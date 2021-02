Amado Boudou insistió con que se mantenga la prisión domiciliaria

Según publica Clarín La Corte Suprema confirmó en diciembre pasado la condena del ex vicepresidente y ministro de Economía y hace 45 días, un juez ordenó que volviera a la cárcel.

Por: Lucía Salinas

La defensa de Amado Boudou insistió este miércoles con el pedido para que el ex vicepresidente y ministro de Economía permanezca con arresto domiciliario para cumplir la condena por corrupción en el caso Ciccone, que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo porque vencían los plazos para ampliar el planteo.

El 3 de diciembre pasado, el máximo tribunal de la Nación, en un fallo por unanimidad, confirmó la decisión de la Cámara de Casación cuando avaló la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) contra Boudou. Determinaron que el ex vicepresidente fue responsable de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles por la compra – venta de la ex calcográfica Ciccone. Se convirtió así en el primer ex vice en tener una condena por corrupción con firmeza.

Después de esa decisión, comenzó un extenso recorrido judicial para determinar dónde debía cumplir esa condena. Desde abril del 2020, Boudou se encuentra bajo arresto domiciliario después de que el entonces juez de ejecución Penal, Daniel Obligado, consideró que en medio de la pandemia por el Covid19, era mejor para sus hijos pequeños que permanezca en su hogar. Además, adujo que la condena del caso Ciccone dictada en agosto de 2018, no contaba aún con firmeza, situación que se revirtió en diciembre. (Clarín)