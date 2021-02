ADOSAC cuestionó que el CPE informó por circular el método para sumariar al docente y no organizó la presencialidad en las escuelas

El gremio docente de Santa Cruz (ADOSAC) se declaró “en alerta” por la decisión del gobierno provincial de volver a la presencialidad sin ningún tipo de garantías a fin de minimizar y/o impedir los contagios y fue más allá al asegurar que el CPE delegó en los directivos de cada establecimiento de la provincia, la responsabilidad de dictar los procedimientos para la vuelta a clases presenciales.

ADOSAC gremio docente de Santa Cruz – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Las fuentes consultadas aseguran que el gobierno “no ha hecho ni hace nada, por imposibilidad fáctica para elaborar un plan, antes la ineficacia demostrada en esta oportunidad” y agregó la misma fuente gremial “Están superados por la situación y tuvieron todo un año para planificar lo que en algún momento iba a ser necesario: la presencialidad; sin embargo, no hicieron nada al respecto”.

La ADOSAC afirma “la contradicción que supone el hecho de que a la fecha exista una Circular de la Dirección Provincial de Recursos Humanos sobre cómo proceder para sumariar a un docente y no la manera en que debe instrumentarse la presentación de los trabajadores de la educación”, hecho que OPI resaltó en nuestra nota del día 2 de febrero, cuando destacamos que el gremio advertía que en un año de mayor contagio, las autoridades no hablaban de la exceptualidad y la vuelta a clases se hace inminente por la presión social, a pesar de que el gobierno (nacional/provincial) desearían extender la virtualidad que les queda cómodo, mucho más barato y controlable.

Luego de la reunión de ayer entre el CPE y los gremios docentes, AMET, ADOSAC y SADOP, las autoridades ratificaron el regreso a la presencialidad asegurando que 14 mil docentes fueron capacitados en los procedimientos biosanitarios para evitar el contagio del Covid y confirmó que todos aquellos docentes que provengan de otras provincias, debido al periodo vacacional, deberán cumplir con el aislamiento obligatorio de 14 días.

Fuera de esto, el CPE no ha comunicado públicamente ni le ha cursado un indicativo y/o protocolo a las autoridades de cada colegio ni al sector de representación docente en ninguno de los niveles, de cómo se instrumentará institucionalmente el mecanismo de regreso a clases.

Y como lo habíamos anunciado previamente, el otro factor que podría dar lugar al impedimento para la regularización de las clases presenciales, es la posición de ATE quien ha dicho que el personal no docente (afiliados a ese gremio) no volverá a la actividad si no están dadas las condiciones para la presencialidad segura. Recordemos que en cada escuela fueron desplazados, prácticamente de todos los sectores de limpieza y conservación de los establecimientos, a las empresas contratadas para tales tareas y sustituídas por personas que tanto el ex gobernador Peralta como la actual gobernadora Alicia Kirchner, hicieron entrar en cantidad a ocupar esos puestos claves, en momentos que, como el actual, la limpieza, la preservación de los espacios, los baños, las aulas y todos los lugares comunes dentro de una escuela deben estar limpios, desinfectados, protegidos, tanto para los chicos, como los docentes, directivos y el propio personal auxiliar y/o no docente. (Agencia OPI Santa Cruz)