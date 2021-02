Oscar Parrilli: hay “aliados” K en diputados que “son cómplices del macrismo” y frenan la reforma judicial

Según publica Clarín El senador neuquino los acusó de no dar “el ok” para la aprobación de la reforma que ya tuvo media sanción en la cámara alta.

El senador kirchnerista Oscar Parrilli apuntó este martes contra aliados del Gobierno en la Cámara de Diputados a los que acusó de ser “cómplices del macrismo” y frenar la aprobación de la reforma judicial que ya tiene media sanción de la cámara alta.

“En el Senado hemos cumplido, la pelota está en el campo de juego de diputados y son los que tienen que tratarla”, señaló con énfasis el ex secretario general de la Presidencia de Cristina Kirchner en declaraciones radiales a Futurock.

Y lanzó: “Hay algunos legisladores aliados nuestros que hasta ahora no dan el ok para sancionarla y con esto están siendo de alguna manera cómplices con el macrismo en mantener un procurador fiscal absolutamente irregular, macrista y que lleva adelante esas políticas y que permite que este lawfare siga vigente”.

El proyecto de reforma judicial que impulsó el Gobierno tuvo media sanción en el Senado en agosto pasado, con 40 votos positivos y 26 votos negativos.

Como informó Clarín, a fin de año el presidente le insistió a los legisladores del Frente de Todos que sigan buscando los votos necesarios para tener el quórum, pero el grueso del arco opositor se opone.

Desde Juntos por el Cambio a la mayoría del bloque que responde a Roberto Lavagna. Solo el interbloque del mendocino José Luis Ramón -que suele acompañar al oficialismo- apoya la medida, pero todavía no es suficiente.

Parrilli insistió en la necesidad de la aprobación de la reforma judicial después de cuestionar el fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que resolvió el viernes que todos los expedientes vinculados a la investigación por supuesto espionaje iniciada contra ex funcionarios del macrismo, que residían en los tribunales de Lomas de Zamora, pasen a tramitarse en Comodoro Py.

“La ilegalidad que instauró (Mauricio) Macri en Argentina con la actividad de extorsión y condicionamiento para perseguir a dirigentes politicos, en muchos sectores de la Justicia sigue vivito y coleando y esta ilegalidad se ha transformado en una suerte de garantizar la impunidad de los funcionarios macristas”, sostuvo Parrilli.

Sobre la causa en la que se investiga el supuesto espionaje a dirigentes kirchneristas, Parrilli reclamó que el fiscal Carlos Stornelli se excuse de intervenir en la investigación.

“Espero que el fiscal Stornelli, al que le he pedido cuatro juicios políticos, se excuse. No puede participar y si él no se excusa va a ser otro motivo más para pedirle juicio político”, insistió Parrilli.

Cristina Kirchner apeló el viernes la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. (Clarín)