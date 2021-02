Jubilaciones: lanzan una campaña para frenar las pensiones de privilegio de Cristina Kirchner

Según publica La Nación Un conjunto de agrupaciones lanzó una campaña para pedirle a la Anses que apele la decisión del juez subrogante Ezequiel Pérez Nami, que concedió a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner dos pensiones de privilegio, que se sumarán a su retribución por el cargo, con retroactivos y sin pagar impuesto a las Ganancias.

Se trata del espacio Acción Conjunta Republicana, cuya campaña apunta también al Ministerio de Desarrollo Social y la Procuraduría del Tesoro, en el reclamo para que apelen el fallo.

El dominio kirchnerista de la Anses, a cargo de Fernanda Raverta, vuelve improbable que el organismo objete la decisión de Pérez Nami, pero la campaña busca seguir los caminos formales y sumar presión a favor de la apelación.

“Acción Conjunta Republicana convoca a jubilados como particulares damnificados y ciudadanos en general a enviar cartas a los funcionarios responsables de los organismos mencionados exigiéndoles que apelen la sentencia del juez Pérez Mami antes del 4 de febrero, fecha en que vence el plazo para hacerlo”, sostiene la agrupación.

Para eso, Acción Conjunta Republicana elaboró una carta dirigida a la Anses, que puede descargarse en el link: http://bit.ly/3j3itdc

Se trata de una carta dirigida a Fernanda Raverta, directora Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que propone el siguiente texto:

“Como jubilada titular y contribuyente de impuestos lo intimo a que cumpla con obligación y haga lo necesario para que se APELE Y FUNDE la sentencia recaída en autos: FERNANDEZ CRISTINA ELISABET C/ MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y OTROS S/ NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO. Le notifico que el plazo para apelar vence el 4 de febrero de 2021. INTIMO FUNDE debida y oportunamente el recurso. De no hacerlos incurrirá en el delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, lo que ameritaría la pertinente denuncia, ya que esta posible inacción me perjudica personalmente y atenta contra el erario público, consagra la inequidad frente a los demás jubilados, pensionados, y contribuyentes, viola normas constitucionales, previsionales e impositivas”.

La sentencia

A fin de año, el juez federal de la Seguridad Social Ezequiel Pérez Nami hizo lugar a un planteo de Cristina Kirchner y la autorizó a cobrar su pensión como expresidenta más la de su marido, el expresidente Néstor Kirchner, con intereses retroactivos y sin pagar el impuesto a las ganancias.

El fallo del juez subrogante, de quedar firme, le permitiría cobrar unos dos millones de pesos por mes y 100 millones de pesos más como retroactivo, tuiteó Alejandro Chiti, exsecretario de Seguridad Social entre junio y diciembre de 2017, y abogado especialista en derecho previsional. A este beneficio le podría sumar luego el que le corresponda como vicepresidenta.Para Acción Conjunta Republicana, la sentencia es “violatoria del principio de igualdad ante la ley, discrimina al ciudadano común que paga ganancias y solo puede percibir una jubilación”. Además, de acuerdo a a agrupación, “conlleva el delito de malversación de fondos públicos por parte del Estado y de enriquecimiento ilícito de su beneficiada”.

Por tal motivo, la agrupación concluye que “los funcionarios legitimados procesalmente para apelar están obligados a hacerlo: Fernanda Raverta como titular de la ANSES; Daniel Arroyo como titular del Ministerio de Desarrollo Social y Carlos Zannini, procurador del Tesoro, en defensa del interés del Estado.

“No apelar hará a estos funcionarios públicos responsables de beneficiar indebidamente por omisión a otro funcionario y malversación de caudales públicos, haciéndolos pasibles de acciones civiles y penales”, sostiene Acción Conjunta Republicana, que se presenta como un “espacio federal apartidario que nuclea a ciudadanos argentinos autoconvocados de todo el país y el exterior, en defensa de la independencia de los poderes del Estado y del fiel cumplimiento de la Constitución Nacional”.

La agrupación participó en las marchas opositoras contra el Gobierno nacional, como el 8N. (La Nación)