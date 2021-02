Rogelio Frigerio le respondió a Elisa Carrió: “Por desconocimiento, confunde los roles de los ministros”

Según publica Clarín El ex ministro del Interior cargó contra la ex diputada, que lo había acusado de “convalidar los regímenes provinciales”, en referencia a Formosa.

Las declaraciones de Elisa Carrió en una entrevista con TN dinamitaron, al menos por un rato, todo intento de paz que se busca lograr dentro del amplio universo de Juntos por el Cambio. Esta vez, la ex diputada nacional y autopostulada candidata por la provincia de Buenos Aires para este año, apuntó con dureza contra Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior durante el gobierno de Mauricio Macri y uno de los principales armadores políticos en la reconstrucción del espacio de cara a las legislativas.

Al referirse a las denuncias de violación de derechos humanos en Formosa, Carrió fue contundente y dijo de Frigerio. “Es el que mantuvo la relación con los gobernadores, entregó dinero excesivo, a tal punto que todos tenían dinero a plazo fijo en las provincias del PJ y así se promovió a candidatos del PJ. Frigerio convalidó los regímenes provinciales ”, acusó, con munición gruesa.

La respuesta no se hizo esperar, y llegó desde varias direcciones. Primero, fue el propio Frigerio el que le contestó, en declaraciones al portal Data Clave. El ex funcionario sostuvo, sobre la dirigente: “Confunde el rol de un ministro con la potestad constitucional del Congreso”.

Y agregó : “Seguramente por desconocimiento, ya que nunca participó en un cargo ejecutivo, Carrió confunde los roles de los ministros. Un ministro no está para armar la política territorial de un espacio político, no le pagan para eso, ni para intervenir en una jurisdicción provincial, potestad exclusiva del Congreso nacional, ni transfiere recursos a las provincias, que tradicionalmente se cursan a través de decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete con el aval del Ministro de Hacienda “.

No sólo Frigerio salió a cruzar a la ex diputada. También lo hicieron dirigentes cercanos al ex ministro, que rechazaron los dichos de Carrió en las redes sociales. El diputado Juan Aicega le apuntó directamente, arrobándola en un tuit: “Me avergüenzan sus declaraciones intentando dividir a Juntos por el Cambio agrediendo a Rogelio Frigerio. Deje de confundir a la sociedad con sus declaraciones extravagante e incoherentes. Usted le hace mal a la República . Si no tiene nada que decir, descanse”.

El también legislador entrerriano Gustavo Hein fue en la misma línea. “Seguimos confundiendo a la gente @elisacarrio. Pregonamos los valores de la República y se cuestiona desde un mismo espacio el procedimiento que tuvo el Poder Ejecutivo nacional cuando la potestad para accionar el Congreso nacional”, escribió en Twitter. (Clarín)