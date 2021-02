Cumbre en Casa Rosada por el aumento de precios tras la advertencia de Alberto Fernández

Según publica Clarín El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Economía, Martín Guzmán, encabezan “una reunión de trabajo” para evaluar las subas.

Por: Ignacio Ortelli

Luego de la advertencia al campo que lanzó el fin de semana el presidente Alberto Fernández y en la previa a los encuentros con gremios y empresarios para avanzar en un acuerdo de precios y salarios para contener la inflación, el Gobierno llevó adelante una “reunión de trabajo” con el eje puesto en los precios de los alimentos.

En medio de un fuerte hermetismo oficial, en el Salón de los Científicos de Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, encabezaron una reunión con referentes del Gabinete económico para analizar distintos escenarios.

En la mesa también se sentaron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; los ministros Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Luis Basterra (Agricultura), la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

Más allá de que en el Gobierno restaron trascendencia, y aseguraron que se trazó para hacer un seguimiento a los planes ya en marcha, el encuentro -y la presencia de Basterra- tomó otra relevancia tras el mensaje que le envió Alberto F. a las entidades del campo respecto a que, ante la necesidad de contener los precios, podría disponer un nuevo aumento de las retenciones ó poner cupos a las exportaciones.

Tal como publicó Clarín, la Mesa de Enlace decidió pedirle una audiencia al Presidente en respuesta a lo que -según consideraron- fue una “amenaza” fundada en una “acusación sin fundamentos”. “Es una actitud que no se condice con su investidura ni con la debida mesura e imparcialidad que debe exhibir la máxima autoridad de la Nación”, sostuvieron.

¿Qué dijo Fernández? En diálogo con Página12 expuso que “el Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir esto no se exporta”.

“Yo le he dicho al ministro de Agricultura -agregó- que todo tiene un punto límite. Les estoy diciendo públicamente que no puedo dejar que esto siga pasando, porque el riesgo es que con la pandemia todos estos productos van a seguir creciendo en su precio y no estamos dispuestos a tolerarlo”, insistió, al hablarles a los productores del campo, a los que dejó en claro que podría tomar una decisión en forma inminente: “No hay mucho más tiempo para que decidan”.

Los dichos de Alberto F. fueron el punto más alto de una saga de advertencias que comenzó la semana pasada cuando Todesca admitió que el Gobierno “no descarta” aumentar las retenciones y, luego, Español, la encargada de controlar los precios en las góndolas, planteó en Radio con vos que “todas las herramientas están sobre la mesa”.

“Las retenciones son para desacoplar el precio internacional del precio doméstico. Uno puede tener la expectativa de desacelerar y desacoplar, tenemos un problema de aumento de los precios internacionales de alimentos que impactan en los precios. El problema es ese, cómo hacemos para que los argentinos no paguen más caro porque los commodities tienen un precio más alto”, contó.

Con el eje puesto en los precios y la ausencia del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y aunque los funcionarios se retiraron sin hacer declaraciones, fuentes oficiales adelantaron que el repaso de la agenda para el encuentro del miércoles con la CGT y gremialistas quedó pendiente. El ministro hablará del tema directamente con el jefe de Estado, durante el viaje previsto para esta noche rumbo a Tucumán. (Clarín)