y “Ñoquis” de todos los partidos, es una de los tantos reductos que producen alto déficit y poca o nada producción.

Esos mismos diputados que desde noviembre 2020 han negado al ibuprofeno inhalado a la sociedad de Santa Cruz, volverán (seguramente) con la misma orden de obedecer la decisión política para desaprobar cualquier tratamiento compasivo para los enfermos de Covid-19 y sólo proteger la vacunación masiva, donde el gobierno nacional ha cerrado su principal negociado con Rusia.

No todos somos iguales

Cerca de fin de año, la gobernadora de Santa Cruz se contagió del Covid-19 lo cual se conoció a través de un comunicado oficial. En ese momento se catalogaba a la paciente como “asintomática”, fue aislada y a mediados de enero, Alicia Kirchner se recuperó de la enfermedad, teniendo en cuenta que por su edad, es un paciente de riesgo. Las redes sociales se inundaron de opiniones a favor y en contra de la gobernadora, especialmente aquellos quienes no creían en su estado de salud y sostenían que era un ensayo más de las mentiras populistas del gobierno; pero la realidad es que la mandataria estuvo expuesta al virus.

Nadie, nunca, desde el gobierno hizo público el tratamiento realizado ni los medicamentos utilizados para evitar que la afección del Covid, afectaran seriamente la salud de la gobernadora, en una edad donde contraer el virus aumenta considerablemente las posibilidades de morir o recuperarse, luego de un padecimiento el cual, quienes lo transitaron, describen como un trance el cual no se lo desean ni a sus peores enemigos.

Fuentes de la gobernación le aseguraron a OPI que la gobernadora estuvo muy bien asistida durante su enfermedad, excelentemente controlada y en ningún momento corrió riesgo su salud, a pesar de que tuvo que pasar por alternativas propias de esta dura enfermedad, especialmente con el ataque al sistema respiratorio. Sin embargo, a pesar de no haberse explayado mucho en el tema, nuestra fuente dijo “Alicia fue atendida con todos los recursos que tenemos y que conocemos para sacar a un paciente del pozo en el que cae si no se toman a tiempo los primeros síntoma” y cuando repreguntamos, para saber si fue puesta bajo tratamiento de drogas no autorizadas por la ANMAT como la ivermectina, el ibuprofeno inhalado, el plasma o el suero equino, la fuente declinó dar detalles, pero remarcó “atacamos con todo, no le dimos oportunidad a que el Covid se desarrollara”, con lo cual, sin confirmarlo, dejó abierta la posibilidad para entender que, lejos de demagogias y discurso político, la gobernadora Alicia Kirchner fue atendida como corresponde ante una eventualidad de este tipo, utilizando todos los medios vigentes como la ivermectina, el ibuprofeno o el plasma, una forma más amigable de sobrellevar la enfermedad, impedir su propagación en el cuerpo hasta hacerlo colapsar o de llevar al paciente a la muerte.

Esto, indudablemente, genera una paradoja que pone a los diputados provinciales en evidencia, pues mientras ellos corporativamente (junto con el gobierno provincial) impiden que la gente use los tratamientos compasivos, hacen silencio cuando se trata de usarlos en beneficio propio. Un dislate más del kirchnerismo que tan lejos está de la gente y de las necesidades sociales, desde que esta peste apareció y han transformado a la pandemia y la cuarentena en un aliado más de sus negocios. (Agencia OPI Santa Cruz)