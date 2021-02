LA HIPOCRESÍA, LA MENTIRA Y EL USO POLÍTICO DE LA MUERTE DONDE SOLO IMPORTA LA BANCA

Murió Carlos Menem, lo cual ya no es noticia; pero es importante analizar cómo se preparaba el arco político oficialista en vísperas al desmejoramiento final de la salud del ex mandatario. Hoy, viendo las imágenes de quienes reciben el ataúd, como la Vicepresidente y las palabras “sentidas” del presidente o el incalificable deseo de Hebbe de Bonafini, para que muerto no descanse en paz (seguramente de ella, cuando el corazón le diga basta, dirán los mismo) sin duda la muerte del ex presidente era más esperada que su milagrosa recuperación.

A medidados de diciembre, cuando Menem daba muestras de que la gravedad de su estado le ponía límite a su existencia, los cuervos del votos “verde” y “celeste” en el senado, salían de sus madrigueras para saber si podían contar con las manos de sus sucesores; estos eran la actual vicegobernadora de La Rioja, María Florencia López y/o Ricardo Antonio Guerra.

No era para menos, Menem había dicho previamente que su posición era contraria al aborto, de la vicegobernadora se sabe que tenía una posición similar y del tercero en la lista, el Contador Ricardo Guerra, quien fue Ministro de Economía de la Rioja y aliado incondicional de Luis Beder Herrera en sus dos gobiernos, no tenían idea de lo que pensaba. Pero, indican colegas de La Rioja, que su posición no distaba de la de Carlos Menem y por lo tanto en ese momento los nervios cuando en el Congreso se disputaba 34 a 34 con tres senadores “indecidos”, algunos querían un pañuelo verde más por los alrededores y los otros rogaban para que Menem no muriera. Así de prácticos, así de hipócritas. Muchos de ellos, especialmente en el gobierno, ayer lo despidieron con gruesos lagrimones de cocodrilos.

Los colegas riojanos nos señalaron que el Contador Ricardo Guerra, quien finalmente va a ser el recambio de Menem en el senado, hasta el 2023 cuando se reelijan congresales, desde diciembre fue abordado (al igual que la vicegobernadora) por el sector del Frente para la Victoria. Hoy, ante la realidad (muerte de Menem y negativa de Florencia López). Quien hizo de enlace en todo este entramado fue Zulemita Menem, hija de Carlos, que tiene fuerte contacto político con José Mayans y previo a las elecciones por la Ley de Aborto, fue la encargada de convencer a su tío Eduardo Menem, que apoye políticamente el proyecto aprovechando su experiencia y peso político, para integrar el lobby a favor de CFK y AF.

Ahora, muerto el Rey, viva el Rey. Ricardo Guerra ya se mide el traje de Carlos Menem para sentarse en su banca y de acuerdo a lo que nos indicaron los colegas riojanos, se ha puesto en marcha el operativo, del cual es tan afecto el krichnerismo, de aprovechar el momento emocional de los riojanos, para medir a Zulemita y transformarla en la próxima candidata que mantenga la nueva generación de los Menem en las marquesinas del Congreso, obviamente, siendo fiel y útil a los intereses del gobierno K.

Quienes conocen a la familia Menem dicen que Zulemita en política “es como sacarle jugo a una piedra”, aludiendo a su incapacidad para pensar en términos representativos de un pueblo con el que nunca tuvo contacto. También creen que en pocos días más la hija de Menem va a salir a decir “que el papi (así le dice a su padre) me dijo que siga su camino y ayude a los riojanos”. Nosotros les respondimos a los periodistas amigos que nada es imposible, si la mano del kirchnerismo está detrás de la maniobra y si no creen que sea así, solo basta mirar la banca de diputado nacional que ocupa Máximo actualmente. (Agencia OPI Santa Cruz)