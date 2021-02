Vuelta a clases: sólo el 10% de los maestros se anotó para testearse y la Ciudad ruega que vayan para evitar contagios

Según publica Clarín Es a cinco días del regreso a la presencialidad. Se inscribieron apenas 11.270 de 110 mil docentes que vuelven a las aulas. Seguirán testeando todo el fin de semana largo. El rol gremial en la convocatoria.

Por: Pablo Sigal

“No podemos lograr que vayan masivamente”. La impotencia circula, creciente, en el Ministerio de Educación de la Ciudad. El 17 de febrero comienzan las clases presenciales en plena pandemia de coronavirus y hasta el momento sólo consiguieron que se inscriban para testearse 11.270 docentes, de un total de 110 mil que a partir del próximo miércoles empezarán a concurrir a las escuelas. Esto es menos del 6 por ciento.

“No hay herramientas legales para obligar a una persona supuestamente sana a someterse a un testeo”, dicen desde el Ministerio, que parece atado de pies y manos para poder avanzar con este plan. “Los recursos para testear están, pero los docentes no vienen, o al menos no vienen de la manera que esperábamos”.

Ante la falta de vacunas para que los maestros puedan empezar las clases inmunizados, la idea oficial es que se puedan testear cada 15 días. Saber si un docente tiene coronavirus resulta clave para que a partir de la semana que viene, cuando comiencen a convivir con los alumnos en las aulas, se reduzca la posibilidad de eventuales cadenas de contagio.

Desde las oficinas de Soledad Acuña no vinculan el problema con una resistencia sindical: “Cuando se les anunció a los gremios que íbamos a poner tres centros de testeo les cayó muy bien a todos, porque es algo que les favorece. Tal vez estén esperando para ir a último momento”.

Sergio Romero, al frente de UDA, le dijo a Clarín: “El hisopado es voluntario. Y creo que hay que promoverlo y difundirlo más, los tres centros que se destinaron al efecto son una buena iniciativa”. Por el lado de UTE, el principal sindicado docente la Ciudad, no hubo respuesta ante la consulta de por qué la respuesta a la convocatoria está resultando tan “tímida”. Y Ademys convocó a un paro de tres días en reclamo de mejores condiciones sanitarias.

A esta altura, la Ciudad casi les está rogando a los maestros que concurran: “Ayer les volvimos a enviar la comunicación para que se vayan a testear. Primero lo anunciamos, después les mandamos carta y sms, y ayer sacamos un mail más para reforzar. No tardan más de 5 o 10 minutos, van con turno previo, no tienen que esperar. Los que van en auto no se bajan del auto; los que van caminando no hacen cola. Entran, se testean y salen. Y en menos de 12 horas tienen el resultado”.

La última carta enviada a los docentes dice: “Estamos a pocos días del inicio escolar más desafiante de todos. Venimos trabajando juntos/as hace muchos meses para que este reencuentro con los alumnos y alumnas en las escuelas sea posible.Y para que las aulas sean espacios cuidados es esencial que te hagas el test de Covid-19 antes del 17 de febrero. Para solicitar un turno, podés ingresar a https://t.co/1vz6oZMf4D?amp=1

. Volvemos a las aulas. Hagámoslo con responsabilidad”.

Por otro lado, en la reunión de este jueves que mantuvo la Ciudad con la comisión mixta para el monitoreo del protocolo, “los gremios se comprometieron a difundir y promover los testeos”, afirmaron luego del encuentro.

Hay tres sitios habilitados para que los docentes puedan realizar los testeos: en la Rural, en la Usina del Arte y en Flores, en la Sede Comunal 7 de avenida Rivadavia al 7200. Los hisopados buscan alcanzar también a todo el personal no docente, que incluye los auxiliares, secretarios y secretarias, porteros y porteras, seguridad, maestranza y mantenimiento, entre otros.

Incluso, los testeos eran parte de un reclamo judicial que impulsó el Sindicato Unico de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba) y que llevó al juez Roberto Gallardo a citar a los ministros de Salud y Educación porteños a una audiencia. Aunque la acción luego quedó abstracta.

Desde la Ciudad agregan: “Hasta ahora las 15 personas que dieron positivo eran asintomáticos, y los detectamos gracias a este sistema. El testeo es la mejor forma de detectar gente que está diseminando el virus sin darse cuenta. La verdad es una pena porque está la capacidad para testear a todos antes de arrancar, pero tienen que sacar turno e ir”.

La realidad, definitivamente, dista mucho de la previsión. Cuando el sábado pasado se lanzó el operativo, había cierto optimismo. Gabriel Battistella, subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, dijo: “Estimamos que entre 80 mil y 90 mil personas podrían estar acercándose a los tres centros de testeos en los próximos días”. Al mismo tiempo aclaró uno de los talones de Aquiles de la iniciativa: testearse no es obligatorio. (Clarín)