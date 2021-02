Un fiscal pide la indagatoria de Victoria Donda por malversar fondos con la oferta de un plan social para su empleada

Según publica Clarín Guillermo Marijuan solicitó al juez Casanello que cite a la titular del INADI, que también está imputada por administración fraudulenta.

Por: Lucía Salinas

El fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria Victoria Donda por administración fraudulenta y malversación de fondos públicos, por ofrecerle un plan social o un cargo en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) a su empleada doméstica, Arminda Banda Oxa.

La denuncia “por hechos de corrupción” fue presentada por el abogado penalista de Banda Oxa, Fernando Zarabozo, quien planteó que la empleada doméstica trabaja desde el año 2007 con la titular del INADI, quien pretendió echarla una vez iniciada la cuarentena por el coronavirus, “intentando que aquella renunciara por su propia voluntad y de manera unilateral, ofreciéndole en dicha oportunidad, en caso de acceder a ello, la percepción de un subsidio o de un cargo en el INADI, siendo que tales circunstancias la eximirían de pagar la indemnización correspondiente por despido injustificado”, según la denuncia presentada.

La causa quedó radicada en el juzgado federal de Sebastián Casanello, que delegó la investigación en la fiscalía. Durante la feria judicial, fue el fiscal Eduardo Taiano quien pidió una serie de medidas de prueba para certificar la denuncia, como que la ANSES remita la documentación sobre Banda Oxa.

Ahora, el fiscal Marijuan pidió que se llame a la funcionaria a declaración indagatoria “al haberse interesado ilícitamente, por fuera del interés estatal, y abusando de su carácter de Interventora del INADI, en la obtención de un plan social o contrato en el citado organismo en favor de la señora Arminda Banda Oxa, con el objeto de que ésta presentara la renuncia a la relación laboral que la vinculaba como empleada doméstica en su domicilio particular”, planteó el fiscal.

En su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que tras las pruebas recolectadas, como las declaraciones testimoniales tomadas, “se encuentra probado que Donda Pérez abusando de su condición de funcionaria pública, como Interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo –INADI- e insertando su interés particular, ofreció a la Sra. Arminda Banda Oxa un cargo en el citado organismo o un plan social exigiéndole para ello que renunciara al trabajo que desempeñaba como empleada doméstica y evitando con ello, tener que hacer frente a cualquier tipo de reclamo indemnizatorio que le correspondía a título personal”.

Al argumentar el pedido de indagatoria, Marijuan consideró que “resulta incuestionable, a la luz de la prueba reunida, la existencia de una contingencia de índole laboral que era conocida por la imputada Donda, con independencia de la formalización –sea judicial o extrajudicial- de reclamo alguno”.

Por otro lado, refirió a “las irregularidades que detentaba la relación laboral que la vinculaba con Arminda Banda Oxa y el estado de quiebre de ese vínculo producto de los reclamos de ésta a los incumplimientos legales y laborales de su empleadora. Más allá de que la ley se repute conocida por todos, la condición de abogada de la imputada, y la posición jerárquica que desempeña en la función pública desde su actual rol como Interventora del INADI y anteriormente como Diputada Nacional, permiten afirmar el conocimiento alegado con mayor énfasis y certeza”.

La denuncia del abogado Zarabozo menciona un audio, en el que Donda le dijo: “Sí claro yo lo que te estoy diciendo que se te puede anotar en un plan o algo por ahí podemos anotarte. Necesito que vos me digas eso… renunciás, porque hay que darte de baja para poder anotarte en un plan y después se puede pagar para que saques la jubilación. Pero yo también necesito resolver eso… mi novio que entiende… Y entiendo también que necesites la plata. Los planes están cobrando más o menos unos 10.000 pesos y la contraprestación puede ser cerca de tu casa”, dice Donda en el audio transcripto en la denuncia de Zarabozo, a la que accedió Clarín.

Además, el abogado de la empleada doméstica de Donda incluyó en la denuncia mensajes de texto, donde la funcionaria le dijo también: “Decime que querés hacer y si te puedo ayudar en algo con lo de tu hermana. También podemos ver un contrato en el INADI”.

En los recibos de sueldo figuran pagos realizados por la funcionaria a Arminda, desde julio de 2016, cuando le pagaba $5.000 mensuales, hasta enero de 2021, cuando también le pagaba $5.000, como si le hubiera pagado a su empleada doméstica el mismo sueldo durante cuatro años y medio, sin ningún tipo de actualización inflacionaria. En ese mismo período los aportes laborales que le hizo fueron subiendo de $176, en agosto de 2016, a $363, en enero de este año, según los recibos aportados por la funcionaria.

En su oportunidad, Donda dijo a Clarín: “Ella me dijo varios veces que tenía problemas personales, que no podía salir de su casa a hacer nada, porque tiene un hermano internado y que por esa situación no sabía si iba a seguir trabajando conmigo en casa. Como la tengo registrada, le pedí que renuncie, para que no se quede sin nada. Le ofrecí ayudarla con algún tipo de trabajo en el INADI, donde podía ingresar en el sector de maestranza o podía entrar a un programa de promotores contra la discriminación, para la gente de barrios humildes, o sino con algún plan”. Y agregó que, si Arminda renunciaba, “le iba a pagar una indemnización, como corresponde. Pero la están usando políticamente, para intentar perjudicarme”. (Clarín)