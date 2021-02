González García dijo que las dosis cubrirán la vacunación de toda la población mayor de 18 años

Según publica La Nación El ministro de Salud, Ginés González García, prometió ante la comisión de Salud de la Cámara de Diputados que, si se restan los 15 millones de argentinos menores a 18 años, “casi” estará “cubierta la población argentina” con las dosis de vacunas que ya tiene aseguradas el Gobierno. Además aseguró que la inmunidad de rebaño “se lograría a partir de julio”.

González García aseguró que el número de dosis llegará a 62.6 millones.

Este número está integrado por 30 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Y se suman 22.4 millones de dosis adquiridas de AstraZeneca, a un valor de cuatro dólares por dosis, se le sumarán 1.2 millones. Por último, las 9 millones del fondo Covax, el mecanismo de asignación mundial de vacunas comandado por la Organización Mundial de la Salud. Luego de detallar esta cuenta, González García aseguró que lo que pueda “llegar a faltar” lo cubrirán con las negociaciones en curso y con la probable adquisición de Jansen, Sinopharm y CanSino “vamos a sobrepasar”.

El ministro habló sobre otras seis vacunas: Jansen, CanSino, Moderna, Sinovac, Sinopharm, y Pfizer. En el caso de Jansen explicó que aún no está disponible la vacuna y recién lo estará para el segundo trimestre de este año. Lo mismo sucede con la vacuna de la alianza canadiense-china CanSino y Moderna con quien también confirmó que mantienen conversaciones. En el caso de la vacuna Sinovac Gónzalez García dijo que “notaron que últimamente no están fabricando”. De todos modos aclaró que han enviado un precontrato que aún no fue devuelto.

Las negociaciones con Sinopharm ya llevan más de 5 meses, incluso el Presidente ha hablado con su par chino Xi Jinping, pero no han logrado llegar a un acuerdo. China busca un contrato a largo plazo de 30 millones de dosis mientras que la Argentina prefiere uno de 1 millón y “necesitamos tenerlo pronto” dijo el ministro de Salud quien además advirtió que el precio es alto. Asimismo, los resultados aún están siendo revisados por la Anmat y por eso prefieren no cerrar el contrato.

El caso Pfizer

“Pfizer se comportó muy mal con nosotros, no tuvo ninguna correspondencia con la actitud que tuvimos”, dijo el ministro respecto al laboratorio norteamericano que realiza el estudio más grande del país con 6000 voluntarios. Los términos de compra fueron establecidos el primero de septiembre ya que en aquel momento esta vacuna resultaba la más seductora ya que estaría disponible para el último trimestre del 2020. González García volvió a explicar que este acuerdo no avanza por un problema legal. El laboratorio pretende que se elimine la palabra “negligencia” de la ley que ya ha sido aprobada por el Congreso. “Hasta la semana pasada teníamos intención pero la intolerancia fue tremenda”, agregó.

González García se mostro durante varios momentos de la presentación muy conforme con el desempeño del Gobierno durante la pandemia. “Nunca hubo un sistema de información tan completo como el que tiene actualmente el ministerio” dijo durante los primeros minutos de su presentación. Luego apuntó contra “muchos que suelen transformar la incertidumbre en malas noticias” y la desinformación de la que participan los medios.

El ministro señalo que “en cada momento de evolución de la pandemia hubo alguna cosa para criticar a la política que llevamos a cabo”. Luego agregó que allá por Marzo, cuando se cuestionaban la cantidad de tests cuando “nunca faltaron” y ahora sucede lo mismo con las vacunas.

“Hay un sistema de falsas noticias que lamentablemente erosionan permanentemente la confianza pública y someten a uno a cosas tan duras que lo acusan a uno de asesino o de que envenena a los argentinos por supuesto es descabellado pero genera quiebres en el ánimo colectivo.” No la nombró, pero apuntó contra Elisa Carrió, la líder de la coalición cívica quien lo denuncio junto al Presidente por posible “envenenamiento” de la población ante la falta de información de la vacuna rusa Sputnik V, la cual según publicó la revista de Lancet ayer alcanzó una efectividad del 91,6%. “Nosotros teníamos absoluta tranquilidad pero la noticia de ayer sirve para que la gente crea en la vacuna” señaló el ministro de Salud.

Carmen Polledo, vicepresidente de la Comisión de Salud, fue la primera en hacer preguntas y se diferenció del ministro al solicitar mayor información. además de reclamarle que la última presentación había sido en el mes de abril. “Nosotros queremos que a usted le vaya bien, queremos que los argentinos tengamos vacunas. Esto es un tema tan importante que estamos todos para apoyar pero necesitamos información ministro, necesitamos saber donde estamos parados.”

La mayoría de los diputados pidió mayor precisión respecto al proceso de vacunación. Consultaron precios, plazos de entrega y cuando llegarán finalmente los valores masivos. Sin embargo, la mayoría de las precisiones aún no están disponibles y la mayoría de los contratos establecen flexibilidad para los proveedores por la alta demanda mundial de las vacunas contra el coronavirus.

Consultado por la distribución de vacunas, cuestionada por las cantidades que han llegado a varias provincias y por muchos vacunados que no son personal de salud, González García dijo que “es difícil de manejar” y depende de cada provincia, la cual elige como distribuirá las dosis obtenida. El ministro además dijo que habrá vacunación a domicilio para aquellos pacientes que no cuenten con la posibilidad de moverse. (La Nación)