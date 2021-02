MODELO SANTA CRUZ: EMPRESAS AMIGAS, MÁS REDETERMINACIONES DE PRECIOS QUE CERTIFICADOS DE OBRAS Y OBRAS SIN TERMINAR

La apoderada legal del Instituto de la Vivienda provincial (IDUV) Dra Fiona Sirona dejó sentada una denuncia con el Nº 095-S-SEPTIMA/20, sobre las licitaciones 27, 28, 29 y 30 del IDUV/2020 por un total de $ 200.000.000, donde los cálculos más auspiciosos señalan que hay una sobrefacturación de la mitad de ese valor, de acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso OPI y News sobre irregularidades que se vienen cometiendo en el Instituto a cargo de Daniel Copertari como Presidente. La irregularidad se cometió sobre el plan de 80 viviendas que debían entregarse terminadas por parte del IDUV.

Como dato complementario digamos que el actual presidente del IDUV Daniel Copertari, fue el integrante – responsable de la empresa que hizo la plaza el Gaucho en esta capital, denunciada por OPI el 7 de agosto de 2014 cuando dimos cuenta que para remodelar una plaza pequeña, la Municipalidad a cargo de Raúl Cantín (FPV) pagó $755.729,10, cuando el costo real de la obra era de $ 141.000,00. En una segunda nota del 24 de agosto del mismo año, dimos cuenta que la empresa involucrada era DOC Construcciones SRL, de Fabián Kirchner como proveedora municipal.

Barrio 80 viviendas sin terminar

De acuerdo al mecanismo detectado, el cual ya ha sido descripto en informes anteriores de esta Agencia, se trata de enviar a las empresas amigas para que inicien los trabajos antes de estar completa la documentación correspondiente como es la adjudicación, los contratos firmados, etc. Recordemos que es una costumbre muy arraigada en la política del FPV, pues cuando era gobernador Carlos Sancho, para justificar esta irregularidad dijo “Lo que importan es que empiecen las obras, los papeles después vemos…”

En este sentido se ha detectado que todo se facilita a la sombra de la falta de control, ya que no hay inspectores, se trabaja con personal en negro y no existe control de cantidades y calidades; ejemplos de ellos es la Reparación y Pintura de la Legislatura provincial, que lleva adelante la empresa CONSTRUSER SA de Lucas Kalmus su presidente – CUIT: 30-71511895-1, fecha de contrato social: 2015-10-23 o la remodelación del viejo edificio del Instituto en calle Don Bosco, llevada a cabo por un a empresa que las fuentes aseguran muy cercana a la Vocal por el Ejecutivo Anahí Stettler. No existe información pública de ninguna de ellas, ni carteles de obra, ni contratos firmados y de acuerdo a personal que allí se desempeña, ni los seguros correspondientes.

Remodelación de la Legislatura. Sin carteles, sin anuncio, muchas predeterminaciones de precio y pocos certificados de obra

También existe una obra para la Ejecución de una Platea en el Paso fronterizo Integración Austral y de acuerdo a la documentación existente, recién este mes se realiza el certificado Nº 1, cuando el contrato se firmó a fines de enero pero la obra se ejecutó en noviembre/20 argumentando la emergencia inexistente en ese momento y de acuerdo a los valores estimados, comparándolo con los precios de plaza, tiene un evidente sobreprecio.

“E, el IDUV en vez de mejorar el gerenciamiento técnico, trajeron a dos burócratas que solo se quieren jubilar, que solo quieren cobrar el sueldo del estado y que obedecen las instrucciones de los dos poderes reales que existen en el IDUV (las dos vocales Stettler y María Grasso) que hoy por hoy manejan el instituto, inclusive por encima del presidente Daniel Copertari” , señaló una alta fuente del organismo.

Indican las fuentes que aún cuando se incluyó el cambio de presidencia, dejaron el entramado de empresas amigas intactas, como Mata Negra de Magdalón, quien vive en al casa de Rudy Ulloa y otras que vienen de la época de Pablo Grasso, cuando presidía el instituto de la vivienda provincial.

¿Lo sabrá la gobernadora?

La información que pudimos relevar da cuenta que el Estudio de Televisión de Cabal 9 que se ha construido por indicación del IDUV lleva 40 certificados y 17 redeterminaciones de precios (Expte 59481 / 2021), fue tantas veces modificado que ha dejado de ser funcional; no sirve, como estudio para programas de Tv, carece de la insonorización adecuada y está mal distribuido. Ahora, planifican hacer oficinas para el canal. Tal irregularidad debería terminar en una denuncia penal, la intervención del Tribunal de Cuentas, sin embargo, nada de esto ocurre en Santa Cruz.

Se ha podido determinar que existen más redeterminaciones de precios que certificados de obras presentados. Es decir, hay corrupción explícita entre la documentación del IDUV y nadie sabe a ciencia cierta si esto responde a una acción deliberada de funcionarios de segundo y tercer nivel o es una orden desde el gobierno provincial.

Algunas Obras que maneja el IDUV

“Terminacion y puesta en funcionamiento planta de osmosis inversa municipalidad de Caleta Olivia” es otra obra que tiene un convenio mayor a un año y posee 11 certificados de obra. Cabe destacar que el Ministro de Economía envió millones de pesos para la planta de Osmosis y nada se ve reflejado en la obra en si, que en este momento está inutilizada por la rotura de un caño de captación de agua. Estuvo en servicio menos de tres días.

Mediante Expte 59481 / 2021 sin certificado de obra presentado se conformó una “Adenda terminación y puesta en funcionamiento planta osmosis inversa municipalidad de Caleta Olivia”, inversión adicional que las fuentes aseguran fueron a incrementar el aporte que hace el gobierno provincial al municipio de Fernando Cotillo.

Llamativamente esos fondos salen directamente del Ministerio de Economía y se utiliza al IDUV como vehículo para realizar aportes a determinadas municipalidades y algunos mal pensados del IDUV creen que algún “vuelto” queda en el bolsillo de amgios de la casa.

Por Expte 58455 / 2021 están confirmadas las solicitudes de 8 redeterminaciones de precios sobre la obra : “Redes de infraestructura nueva urbanizacion en Perito Moreno”, correspondiente a la licitación publica 25/iduv/2018. Esta infraestructura no está terminada al día de la fecha.

Por Expte 58095 / 2021 consta en los documentos a los cuales tuvimos acceso, a 10 pedidos de “Redeterminación de precios correspondiente a la renovación de torres de iluminacion, pasarelas y defensas externas en el muelle de Punta Quilla”. Esta obra, actualmente, se encuentra parada con serias falencias técnicas en la implantación de las defensas del muelle.

Por Expte 57838 / 2021 constan la cantidad de 11 redeterminaciones de precios sobre la obra “Desagües pluviales pavimento y cordón cuneta calle Che Guevara en Rio Gallegos” correspondiente a la licitación 21/IDUV/2017

El pavimento nunca fue ejecutado; se realizó una modificación del precio con un movimiento de suelo que tampoco se realizó, como consta de la observación directa. (Agencia OPI santa Cruz)