En medio de las negociaciones por el nuevo acuerdo, el Gobierno le paga hoy US$ 315 millones al FMI

Según publica Clarín Es el primero de los siete pagos que debe concretar este año ante el organismo si no se alcanza un nuevo acuerdo.

El Gobierno afrontará hoy un vencimiento por US$ 315,6 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras negocia un nuevo acuerdo para reprogramar unos US$ 44.000 millones de deuda, que aspira alcanzar antes de fines de mayo.

Se trata del primero de siete pagos pautados para 2021 que -entre capital de intereses- totalizan unos US$ 14.850 millones, aunque el vencimiento más fuerte es recién en septiembre próximo.

El pago de hoy no está vinculado al crédito de US$ 44.000 millones que Argentina obtuvo en 2018, sino que se relaciona con la membresía del país en el organismo internacional. Estos US$ 315 millones son una combinación de aportes a la Tesorería que debe cumplir cada uno de los miembros y de la tenencia de Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda del FMI.

A lo largo del año, el país tiene por delante otros tres pagos similares por US$ 1.000 millones en total.

En paralelo, el Gobierno está negociando un nuevo acuerdo con el Fondo que permita reprogramar los vencimientos de deuda de este año y eventualmente acceder a nuevos fondos.

En septiembre el país debe pagar la primera cuota del acuerdo vigente por un monto de US$ 1910 millones, mientras que la segunda vence en diciembre.

El presidente Alberto Fernández afirmó el último jueves durante su disertación en el Foro de Davos que “el diálogo con el FMI está en marcha y es muy constructivo”, mientras que el ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que el Gobierno aspira a tener cerrado un nuevo acuerdo con el organismo antes de mayo, de manera de poder encarar las negociaciones con el Club de París.

La meta de fines de mayo a la que aspira el Gobierno tiene que ver con el vencimiento de US$ 2.400 millones con el Club de París, previsto inicialmente para fines de abril y que puede ser cancelado con una mora de hasta 30 días.

El Club de París, un foro de países que no tiene la estructura de organismo con la que cuenta el FMI, tiene “una regla no escrita” que establece la necesidad de contar con un aval previo del Fondo para poder realizar cualquier reestructuración de la deuda, recordó a Télam una fuente al tanto de las negociaciones.

Es por ello, continuó, que si la Argentina alcanza un acuerdo con el FMI, será la llave para acordar también con el Club de París.

En este contexto, la fuente no descartó que comiencen a desarrollarse “negociaciones en paralelo”, tanto técnicas como políticas, para poder llegar con los tiempos.

La Argentina debía afrontar el pago de US$ 2.000 millones en abril del 2020 y solicitó un “waiver” (dispensa) por un año, previsto en el contrato.

Esa deuda tiene un interés del 9% anual, y es remanente de los casi US$ 10.000 millones que la Argentina renegoció con el Club de París en 2014. (Clarín)