Lo dijimos ayer: el enjuiciamiento de Báez podría ser una parodia para liberarlo y ayer a última hora el TOF 4 postergó la audiencia

(Por Rubén Lasagno) – Ayer escribimos una nota en relación a la última audiencia donde se conocería el fallo que supuestamente condenaría a Lázaro Báez y otros, luego de una investigación de más de 7 años y medio y 100 testigos, más documentación que no entran en la caja de una camioneta.

Tras titular que podría tratarse de una burda apariencia de justicia para terminar con el caso y liberarlo en el corto plazo, el último párrafo escribimos “El miércoles asistiremos a la verdad de cómo está la institucionalidad del país en materia de justicia. Que el juicio llegue a su fin no es ninguna garantía de que la justicia exista. La independencia de los jueces se ha visto condicionada con la llegada al poder de los mismos actores que fueron los propulsores y ejecutores del robo más grande desde el poder y que tiene más pruebas y testimonios directo de funcionarios, políticos y empresarios. Pero aún así, la estrategia podría ser la de dar “una sentencia” leve, irrisoria que termine por cerrar los casos tan aberrantes como éste y con ellos liberar a los acusados de haberle robado al país, sin necesidad de responder por ellos ni devolver lo robado”.

A última hora de ayer Infobae informó que “sólo 48 horas de la última audiencia, el Tribunal Oral Federal 4 decidió ayer postergar el final del juicio oral por “la ruta del dinero K”, una causa con implicancias políticas por la cercanía de Lázaro Báez con la familia Kirchner. La decisión sorprendió a la mayoría de los abogados defensores, que aguardaban una definición después de casi dos años y medio de debates. “Hay cuestiones técnicas que resolverantes de dar a conocer la sentencia”, relativizó una fuente del tribunal ante Infobae. Sin embargo, otras voces sostienen, por estas horas, que hay diferencias entre los jueces para acordar una sentencia condenatoria.

“Por ahora no hay acuerdo, están ganando tiempo. Las dos juezas opinarían que la maniobra de lavado no está configurada porque el supuesto delito precedente de la obra pública no tiene condena y la evasión es un delito autónomo”, dijo una fuente judicial que tiene acceso a los integrantes del TOF 4.

Según esa versión, que viene tomando fuerza en los últimos meses, las juezas Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti estarían más cerca de apoyar la absolución de los acusados, luego de más de siete años de investigación. En cambio, el presidente del tribunal, Néstor Costabel, tendría su voto encaminado a una condena, con argumentos muy similares a los que expuso el fiscal Abel Córdoba durante su alegato, redacta Infobae.

A veces, cuando nos tildan de “antikirchneristas”, es porque en realidad conocemos tanto el modelo de impunidad, latrocinio e ilegalidad que arrastran los cultores de este régimen marginal de la política, que les impide entender que con gobiernos como el de los Fernández, es muy fácil concluir lo que va a pasar, en este caso con la justicia adicta, la cual de un brochazo piensa tirar por la borda 7 años de investigación, toneladas de pruebas documentales que prueban la corrupción, el lavado de dinero, el robo desembozado desde el poder y el enriquecimiento casi irreal para el mundo de un hombre y su familia, que en el 2003 vivía en una humilde casa de barrio en Río Gallegos.

Si esto no es tomarle el pelo a la gente ¿Qué es, entonces?. Una vez más, demostramos que no somos adivinos, leemos correctamente la realidad que pintan quienes delinquen desde el poder y volvieron para terminar la obra que dejaron inconclusa en el 2015. (Agencia OPI Santa Cruz)