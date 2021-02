Alberto Fernández dijo que “si hay Justicia en Argentina Cristina va a ser absuelta” y atacó a la Corte Suprema

Según publica Clarín El Presidente aseguró que cuando habla de reformas “los medios plantean que buscamos la impunidad” de la Vicepresidenta.

El presidente Alberto Fernández atacó este domingo a la Justicia y dijo en una entrevista que la Corte Suprema “está mal” y se convirtió “en un tribunal muy poco calificado socialmente” en los últimos años, luego de que con Néstor Kirchner fuera “un tribunal prestigioso”. También defendió a Milagro Sala, una de las presas del kirchnerismo.

“Lo que era un tribunal prestigioso en los años de Néstor Kirchner, hoy es un tribunal muy poco calificado socialmente”, sostuvo Fernández en una entrevista con Página/12.

Allí criticó a la Justicia y señaló que “tiene que darse cuenta de que está funcionando mal y todos los argentinos tenemos que darnos cuenta que cada vez que uno habla de la justicia, inmediatamente los medios plantean que estamos buscando la impunidad de Cristina y eso no es así”.

“Acá los impunes son algunos opositores porque saben que tienen una justicia que les responde y todos los medios que los protegen”, disparó.

En paralelo, el Presidente defendió a Cristina Fernández de Kirchner. “Si yo llego alguna vez a darle un indulto a Cristina me mata. Ella quiere que haya un sistema legal que le permita probar su inocencia y no un sistema de persecución que no quiere escucharla”, dijo.

Pero en la versión televisada de la entrevista, que se vio en la señal de noticias IP, el Presidente fue más allá en su apoyo: “La verdad es que Cristina ya está en juicio oral, eso se desarrollará. Cristina, yo estoy seguro que será absuelta. Absolutamente seguro porque confío en su honestidad. Si hay Justicia en la Argentina ella va a ser absuelta”, enfatizó.

Además, remarcó que cuando plantea “que hay que revisar el funcionamiento de la Corte” no es porque esté “presionando” al tribunal. Y remarcó que una ampliación de la cantidad de miembros “nada va a servir” mientras “siga con las mismas lógicas del presente, donde uno llega con un recurso extraordinario y con arbitrariedad dicen cuál toman y cuál no”.

“Hay un problema de inicio de origen en el funcionamiento de la Corte que es el alcance del recurso extraordinario. Hay que revisar eso. Yo creo que la Corte tiene que volver a hacer lo que originalmente fue en la Constitución. La crisis de la justicia es un tema que no se debatía y que hoy se debate. Es un tema que estaba oculto y que hoy está presente. Y yo lo he puesto en el escenario. Esto antes no se hablaba así y así habla el Presidente. Ahora, claro, tengo cierta impotencia porque es un poder autónomo en la República y como yo soy un republicano de verdad, respeto esa autonomía, pero no quiere decir que yo avale lo que ellos hacen”, agregó.

También contó que en el año 2019, la Corte, según le dijo “uno de sus miembros hace un tiempo”, dictó “alrededor de 26 mil fallos, pero sólo 300 tenían fundamentos”.

Y que usaron “ese recurso del artículo 280 para no revisar una causa que involucra a un exvicepresidente y habilitan un recurso extraordinario por dos jueces trasladados y lo transforman en una cuestión institucional gravísima”, en referencia a los casos de Amado Boudou y de los jueces apuntados por el kirchnerismo Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Por último, se refirió a la situación judicial de la dirigente social Milagro Sala, quien está con prisión domiciliaria en Jujuy, y remarcó: “Yo creo que hay un caso del lawfare por antonomasia y es el de Milagro Sala. Fue perseguida por la justicia jujeña, con una finalidad política. Se construye un escenario judicial en torno a ella que le está haciendo padecer una detención absolutamente impropia”.

Al ser consultado sobre si habló este tema con el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, Fernández señaló: “Sí, pero él no comparte mi opinión. Y a Morales lo eligieron los jujeños. Y yo tengo que respetar eso. Ahora, eso no quiere decir que yo comparta lo que ha pasado con Milagro Sala”.

Días atrás, el Presidente se había mostrado en contra de la posibilidad de indultar a Sala y a otros presos del kirchnerismo, lo que generó fuertes críticas de Julio De Vido y Luis D’Elia, entre otros.

Sobre Milagro Sala, recordó en la entrevista una situación que vivió cuando la fue a visitar y relató que cuando pidió “autorización para ir a verla (en 2016)” se la dieron “para el 31 de diciembre a las 4 de la tarde”. Y que se presentó con su credencial de abogado y lo hicieron pasar a una sala donde le “sacaron toda la ropa para controlar”.

“Nunca en mi vida profesional viví eso. Nunca. Aún así, la vi y pude dar testimonio ante la CIDH de lo que estaba pasando”, concluyó.

Y opinó que la Corte Suprema debería “revisar con cuidado lo que ha pasado en el caso Milagro Sala, con cuidado y con atención”. (Clarín)