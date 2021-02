La jueza María Servini advierte al Gobierno que si no vacunan a su personal no fiscalizará las elecciones

Según publica Clarín A cargo de la organización de los comicios en la Ciudad de Buenos Aires y del comicio nacional, la magistrada enviará un oficio al Ministerio del Interior instando a que se apliquen dosis a sus empleados de manera urgente.

Por: Bernardo Vázquez

El miércoles, durante el encuentro por videoconferencia que mantuvieron autoridades de la Justicia electoral, una voz elevó el tono y planteó con firmeza: “Si no vacunan al personal, yo no hago la elección”. El dato, al que tuvo acceso Clarín a través de fuentes judiciales, fue confirmado a este medio por la autora de esa frase, la jueza federal María Romilda Servini, con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, un padrón de 2,5 millones de votantes que representan casi el 8% de todo el universo electoral nacional.

La jueza confirmó que en las primeras horas del jueves enviará un oficio al Ministerio del Interior en el que solicitará que dentro del cronograma de vacunación se considere como prioritario al personal que tiene que participar de la organización de los comicios.

“Hay por lo menos 20 empleados de primera necesidad de mi juzgado que tienen que empezar a trabajar con el traslado de urnas a partir de marzo, a lo sumo abril, y que deben ser vacunados”, le dijo Servini a Clarín . En su dependencia trabajan 300 personas que forman parte del armado de la elección en suelo porteño, pero 20, o 40 en algún momento del año, son las que trabajar fuera de escritorios.

“Si hubiera un solo contagiado entre esos 20, tenemos que aislar a todos y se pondría en riesgo la elección. No sólo acá, sino en todas las provincias con el personal que se encarga de ese trabajo. En la provincia de Buenos Aires, por ser un padrón más amplio, lógicamente serán muchos más “, sostuvo la jueza.

​La jueza hizo ese planteo en plena charla entre las autoridades judiciales a cargo de organizar la elección, un encuentro que se realizó ayer y tras el cual la Cámara Nacional Electoral difundió un estricto protocolo para prevenir el contagio de Covid-19 entre sus empleados.

Fuentes de la Justicia electoral aseguran que la disposición para realizar las elecciones es total y que no corren riesgo. No obstante, existe cierta alarma entre aquellos que llevan adelante el armado de los comicios porque no han tenido respuestas del Ministerio de Salud respecto a cómo será el proceso de vacunación para el personal que considera esencial para llevar adelante ambas elecciones legislativas, el 8 de agosto, las PASO, y el 24 de octubre, las generales.

La situación de tensión se da en tiempos en los que el Gobierno asegura que los comicios se van a realizar, pero en los que a la vez desde diferentes provincias e incluso a nivel nacional se ha planteado en reiteradas ocasiones la posibilidad de que las PASO se suspendan o que se retrasen. La oposición también se mostró dividida, aunque la mesa chica de Juntos por el Cambio, con Horacio Rodríguez Larreta como referente principal, está en contra de suspender los comicios y promueve un protocolo especial para su realización.

El costo electoral ​para todo 2021, según datos del Ministerio del Interior, superan los $ 17.000 millones, pero de acuerdo a los gastos extra que supone la pandemia, se estima ascenderán a más de $ 20.000 millones por la organización de ambos comicios.

“Sería un papelón que no haya elecciones, todos los países las están haciendo igual, con el cuidado correspondiente por la situación de pandemia. Pero no se pueden suspender”, sostiene una fuente que participa en la diagramación del cronograma y defiende el reclamo de Servini para salir a vacunar al personal esencial. Sin una definición política clara, y a la espera de la decisión del Gobierno, la jueza lanzó una advertencia clara: vacuna para todos o medida de fuerza. (Clarín)